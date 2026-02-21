La Capital | Ovación | Newell's

Newell's y un partido de seis puntos que perdió y lo pone en riesgo demasiado rápido

Newell’s no sólo volvió a caer sino que lo hizo ante un rival directo en los promedios, que se le puso a un punto. Y va penúltimo en la general

21 de febrero 2026 · 23:20hs
Acá pudo cambiar la historia

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Acá pudo cambiar la historia, pero Newell’s no lo aprovechó. Centro de Méndez y cabezazo de Ramírez, que se fue afuera.

Newell's de repente se encontró peleando el descenso en el final de la temporada pasada, pero nadie hacía cuentas a principios de año, ni en la tabla general ni en los promedios. Por eso, por el sufrimiento que significó ese cierre con aquel partido salvador en el Ducó con triunfo por 2 a 0, es que en el Parque se le debe tomar en serio las tablas. Porque hoy hablan de una situación muy preocupante, perdiendo un encuentro de esos de seis puntos que lo deja muy abajo.

Newell’s llegó a la cita del Sola sin haber ganado un solo partido en el torneo Apertura y apenas 4 puntos arriba de Banfield en la tabla de promedios, y 8 por encima de Sarmiento, entre los que dividen igual, porque Aldosivi, Gimnasia de Mendoza y Estudiantes de Río Cuarto lo hacen de otra manera. Obviamente, el Taladro se le arrimó a un punto y al menos se alivió con la caída el viernes del conjunto de Junín ante Estudiantes.

El 25º lugar en los promedios no puede llamarlo a engaño y especular con que falta mucho, porque así terminó peleando en 2025 el descenso. Además, aunque falta aún más, paradójicamente hoy Newell’s ocupa el último lugar de esa tabla en 2027.

Leer más: Es oficial: la dupla Orsi-Gómez dejó de conducir técnicamente a Newell's

Newell's está en problemas

Y como también el otro descenso se define por tabla anual, hoy Newell’s está penúltimo, un punto apenas de los riocuartences recién ascendidos, que este domingo visitan a San Lorenzo.

Por eso, por donde se lo mire y porque a fines de 2025 solo Bernardi tuvo el coraje de tomar el mando a tres fechas de un final que podía condenarlo, es que el problema debe abordarlo desde ya.

Con la salida confirmada de la dupla Orsi-Gómez pocos minutos después de consumada la derrota ante Banfield, ahora seguramente vendrá el tiempo de otras decisiones importantes, las primeras de esta conducción política que heredó una pesada mochila pero que debe hacerse cargo, con Ignacio Boero a la cabeza y Roberto Sensini como cabeza de todo el fútbol.

Leer más: Es oficial: la dupla Orsi-Gómez dejó de conducir técnicamente a Newell's

Newell's y una herencia pesada

La herencia es pesada pero el 2026 que ellos están construyendo también y no pueden cortar una racha infinitamente negativa. De los últimos 15 partidos disputados, y válidos para la tabla de promedios, Newell’s apenas ganó 1, ese 2-0 a Huracán de visitante. Y solamente sumó 4 puntos, producto de cuatro empates: los 1 a 1 ante Riestra e Independiente de este campeonato, y los 1-1 del pasado Clausura frente a Tigre y Estudiantes.

Para remontarse a la última victoria en el Coloso hay que ir hasta el 12 de setiembre, cuando venció 2 a 0 a Atlético Tucumán. Desde ahí fueron tres igualdades e igual número de derrotas.

Leer más: El uno x uno de Newell's: no hubo nadie que se salve del papelón ante Banfield

Un presente sin dudas oscuro, uno de los peores de este siglo al menos y que encima está obligado a revertir con dos partidos de los chivos, ante el último campeón Estudiantes y en el clásico, en menos de una semana.

El equipo de la dupla Orsi-Gómez que salió a jugar ante Banfield.

El uno x uno de Newell's: no hubo nadie que se salve del papelón ante Banfield

Uno de los goles de Banfield y la resignación de Newells. El ciclo Orsi-Gómez, a la deriva.

Newell's sufrió una derrota vergonzosa y el ciclo de la dupla  Orsi-Gómez llegó a su fin

La imagen de la desolación en Newells, goleado ante Banfield en un pésimo complemento.

Newell's recibió un golpe de nocaut ante Banfield y el ciclo Orsi-Gómez tambalea

Recién llegados al Florencio Sola, los jugadores de Newells pisaron el campo de juego.

Newell's vuelve a modificar el equipo para buscar una victoria en Banfield

Un fracaso que empujó a la salida de Orsi-Gómez para revertir la crisis de Newell's

El trabajo de Orsi-Gómez duró muy poco y tuvo su cierre con la estrepitosa caída contra Banfield. Este domingo se conocerá quién sigue al frente del equipo

Por Rodolfo Parody
Es oficial: la dupla Orsi-Gómez dejó de conducir técnicamente a Newell's

El uno x uno de Newell's: no hubo nadie que se salve del papelón ante Banfield

