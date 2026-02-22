Diez ofertas técnicas para construir un nuevo tramo del Acueducto Biprovincial Santa Fe-Córdoba

La apertura de sobres de licitación reunió a autoridades de ambas provincias y definió la competencia por los bloques B y C de la Fase 1, con un presupuesto oficial de 165.700 millones de pesos

Desde la Unidad Especial Biprovincial precisaron que el Bloque B incluye la finalización de ramales hacia Barrancas y Gessler, con 20,4 km de línea principal. El Bloque C contempla la Estación de Bombeo N° 2, con una cisterna de 9.500 metros cúbicos y cuatro bombas verticales de alta capacidad para garantizar el caudal en el tramo troncal y los ramales secundarios. A través de estas obras se abastecerá a diez localidades de la región.

En el Salón Blanco de Casa de Gobierno se concretó este jueves la apertura de sobres de la licitación para los bloques B y C de la Fase 1 del Acueducto Biprovincial Santa Fe–Córdoba . Se presentaron diez ofertas técnicas para una obra que contempla más de 38 kilómetros de cañería troncal, 80 kilómetros de ramales y la construcción de la estación de bombeo N° 2, con un presupuesto oficial de 165.700 millones de pesos (base enero 2025).

Los trabajos incluyen nuevos centros de distribución que permitirán llevar agua apta para el consumo a las localidades de Arocena, Gessler, Larrechea, San Fabián, Barrancas, Loma Alta, Gálvez, San Eugenio, Campo Piaggio y López.

El gobernador Maximiliano Pullaro, acompañado por la vicegobernadora de Córdoba, Miryan Prunotto, encabezó el acto y destacó que “para las dos provincias esto tiene que ver con la planificación de políticas de Estado que se llevan adelante a lo largo del tiempo, y que realmente transforman la vida de la gente”.

En ese sentido, subrayó que “en un momento muy complejo de la Argentina, donde caen la coparticipación y la recaudación, nuestras provincias se comprometen a trabajar en una obra pública trascendente , con impacto social y productivo, apostando al desarrollo, la igualdad y la generación de empleo privado”.

Prunotto valoró la cantidad de oferentes y sostuvo que “hoy, que tanto se habla de libertad, no hay libertad si no hay igualdad. La igualdad no se da si no hay infraestructura y si no llega a cada uno de nuestros vecinos”.

El ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, agregó que “estamos ante una acción que tiene una trascendencia en tres dimensiones: primero por la escala de la infraestructura; segundo, por el impacto que va a tener; y tercero, por la calidad institucional”.

Ofertas

Las ofertas técnicas fueron presentadas por: la UT Coarco SA–Tecma SA; la UT Rovella Carranza SA–JCR SA; José Cartellone Construcciones Civiles SA; la UT Benito Roggio e Hijos SA–José J. Chediack Saica–Obring SA; CPC SA; Supercemento SA; la UT Ravenna SPA Sucursal Argentina–Lemiro Pablo Petroboni SA–Tecsa SA; C&E Construcciones SA; la UT Riva Saiicfa–BWT Construcción y Servicios SA; y la UT Panedile Argentina Saifc–Bassa SA. Una vez evaluadas, se conocerán las ofertas económicas.

Los fondos para la ejecución provienen de financiamiento internacional otorgado por organismos árabes, con garantías del Gobierno nacional y el compromiso conjunto de ambas provincias. Los principales prestamistas son el Fondo Kuwaití para el Desarrollo Económico Árabe y el Fondo Saudí para el Desarrollo.

Sobre el acueducto

Del acto participaron también los ministros de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia; y de Obras Públicas, Lisandro Enrico; la diputada provincial Clara García; la secretaria de la Región Centro e Integración Regional, Claudia Giaccone; el secretario de Integración Regional y Relaciones Internacionales de Córdoba, Fabián Massei; la directora provincial de Acueductos, Paula Nardín; y los vocales titulares de la Unidad Ejecutiva Biprovincial, Gonzalo Saglione por Santa Fe y Federico Banchio por Córdoba, entre otras autoridades.

