La obra de red cloacal de Diego de Alvear ingresó a la etapa de pruebas

Con una inversión superior a los 5.130 millones de pesos, el sistema cloacal ya se encuentra ejecutado al 100%

21 de febrero 2026 · 14:00hs
La planta compacta de líquidos cloacales instalada está fabricada en material compuesto  y se compone de dos módulos, con previsión de incorporar un tercero en el futuro.
Culminó la obra de saneamiento en Diego de Alvear, una intervención estratégica que marca un antes y un después en la calidad de vida de la localidad. Con una inversión superior a los 5.130 millones de pesos, el sistema cloacal ya se encuentra ejecutado al 100% y actualmente se están llevando adelante las pruebas hidráulicas correspondientes en la planta de tratamiento, paso previo a la inauguración.

Este proyecto, impulsado por el gobierno de Santa Fe, permitirá que los vecinos dejen de depender de los pozos negros domiciliarios, ya que los efluentes cloacales serán conducidos a través de un sistema moderno hacia una planta ecológica de tratamiento.

La senadora provincial por el departamento General López, Leticia Di Gregorio, destacó el avance de los trabajos y afirmó que “la obra está completamente finalizada y hoy estamos en la etapa de pruebas hidráulicas, lo que nos acerca a la pronta puesta en funcionamiento de un sistema cloacal moderno que transformará el servicio”.

El sistema ejecutado comprende más de 17 kilómetros de cañerías, 970 conexiones domiciliarias, dos estaciones elevadoras y una planta de tratamiento compacta de barros activados, con capacidad para depurar 303 metros cúbicos diarios.

Con esta intervención se mejoran las condiciones sanitarias, se reduce la contaminación de las napas y se revalorizan los inmuebles.

Di Gregorio remarcó además: “Estas son las obras que hacen la diferencia en la vida cotidiana. Hablamos de salud, de dignidad y de un Estado presente que responde con hechos. En cada localidad de nuestro departamento vemos cómo la obra pública provincial se traduce en progreso”. Asimismo, agradeció al gobernador Maximiliano Pullaro y al ministro Lisandro Enrico por “escuchar las necesidades y poner en marcha proyectos que durante años estuvieron demorados”.

La planta compacta de líquidos cloacales instalada está fabricada en material compuesto y se compone de dos módulos, con previsión de incorporar un tercero en el futuro.

