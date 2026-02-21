Conmoción en la UNR por la muerte de una joven abogada y docente "comprometida y apasionada"

Renata Scoppa tenía 24 años, se descompensó en su casa y falleció camino al hospital. La facultad, colegas y la agrupación 1983 la despidieron en redes

La facultad de Derecho de la UNR donde se desempeñaba la docente de 24 años fallecida

La comunidad de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) quedó conmovida por el fallecimiento de una joven abogada y docente. Renata Scoppa se descompensó este viernes a la noche en su casa de la zona oeste y falleció camino al hospital.

Scoppa fue despedida con “profundo pesar” a través de un comunicado oficial de la institución. La joven abogada de 24 años era docente de la cátedra de Derecho Penal II , de la carrera de abogacía. “Hacemos llegar nuestro respeto y acompañamos a sus familiares, seres queridos y compañeros de cátedra en este doloroso momento”, expresaron las autoridades.

Según el parte policial, la joven había solicitado asistencia médica el viernes a última hora en su casa de barrio Fisherton por un cuadro de deshidratación. Sin embargo, pasada la medianoche, su padre decidió llevarla al hospital con su vehículo.

Al llegar a la zona de Eva Perón y Perú , Scoppa no presentaba signos vitales, por lo que el padre dio aviso a los servicios de emergencia, que llegaron al lugar y constataron el deceso de la joven . Los médicos que atendieron esta urgencia aseguraron que el cuerpo no presentaba signos de violencia.

Profundo pesar en la UNR

Tras conocerse la noticia, se volcaron en redes sociales decenas de mensajes de condolencias y apoyo a la familia. Muchos recordaron a la joven abogada "por su sonrisa y alegría", su paso por los salones como estudiante y lamentaron su pérdida.

La agrupación 1983 de Derecho despidió a Scoppa con un sentido mensaje en el que agradeció su paso por la facultad, “su pasión y su compromiso incansable, que durante una etapa de su trayectoria compartimos en distintos espacios académicos y de militancia”. En el mismo sentido, DNI y Alde, otras organizaciones estudiantiles de la UNR, acompañaron “a la familia, amistadas y compañeros de cátedra”.

El fiscal de Delitos Económicos, Sebastián Narvaja, también lamentó el fallecimiento de Scoppa. El funcionario compartía la cátedra de Derecho Penal II con la joven y la recordó como una persona "comprometida, apasionada, vivaz". Además, aseguró que "deja un vacío que hoy se cubre de nostalgia" para luego acompañar en sentimiento a la familia y seres queridos.