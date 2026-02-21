La Capital | Economía | reforma laboral

Reforma laboral: alerta por el desfinanciamiento a la seguridad social

El informe de Mate advierte que se reduce penalidades por fraude laboral, flexibiliza condiciones de trabajo y recorta garantías del contrato laboral

21 de febrero 2026 · 06:15hs
La previa al paro nacional. Referentes de más de 80 sindicatos se reunieron en la UOM y acordaron marchas en Córdoba y Rosario.

La previa al paro nacional. Referentes de más de 80 sindicatos se reunieron en la UOM y acordaron marchas en Córdoba y Rosario.

La reforma laboral se planteó coma necesaria para la creación de empleo. Sin embargo, muchos de los artículos destacados facilitan jurídica y económicamente los despidos, advierte el último informe del Mirador de la actualidad del trabajo y la economía (Mate) que casi irónicamente se titúla “Las locas ideas de la reforma laboral”.

En la práctica, resaltan en el informe, los cambios operan como un incentivo al despido financiado al 100% con el dinero de la seguridad social: son los jubilados quienes pagan las indemnizaciones de los trabajadores que quedarán en la calle.

Mate también señala que la reforma está planteada para reducir la informalidad laboral. Sin embargo, el proyecto aprobado dificulta la comprobación del fraude laboral y mejora la condición jurídica de las empresas eximiéndolas de responsabilidades en relación con el fraude y reduciendo las penas económicas por cometerlo.

Además, mientras en el mundo avanzan los debates en torno a la reducción de la jornada laboral acorde a la posibilidad que brindan los avances tecnológicos, esta reforma va en la dirección opuesta.

“Se mueve hacia el pasado buscando terminar con la jornada de ocho horas y en un contexto de cambio acelerado de la tecnología, elimina la obligación que tenía el empleador de garantizar la formación y capacitación del trabajador”, apuntaron desde el centro de estudios.

Respecto a la seguridad jurídica, desde Mate advierten que esta reforma elimina varias de las certezas que brindaba el contrato de trabajo, el contrato más extendido en la sociedad argentina. “El trabajador ya no sabrá cuánto cobrará, cuánto durarán sus vacaciones y cuándo las tendrá. Ni cuántas horas diarias tendrá que trabajar. Además, el contrato se fragiliza al facilitar jurídica y económicamente su finalización por decisión de la parte empleadora al limitar la acción judicial”, explicaron.

>> Leer más: El mercado laboral argentino perdió 23.400 puestos de trabajo y el salario cayó 1 %

Otro punto que destaca el informe de Mate es que “la reduccion del costo de contratar y despedir en blanco es un gran regalo para las empresas que de todos modos contratarían y despedirían en blanco”. Es que las empresas que contratan informalmente “lo seguirán haciendo porque ahora es todavía más barato y menos riesgoso que antes”.

“La reforma es un ataque a las capacidades de los sindicatos para cuidar el empleo y la producción nacional. Se limita el derecho de huelga, se flexibilizan convenios, se amenaza con la quita de la personería gremial y con sanciones penales a los dirigentes. El puesto de trabajo pierde todo tipo de protección y la vida de las personas que viven de un salario pasa a depender del inestable y vertiginoso humor de los mercados”, subrayan desde Mate.

Noticias relacionadas
La ley de reforma laboral deberá volver al Senado tras su aprobación en Cámara de Diputados

Reforma laboral: cómo sigue el proyecto tras la aprobación en Diputados

Germán Martínez fue uno de los más efusivos en la sesión de la reforma laboral

Germán Martínez: "Armaron combos a medida de los diputados para que apoyen la reforma laboral"

Diputados aprobó la reforma laboral 

Cómo votaron la reforma laboral los diputados que representan a Santa Fe

Los despidos sin causa habían alcanzado el 20,3%.

Reforma laboral bajo la lupa: cómo funciona el FAL, Fondo de Asistencia Laboral

Ver comentarios

Las más leídas

Banfield vs Newells: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Banfield vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Balearon una farmacia en zona sur y dejaron una nota con amenazas

Balearon una farmacia en zona sur y dejaron una nota con amenazas

Cómo votaron la reforma laboral los diputados que representan a Santa Fe

Cómo votaron la reforma laboral los diputados que representan a Santa Fe

Clásico rosarino: quiénes y cuánto pagarán el bono del hincha de Newells

Clásico rosarino: quiénes y cuánto pagarán el bono del hincha de Newell's

Lo último

Newells va a Banfield en busca de su primer triunfo, en un duelo de seis puntos

Newell's va a Banfield en busca de su primer triunfo, en un duelo de seis puntos

Reforma laboral: alerta por el desfinanciamiento a la seguridad social

Reforma laboral: alerta por el desfinanciamiento a la seguridad social

Argentino arranca la aventura en la Primera C: todo lo que hay que saber

Argentino arranca la aventura en la Primera C: todo lo que hay que saber

Central mereció un poco más, pero pagó su apatía con una derrota ante Talleres

El Canalla no dio la talla ante un rival que le llegó una sola vez en un par de rebotes y le marcó. El equipo de Almirón fue siempre, pero sin ideas claras

Central mereció un poco más, pero pagó su apatía con una derrota ante Talleres

Por Elbio Evangeliste
El uno x uno de Central ante Talleres: Ángel Di María, otras vez el más incisivo

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El uno x uno de Central ante Talleres: Ángel Di María, otras vez el más incisivo

A pesar del paro de Amsafé, la provincia sostiene que el ciclo lectivo arranca el 2 de marzo
La Ciudad

A pesar del paro de Amsafé, la provincia sostiene que el ciclo lectivo arranca el 2 de marzo

Paritaria docente: Amsafé rechazó la oferta y habrá paro el primer día de clases
La Ciudad

Paritaria docente: Amsafé rechazó la oferta y habrá paro el primer día de clases

El tiempo en Rosario: sábado con calor, humedad y posibles chaparrones 
La Ciudad

El tiempo en Rosario: sábado con calor, humedad y posibles chaparrones 

El boleto de colectivo aumenta por debajo de la inflación acumulada: viajar en Rosario costará $1.720
La Ciudad

El boleto de colectivo aumenta por debajo de la inflación acumulada: viajar en Rosario costará $1.720

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Banfield vs Newells: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Banfield vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Balearon una farmacia en zona sur y dejaron una nota con amenazas

Balearon una farmacia en zona sur y dejaron una nota con amenazas

Cómo votaron la reforma laboral los diputados que representan a Santa Fe

Cómo votaron la reforma laboral los diputados que representan a Santa Fe

Clásico rosarino: quiénes y cuánto pagarán el bono del hincha de Newells

Clásico rosarino: quiénes y cuánto pagarán el bono del hincha de Newell's

¿Romance en puerta? Quién es el argentino que apuntan como pareja de Pedro Pascal

¿Romance en puerta? Quién es el argentino que apuntan como pareja de Pedro Pascal

Ovación
Argentino arranca la aventura en la Primera C: todo lo que hay que saber
Ovación

Argentino arranca la aventura en la Primera C: todo lo que hay que saber

Argentino arranca la aventura en la Primera C: todo lo que hay que saber

Argentino arranca la aventura en la Primera C: todo lo que hay que saber

El uno x uno de Central ante Talleres: Ángel Di María, otras vez el más incisivo

El uno x uno de Central ante Talleres: Ángel Di María, otras vez el más incisivo

Central tardó mucho tiempo en desarmar el plan de Tevez y se quedó sin nada

Central tardó mucho tiempo en desarmar el plan de Tevez y se quedó sin nada

Policiales
Empalme Graneros: dos policías fueron asaltados mientras trabajaban como choferes de apps
Policiales

Empalme Graneros: dos policías fueron asaltados mientras trabajaban como choferes de apps

Lo acusaron por el robo de una garrafa y lo mataron a puñaladas: comienza el juicio

Lo acusaron por el robo de una garrafa y lo mataron a puñaladas: comienza el juicio

Explotó una bomba en el edificio donde funciona la universidad de Gendarmería Nacional

Explotó una bomba en el edificio donde funciona la universidad de Gendarmería Nacional

Imputan a un recluso rosarino por intentar ingresar drogas a la cárcel tras una salida autorizada

Imputan a un recluso rosarino por intentar ingresar drogas a la cárcel tras una salida autorizada

La Ciudad
Quieren prohibir el uso de agua potable en los espacios comunes de los edificios de Rosario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Quieren prohibir el uso de agua potable en los espacios comunes de los edificios de Rosario

A pesar del paro de Amsafé, la provincia sostiene que el ciclo lectivo arranca el 2 de marzo

A pesar del paro de Amsafé, la provincia sostiene que el ciclo lectivo arranca el 2 de marzo

El tiempo en Rosario: sábado con calor, humedad y posibles chaparrones 

El tiempo en Rosario: sábado con calor, humedad y posibles chaparrones 

Paritaria docente: Amsafé rechazó la oferta y habrá paro el primer día de clases

Paritaria docente: Amsafé rechazó la oferta y habrá paro el primer día de clases

La oposición de Funes acusa falta de transparencia en la licitación del centro de convenciones
La Región

La oposición de Funes acusa falta de transparencia en la licitación del centro de convenciones

Balearon una farmacia en zona sur y dejaron una nota con amenazas
POLICIALES

Balearon una farmacia en zona sur y dejaron una nota con amenazas

Murió un joven santafesino en Colombia tras intoxicarse en la selva amazónica
Información General

Murió un joven santafesino en Colombia tras intoxicarse en la selva amazónica

Romina Diez celebró la aprobación de la reforma laboral: Un país más libre y con menos informalidad
Política

Romina Diez celebró la aprobación de la reforma laboral: "Un país más libre y con menos informalidad"

La exvicegobernadora de Santa Fe votó a favor de la reforma laboral: Es urgente
Política

La exvicegobernadora de Santa Fe votó a favor de la reforma laboral: "Es urgente"

Germán Martínez: Armaron combos a medida de los diputados para que apoyen la reforma laboral
Política

Germán Martínez: "Armaron combos a medida de los diputados para que apoyen la reforma laboral"

Fuga en moto: evadieron un control policial y chocaron con un patrullero
POLICIALES

Fuga en moto: evadieron un control policial y chocaron con un patrullero

Un helado con forma de corazón para hablar de prevención y detección temprana del cáncer
La Ciudad

Un helado con forma de corazón para hablar de prevención y detección temprana del cáncer

Arrancó el operativo del Medio Boleto Estudiantil 2026
La Ciudad

Arrancó el operativo del Medio Boleto Estudiantil 2026

Gremios e izquierda desafiaron el paro pasivo y salieron a la calle en Rosario
Economía

Gremios e izquierda desafiaron el paro pasivo y salieron a la calle en Rosario

El paro se hizo sentir en Rosario, pero el centro mantuvo actividad comercial
La Ciudad

El paro se hizo sentir en Rosario, pero el centro mantuvo actividad comercial

El tiempo en Rosario: viernes con algunas nubes y una máxima de 30º
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con algunas nubes y una máxima de 30º

Explotó un camión que transportaba gas en Santiago de Chile: 4 muertos
Información General

Explotó un camión que transportaba gas en Santiago de Chile: 4 muertos

¿Qué hay que saber sobre los nuevos medicamentos para el tratamiento de la obesidad?
Salud

¿Qué hay que saber sobre los nuevos medicamentos para el tratamiento de la obesidad?

Residencias Culturales: más de 70 jóvenes iniciaron sus prácticas en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

Residencias Culturales: más de 70 jóvenes iniciaron sus prácticas en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

Newells: la dupla técnica recibió una buena noticia en el regreso a los entrenamientos
OVACION

Newell's: la dupla técnica recibió una buena noticia en el regreso a los entrenamientos

Ceres: un joven de 28 años fue imputado de grooming y amenazas a una niña
POLICIALES

Ceres: un joven de 28 años fue imputado de grooming y amenazas a una niña

Seguirá preso un año más el acusado de asesinar a un joven en Arroyito
POLICIALES

Seguirá preso un año más el acusado de asesinar a un joven en Arroyito

Tapia y Toviggino deben declarar ante la Justicia y no pueden salir del país
Información General

Tapia y Toviggino deben declarar ante la Justicia y no pueden salir del país

Detuvieron al príncipe Andrés por sus vínculos con el pederasta Jeffrey Epstein
Información General

Detuvieron al príncipe Andrés por sus vínculos con el pederasta Jeffrey Epstein