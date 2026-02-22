La Capital | La Región | Quinta de Funes

La Quinta de Funes conmemora los 50 años del golpe

Los integrantes de la Mesa Promotora Quinta de Funes organizan una serie de actividades , que comenzaron con la proyección del documental “Los Rosariazos”

Por Miguel Pisano

22 de febrero 2026 · 10:00hs
Marcelo Bustamante / La Capital

Mesa Promotora Quinta de Funes. “El Sitio de Memoria Quinta de Funes ha recopilado múltiples actividades que construyen un hilo de continuidad histórica”, revelaron sus integrantes

La Mesa Promotora del Sitio de Memoria Quinta de Funes ultima los detalles para recordar los 50 años del golpe cívico miilitar, con múltiples actividades, enmarcadas en la campaña nacional #50años50acciones.

  “El Sitio de Memoria Quinta de Funes ha recopilado múltiples actividades que construyen y entretejen un hilo de continuidad histórica en Argentina y Latinoamérica” declaró el dirigente del grupo Lautaro D’Anna a La Capital.

  El último fin de semana de enero se proyectó en el predio de la ruta 9 y la calle San José el documental de Charly López “Los Rosariazos” con la presencia de su director. “La actividad comenzó con los avances de un futuro material audiovisual de López, titulado “De Golpe y Porrazo”, que se estrenará el 26 de marzo”.

En este sentido, uno de los referentes de la Mesa Promotora recordó que “los Rosariazos sintetizaron la unidad obrera estudiantil y la convicción profunda de un pueblo harto. Eso queda claramente reflejado en el documental de Charly López. Es muy movilizador”.

El audiovisual “Los Rosariazos” registra testimonios de Héctor Quagliaro, Rafael Ielpi y Hugo Diz, entre otros, y en el mismo se observan decenas de imágenes de una Rosario encendida.

“Muy impactante”

“Haberlo visto en un lugar tan emblemático como la Quinta de Funes es muy impactante. Nos vamos con más fuerzas, con más deseo de participar y luchar por memoria, verdad y justicia” declaró el dirigente de la Mesa Promotora Pablo Villanueva a este diario.

 El Sitio de Memoria Quinta de Funes, situado en la ruta 9 y Santa Fe, es patrimonio santafesino desde 2017, cuando el Estado provincial expropió y compró las dos hectáreas del predio “para transformarlo en un lugar para la cultura, la educación y el trabajo. Para que lo transiten y habiten las familias, infancias y juventudes. Hay una deuda pendiente y por eso nos organizamos. Para construir memoria y futuro” advirtió Lautaro D’Anna.

  Además, los integrantes de la Mesa Promotora preparan un programa de diversas actividades culturales, entre las que se destacan el festival de música del 21 de marzo en la Quinta de Funes, la marcha multitudinaria en Funes el 24 de marzo por la mañana y la convocatoria a participar de la marcha en Rosario, ese mismo día, pero por la tarde.

