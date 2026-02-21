Reforma laboral: alerta por el desfinanciamiento a la seguridad social

La previa al paro nacional. Referentes de más de 80 sindicatos se reunieron en la UOM y acordaron marchas en Córdoba y Rosario.

La reforma laboral se planteó coma necesaria para la creación de empleo. Sin embargo, muchos de los artículos destacados facilitan jurídica y económicamente los despidos , advierte el último informe del Mirador de la actualidad del trabajo y la economía (Mate) que casi irónicamente se titúla “Las locas ideas de la reforma laboral”.

En la práctica, resaltan en el informe, los cambios operan como un incentivo al despido financiado al 100% con el dinero de la seguridad social: son los jubilados quienes pagan las indemnizaciones de los trabajadores que quedarán en la calle.

Mate también señala que la reforma está planteada para reducir la informalidad laboral. Sin embargo, el proyecto aprobado dificulta la comprobación del fraude laboral y mejora la condición jurídica de las empresas eximiéndolas de responsabilidades en relación con el fraude y reduciendo las penas económicas por cometerlo.

Además, mientras en el mundo avanzan los debates en torno a la reducción de la jornada laboral acorde a la posibilidad que brindan los avances tecnológicos, esta reforma va en la dirección opuesta.

“Se mueve hacia el pasado buscando terminar con la jornada de ocho horas y en un contexto de cambio acelerado de la tecnología, elimina la obligación que tenía el empleador de garantizar la formación y capacitación del trabajador”, apuntaron desde el centro de estudios.

Respecto a la seguridad jurídica, desde Mate advierten que esta reforma elimina varias de las certezas que brindaba el contrato de trabajo, el contrato más extendido en la sociedad argentina. “El trabajador ya no sabrá cuánto cobrará, cuánto durarán sus vacaciones y cuándo las tendrá. Ni cuántas horas diarias tendrá que trabajar. Además, el contrato se fragiliza al facilitar jurídica y económicamente su finalización por decisión de la parte empleadora al limitar la acción judicial”, explicaron.

Otro punto que destaca el informe de Mate es que “la reduccion del costo de contratar y despedir en blanco es un gran regalo para las empresas que de todos modos contratarían y despedirían en blanco”. Es que las empresas que contratan informalmente “lo seguirán haciendo porque ahora es todavía más barato y menos riesgoso que antes”.

“La reforma es un ataque a las capacidades de los sindicatos para cuidar el empleo y la producción nacional. Se limita el derecho de huelga, se flexibilizan convenios, se amenaza con la quita de la personería gremial y con sanciones penales a los dirigentes. El puesto de trabajo pierde todo tipo de protección y la vida de las personas que viven de un salario pasa a depender del inestable y vertiginoso humor de los mercados”, subrayan desde Mate.