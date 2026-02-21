Un preso frustró el plan de un presunto narco detenido en Rosario para matar a un juez

Leonardo Airaldi habría orquestado un ataque al magistrado y a un fiscal, pero lo delataron. Próximamente irá a juicio

Un preso delató a Leonardo Airaldi , un presunto narco detenido en Entre Ríos que habría contratado a un sicario de Uruguay para matar al juez federal de Paraná, Leandro Ríos . El plan incluía entre las víctimas al fiscal José Ignacio Candioti . El imputado fue detenido en Rosario en 2022 con drogas, armas y varios celulares.

La investigación de este nuevo caso recayó en los tribunales de Gualeguaychú . Previamente, el sospechoso había sido apuntado como un jefe narco de la localidad de Diamante, en el oeste de la provincia. De acuerdo a la evidencia recabada, se dedicaba trasladar y recibir estupefacientes de Puerto Gaboto , al otro lado del río Paraná.

Según expuso la Justicia, la nueva maniobra consistió en contratar a un sicario de Uruguay. Habría pagado 40 mil dólares para concretar los ataques mientras ambos funcionarios judiciales visitaban el país vecino en el marco de sus supuestas vacaciones. Ríos y Candioti no viajaron a Uruguay ni tenían en agenda hacerlo.

Airaldi parecía tener todo planeado, pero no contó con que un compañero de celda lo delatara. El dato que aportó otro interno permitió iniciar la investigación y desarticular el plan criminal. Según el relato del preso, Airaldi buscaba venganza contra Ríos y Candioti por una causa que lo llevará a juicio en los próximos días. El presunto narco cree que le armaron una causa y “tienen todo arreglado para que le den 15 años de condena”, según palabras textuales del denunciante ante el fiscal federal de Gualeguaychú, Pedro Rebollo. Entonces, el juez federal Hernán Viri ordenó el allanamiento que desarticuló el ataque mafioso.

El ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, tomó conocimiento de las acusaciones a través del director del Servicio Penitenciario provincial y del titular de la Unidad Penal 9, Lucas Duffour.

Causa en Santa Fe y detención en Rosario

Leonardo Airaldi es productor agropecuario y expresidente de la Sociedad Rural de Diamante. Tiene un largo prontuario en la justicia con causas en Paraná desde 2019 y otra en Santa Fe en 2022. Los antecedentes le impidieron acceder a la prisión domiciliaria que había solicitado y en las próximas semanas irá a juicio.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) confirmó a principios de febrero el pedido de juicio oral por narcotráfico contra Airaldi. La causa se refiere al secuestro de 30 kilogramos de droga en Puerto Gaboto y develó una ruta de exportación de la sustancia a través del río Paraná.

Leonardo Airaldi fue detenido en Rosario y liberado posteriormente, pero más adelante volvió a cumplir prisión preventiva. La imputación por el acopio del cargamento de cocaína en las islas puede derivar en una condena máxima de 15 años de cárcel. Según testigos de identidad reservada, en su estancia de la localidad entrerriana había una pista de aterrizaje apta para avionetas.

image (4).jpg

El fiscal federal de la ciudad de Santa Fe, Walter Rodríguez, pidió la elevación a juicio de la causa a fines de diciembre. De acuerdo a la evidencia presentada, un empleado del dirigente ruralista buscaba la droga al otro lado del río y luego la guardaba en su casa de la costa santafesina.

La vivivenda que alquilaba Diego Roberto Torres en Puerto Gaboto fue allanada el 10 de agosto de 2022. Lo llamativo del caso es que el operativo no apuntaba a buscar estupefacientes, sino a esclarecer la denuncia de amenazas con arma de fuego a una vecina.

A partir del pedido del Ministerio Público de la Acusación (MPA), la policía se topó con 28 panes de cocaína en Solís al 600, en la zona noroeste de Rosario. El puestero no estaba allí y aún continúa prófugo, pero su jefe no corrió la misma suerte.

Airaldi quedó bajo arresto por primera vez en julio de aquel año, cuando Gendarmería Nacional lo interceptó a bordo de su Volskwagen Amarok en el barrio Ludueña de Rosario. Además del hallazgo de droga y armas de fuego, el peritaje de los seis celulares que llevaba junto a su pareja develó conversaciones que confirmaron la hipótesis sobre la ruta interprovincial de la droga.

De la Sociedad Rural a Mameluco Villalba

Fuentes judiciales señalaron que la camioneta del expresidente de la Sociedad Rural de Diamante no es un elemento más en la causa. La policía entrerriana la secuestró nuevamente en diciembre de 2023, pero el procedimiento se llevó a cabo a partir de otra investigación sobre la organización del nacotraficante Miguel Ángel "Mameluco" Villalba.

En lo que respecta a la primera denuncia, el MPF detectó que Airaldi utilizaba un código de campo para coordinar el traslado de la droga. Las conversaciones por mensajes de texto con su empleado se referían al transporte de maple, carne, lomo y novillo en vez de mencionar las sustancias estupefacientes.

Finalmente, el fiscal solicitó que el Juzgado Federal 2 de Santa Fe se declare incompetente para intervenir en el caso del productor oriundo de Mar del Plata. Rodríguez propone que la acusación se incorpore a otro expediente de Paraná por delitos vinculados a estos hechos.