Es oficial: la dupla Orsi-Gómez dejó de conducir técnicamente a Newell's

Newell's se quedó sin técnico. En realidad, sin la dupla técnica Orsi-Gómez, tras la goleada sufrida 3 a 0 ante Banfield. Lucas Bernardi podría asumir en breve.

21 de febrero 2026 · 21:45hs
Favio Orsi y Sergio Gómez dejaron de ser los técnicos de Newells

Virginia Benedetto

Favio Orsi y Sergio Gómez dejaron de ser los técnicos de Newell's, tras la goleada ante Banfield.

Newell's se quedó sin conducción técnica. La dupla Orsi-Gómez ya no estarán al frente del equipo rojinegro, tras el 3 a 0 que le propinó Banfield en el Florencio Sola. De esta manera, ante Estudiantes el miércoles podría hacerse cargo interinamente el DT de la reserva, Lucas Bernardi.

Cuando la dupla técnica faltó a la conferencia de prensa, donde iban a hablar en pri9mer turno, se intuía el final. Y se confirmó enseguida a través de un comunicado de Newell's, donde informó que despidió a los entrenadores.

De esta manera, todo parece indicar que Bernardi volverá a ser el bombero y que conducirá al equipo cuando Newell's reciba a Estudiantes el miércoles, a las 19.30 en el Coloso. Y después de ese encuentro, se viene el clásico ante Central, también en el Parque, el domingo a las 17.

La dirigencia leprosa ya sondeó alternativas por si pasaba lo que realmente pasó, y entre los nombres que surgieron estuvieron los de Julio Vaccari y Martín Palermo. También Frank Kudelka apareció como opción.

De todas maneras, todo es prematuro y lo más probable es que la dirigencia elija esta semana el interinato de Bernardi.

Noticia en desarrollo...

