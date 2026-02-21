La Capital | La Ciudad | UNR

Conmoción en la UNR por la muerte de una joven abogada y docente "comprometida y apasionada"

Renata Scoppa tenía 24 años, se descompensó en su casa y falleció camino al hospital. La facultad, colegas y la agrupación 1983 la despidieron en redes

21 de febrero 2026 · 15:30hs
La facultad de Derecho de la UNR donde se desempeñaba la docente de 24 años fallecida

La facultad de Derecho de la UNR donde se desempeñaba la docente de 24 años fallecida

La comunidad de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) quedó conmovida por el fallecimiento de una joven abogada y docente. Renata Scoppa se descompensó este viernes a la noche en su casa de la zona oeste y falleció camino al hospital.

Scoppa fue despedida con “profundo pesar” a través de un comunicado oficial de la institución. La joven abogada de 24 años era docente de la cátedra de Derecho Penal II, de la carrera de abogacía. “Hacemos llegar nuestro respeto y acompañamos a sus familiares, seres queridos y compañeros de cátedra en este doloroso momento”, expresaron las autoridades.

Según el parte policial, la joven había solicitado asistencia médica el viernes a última hora en su casa de barrio Fisherton por un cuadro de deshidratación. Sin embargo, pasada la medianoche, su padre decidió llevarla al hospital con su vehículo.

Al llegar a la zona de Eva Perón y Perú, Scoppa no presentaba signos vitales, por lo que el padre dio aviso a los servicios de emergencia, que llegaron al lugar y constataron el deceso de la joven. Los médicos que atendieron esta urgencia aseguraron que el cuerpo no presentaba signos de violencia.

Profundo pesar en la UNR

Tras conocerse la noticia, se volcaron en redes sociales decenas de mensajes de condolencias y apoyo a la familia. Muchos recordaron a la joven abogada "por su sonrisa y alegría", su paso por los salones como estudiante y lamentaron su pérdida.

La agrupación 1983 de Derecho despidió a Scoppa con un sentido mensaje en el que agradeció su paso por la facultad, “su pasión y su compromiso incansable, que durante una etapa de su trayectoria compartimos en distintos espacios académicos y de militancia”. En el mismo sentido, DNI y Alde, otras organizaciones estudiantiles de la UNR, acompañaron “a la familia, amistadas y compañeros de cátedra”.

Abogada fallecida UNR 21.2

El fiscal de Delitos Económicos, Sebastián Narvaja, también lamentó el fallecimiento de Scoppa. El funcionario compartía la cátedra de Derecho Penal II con la joven y la recordó como una persona "comprometida, apasionada, vivaz". Además, aseguró que "deja un vacío que hoy se cubre de nostalgia" para luego acompañar en sentimiento a la familia y seres queridos.

Noticias relacionadas
Una mujer mira la góndola de un supermercado en Rosario en busca del mejor precio

Una familia de Rosario necesitó más de $1.4 millones para no estar bajo la línea de la pobreza

Docentes de la UNR votan nuevas medidas de fuerza: podrían ir al paro indeterminado

Docentes de la UNR van al paro este jueves y analizan más medidas de fuerza

El gimnasio de la UNR es uno de los espacios más importantes para la práctica de deportes. 

Más de 6 mil personas asisten a practicar deportes en los espacios de la UNR

Docentes y nodocentes de la UNR siguen de cerca las negociaciones entre el gobierno nacional y el CIN ante una posible modificación de la ley de financiamiento universitario

UNR y gremios en alerta por una posible reforma de la ley de financiamiento universitario

Ver comentarios

Las más leídas

Marco Ruben vuelve a Rosario Central para su último baile junto aÀngel Di María

Marco Ruben vuelve a Rosario Central para su último baile junto aÀngel Di María

Paritaria docente: Amsafé rechazó la oferta y habrá paro el primer día de clases

Paritaria docente: Amsafé rechazó la oferta y habrá paro el primer día de clases

El tiempo en Rosario: sábado con calor, humedad y posibles chaparrones 

El tiempo en Rosario: sábado con calor, humedad y posibles chaparrones 

De entrada, a Gastón Avila le hicieron una toma de catch pero no dieron penal para Central

De entrada, a Gastón Avila le hicieron una toma de catch pero no dieron penal para Central

Lo último

Murió en un accidente con un móvil de Gendarmería y su familia lleva un año sin respuestas

Murió en un accidente con un móvil de Gendarmería y su familia lleva un año sin respuestas

Revolución Marco Ruben: la historia del inesperado regreso del goleador histórico de Central

Revolución Marco Ruben: la historia del inesperado regreso del goleador histórico de Central

Conmoción en la UNR por la muerte de una abogada y docente comprometida y apasionada

Conmoción en la UNR por la muerte de una abogada y docente "comprometida y apasionada"

Conmoción en la UNR por la muerte de una abogada y docente "comprometida y apasionada"

Renata Scoppa tenía 24 años, se descompensó en su casa y falleció camino al hospital. La facultad, colegas y la agrupación 1983 la despidieron en redes

Conmoción en la UNR por la muerte de una abogada y docente comprometida y apasionada
Hongo mata cigarrillo: científicos de Rosario transforman colillas en biomateriales

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Hongo mata cigarrillo: científicos de Rosario transforman colillas en biomateriales

Murió en un accidente con un móvil de Gendarmería y su familia lleva un año sin respuestas

Por Claudio Berón

Policiales

Murió en un accidente con un móvil de Gendarmería y su familia lleva un año sin respuestas

Un local de motos de la zona sur fue consumido por un gran incendio
La Ciudad

Un local de motos de la zona sur fue consumido por un gran incendio

En Santa Fe ya se colocaron más de 159.000 vacunas contra el dengue
La Ciudad

En Santa Fe ya se colocaron más de 159.000 vacunas contra el dengue

Quieren prohibir el uso de agua potable en los espacios comunes de los edificios de Rosario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Quieren prohibir el uso de agua potable en los espacios comunes de los edificios de Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Marco Ruben vuelve a Rosario Central para su último baile junto aÀngel Di María

Marco Ruben vuelve a Rosario Central para su último baile junto aÀngel Di María

Paritaria docente: Amsafé rechazó la oferta y habrá paro el primer día de clases

Paritaria docente: Amsafé rechazó la oferta y habrá paro el primer día de clases

El tiempo en Rosario: sábado con calor, humedad y posibles chaparrones 

El tiempo en Rosario: sábado con calor, humedad y posibles chaparrones 

De entrada, a Gastón Avila le hicieron una toma de catch pero no dieron penal para Central

De entrada, a Gastón Avila le hicieron una toma de catch pero no dieron penal para Central

El uno x uno de Central ante Talleres: Ángel Di María, otras vez el más incisivo

El uno x uno de Central ante Talleres: Ángel Di María, otras vez el más incisivo

Ovación
Marco Ruben y Central juntos otra vez: cómo le fue al goleador en su anterior regreso

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Marco Ruben y Central juntos otra vez: cómo le fue al goleador en su anterior regreso

Marco Ruben y Central juntos otra vez: cómo le fue al goleador en su anterior regreso

Marco Ruben y Central juntos otra vez: cómo le fue al goleador en su anterior regreso

Marco Ruben vuelve a Rosario Central para su último baile junto aÀngel Di María

Marco Ruben vuelve a Rosario Central para su último baile junto aÀngel Di María

Newells va a Banfield en busca de su primer triunfo, en un duelo de seis puntos

Newell's va a Banfield en busca de su primer triunfo, en un duelo de seis puntos

Policiales
Murió en un accidente con un móvil de Gendarmería y su familia lleva un año sin respuestas

Por Claudio Berón

Policiales

Murió en un accidente con un móvil de Gendarmería y su familia lleva un año sin respuestas

Empalme Graneros: dos policías fueron asaltados mientras trabajaban como choferes de apps

Empalme Graneros: dos policías fueron asaltados mientras trabajaban como choferes de apps

Lo acusaron por el robo de una garrafa y lo mataron a puñaladas: comienza el juicio

Lo acusaron por el robo de una garrafa y lo mataron a puñaladas: comienza el juicio

Explotó una bomba en el edificio donde funciona la universidad de Gendarmería Nacional

Explotó una bomba en el edificio donde funciona la universidad de Gendarmería Nacional

La Ciudad
Conmoción en la UNR por la muerte de una abogada y docente comprometida y apasionada
La Ciudad

Conmoción en la UNR por la muerte de una abogada y docente "comprometida y apasionada"

Un local de motos de la zona sur fue consumido por un gran incendio

Un local de motos de la zona sur fue consumido por un gran incendio

Hongo mata cigarrillo: científicos de Rosario transforman colillas en biomateriales

Hongo mata cigarrillo: científicos de Rosario transforman colillas en biomateriales

En Santa Fe ya se colocaron más de 159.000 vacunas contra el dengue

En Santa Fe ya se colocaron más de 159.000 vacunas contra el dengue

Paritarias: UPCN y ATE aceptaron la oferta de aumento salarial puesta sobre la mesa
La Ciudad

Paritarias: UPCN y ATE aceptaron la oferta de aumento salarial puesta sobre la mesa

Explotó una bomba en el edificio donde funciona la universidad de Gendarmería Nacional
Policiales

Explotó una bomba en el edificio donde funciona la universidad de Gendarmería Nacional

Se viene una semana intensa en el Senado: ley Penal Juvenil, de Glaciares y vuelve la reforma laboral
Política

Se viene una semana intensa en el Senado: ley Penal Juvenil, de Glaciares y vuelve la reforma laboral

Dos impactantes choques, casi en simultáneo, en ambos carriles de la autopista a Córdoba
LA CIUDAD

Dos impactantes choques, casi en simultáneo, en ambos carriles de la autopista a Córdoba

Una motociclista fue baleada por dos hombres que iban en bicicleta
POLICIALES

Una motociclista fue baleada por dos hombres que iban en bicicleta

Imputan a un recluso rosarino por intentar ingresar drogas a la cárcel tras una salida autorizada
Policiales

Imputan a un recluso rosarino por intentar ingresar drogas a la cárcel tras una salida autorizada

La oposición de Funes acusa falta de transparencia en la licitación del centro de convenciones
La Región

La oposición de Funes acusa falta de transparencia en la licitación del centro de convenciones

Balearon una farmacia en zona sur y dejaron una nota con amenazas
POLICIALES

Balearon una farmacia en zona sur y dejaron una nota con amenazas

Murió un joven santafesino en Colombia tras intoxicarse en la selva amazónica
Información General

Murió un joven santafesino en Colombia tras intoxicarse en la selva amazónica

Romina Diez celebró la aprobación de la reforma laboral: Un país más libre y con menos informalidad
Política

Romina Diez celebró la aprobación de la reforma laboral: "Un país más libre y con menos informalidad"

La exvicegobernadora de Santa Fe votó a favor de la reforma laboral: Es urgente
Política

La exvicegobernadora de Santa Fe votó a favor de la reforma laboral: "Es urgente"

Germán Martínez: Armaron combos a medida de los diputados para que apoyen la reforma laboral
Política

Germán Martínez: "Armaron combos a medida de los diputados para que apoyen la reforma laboral"

Fuga en moto: evadieron un control policial y chocaron con un patrullero
POLICIALES

Fuga en moto: evadieron un control policial y chocaron con un patrullero

Un helado con forma de corazón para hablar de prevención y detección temprana del cáncer
La Ciudad

Un helado con forma de corazón para hablar de prevención y detección temprana del cáncer

Arrancó el operativo del Medio Boleto Estudiantil 2026
La Ciudad

Arrancó el operativo del Medio Boleto Estudiantil 2026

Gremios e izquierda desafiaron el paro pasivo y salieron a la calle en Rosario
Economía

Gremios e izquierda desafiaron el paro pasivo y salieron a la calle en Rosario

El paro se hizo sentir en Rosario, pero el centro mantuvo actividad comercial
La Ciudad

El paro se hizo sentir en Rosario, pero el centro mantuvo actividad comercial

El tiempo en Rosario: viernes con algunas nubes y una máxima de 30º
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con algunas nubes y una máxima de 30º

Explotó un camión que transportaba gas en Santiago de Chile: 4 muertos
Información General

Explotó un camión que transportaba gas en Santiago de Chile: 4 muertos

¿Qué hay que saber sobre los nuevos medicamentos para el tratamiento de la obesidad?
Salud

¿Qué hay que saber sobre los nuevos medicamentos para el tratamiento de la obesidad?