La Capital | Policiales | Gendarmería

Murió en un accidente con un móvil de Gendarmería y su familia lleva un año sin respuestas

Manuela Olmos tenía cuatro hijos. Eugenio, su padre, dice que ni Fiscalía ni la fuerza federal contestaron. Todavía no están las pericias

Claudio Berón

Por Claudio Berón

21 de febrero 2026 · 16:06hs
Los padres de la víctima acusaron a un miembro de Gendarmería.

Foto: La Capital/Gustavo de los Ríos.

Los padres de la víctima acusaron a un miembro de Gendarmería.

Eugenio, su mujer y su nieto entran al cementerio La Piedad con un cartel y en fatal silencio. Fueron a la tumba en tierra de Manuela Olmos, hija del hombre y madre del niño de 10 años que los acompaña. Sus caras están contraídas por la pena, el niño mira a la cámara de La Capital como quien observa a un extraño. A su edad, las madres son inmortales. Nunca cruzó por su cabeza esa foto al lado de la tumba. Manuela Olmos fue atropellada por un móvil de Gendarmería en 2025. Eugenio aún no tiene respuestas sobre lo que pasó.

Manuela circulaba la tarde del viernes 7 de enero de hace un año a bordo de su moto con uno de sus cuatro hijos, una niña de seis años. Al llegar a la esquina de Casilda y Liniers, en barrio Ludueña, sufrió un accidente con un móvil de Gendarmería. En ese instante dos versiones se impusieron. Una es que Manuela chocó a la patrulla. La otra es antagónica: el patrullero atropelló a la mujer y a la niña.

Es obvio que fue un accidente, los gendarmes no andan por la calle atropellando gente. Manuela falleció poco después en el Hospital de Emergencias Clemente Alvarez (Heca). En tanto, la niña fue operada de la cadera y tiene por delante unos meses en silla de ruedas hasta su recuperación, según le dijeron los médicos a Eugenio. El hombre pudo averiguar el nombre del gendarme y le comentaron que fue trasladado al sur, aunque nada es oficial, todo es misterio.

>> Leer más: Accidente fatal de un móvil policial que atropelló a una mujer y su hija: "Quieren tapar todo"

"A mi hija la atropellaron y el auto lo manejaba un gendarme. Iba sin sirena y ni tocó bocina. Quiero que me escuchen y hacer Justicia. Yo vivo en Mendoza al 9000 y cuando me llamaron mis hijos para decirme del accidente fui hasta Ludueña y a la cancha de Tiro Federal, donde sé que se juntan los jefes de Gendarmería. Ahí me dijeron que el gendarme que manejaba el auto estaba detenido en la 14ª, pero tenía que estar en la 12ª. Ahí empezaron las cosas raras, quieren tapar todo", dijo Eugenio en su momento con una mezcla de angustia y bronca.

Testigos de la causa que involucra a Gendarmería

El padre de Manuela presentó testigos para que se aclare la situación y una grabación de un celular que muestra quién manejaba el móvil. "Nos quieren hacer creer que mi hija se llevó el auto por delante y no fue así", comentó. Ningún oficial ni representante de Gendarmería lo llamó para explicarle lo sucedido. "Queremos Justicia y la vamos a conseguir", dijo empecinado. Doce meses después, su fuerza quijotesca no cambió.

Al lado de la tumba, Eugenio cuenta que "la cosa sigue como si nada, en la Justicia, si no tenés plata, la cosa no avanza". Luego agregó: "Hasta hoy no hubo pericias. Cada vez que voy a Fiscalía me atiende un secretario y me dice que están con las pericias, pero hasta ahora no se hizo nada. La cosa es sencilla, la atropelló”.

Un pedido de justicia

El cementerio está en silencio, alguna voz perdida por ahí, un recuerdo. "Me robaron la placa de la tumba, y bueno, eso pasa. Mi nieto no cree que Manuela está acá, enterrada, y de vez en cuando pregunta por ella ¿Qué les voy a decir a los chicos dentro de unos años, que fue mala suerte y listo? La respuesta es saber que pasó y que a los chicos les quede algo, en lo económico y en lo moral, que alguien se haga cargo", casi implora.

>> Leer más: Siniestro vial en Circunvalación: la víctima fatal era personal de Gendarmería

Los hijos de Manuela son cuatro y van de un año a los 16 años. "Somos gente humilde, de trabajo. Los chicos están con su padre, que hace changas de todo tipo y entre todos la vamos peleando". Eugenio tiene un comedor en zona oeste y trabaja de lo que puede. Ronda los 60 años y su idea de la vida era recibir a su hija y sus nietos los domingos, intentar juntar plata para el asado y ver pasar la vida de trabajo. Esa ilusión la destrozó una patrulla conducida por un gendarme, un hombre de la fuerza que debía cuidar a su familia y nadie aún le dijo que pasó.

Noticias relacionadas
Edifico universitario donde explotó a bomba.

Explotó una bomba en el edificio donde funciona la universidad de Gendarmería Nacional

La cárcel de avenida Francia al 5200. Un recluso que volvía de una salida autorizada intentó ingresar drogas. 

Imputan a un recluso rosarino por intentar ingresar drogas a la cárcel tras una salida autorizada

La motociclista fue baleada en la zona sur de Rosario

Una motociclista fue baleada por dos hombres que iban en bicicleta

La farmacia que fue blanco de una balacera en la madrugada de este viernes en la zona sur de Rosario

Balearon una farmacia en zona sur y dejaron una nota con amenazas

Ver comentarios

Las más leídas

Marco Ruben vuelve a Rosario Central para su último baile junto aÀngel Di María

Marco Ruben vuelve a Rosario Central para su último baile junto aÀngel Di María

Paritaria docente: Amsafé rechazó la oferta y habrá paro el primer día de clases

Paritaria docente: Amsafé rechazó la oferta y habrá paro el primer día de clases

El tiempo en Rosario: sábado con calor, humedad y posibles chaparrones 

El tiempo en Rosario: sábado con calor, humedad y posibles chaparrones 

De entrada, a Gastón Avila le hicieron una toma de catch pero no dieron penal para Central

De entrada, a Gastón Avila le hicieron una toma de catch pero no dieron penal para Central

Lo último

Murió en un accidente con un móvil de Gendarmería y su familia lleva un año sin respuestas

Murió en un accidente con un móvil de Gendarmería y su familia lleva un año sin respuestas

Revolución Marco Ruben: la historia del inesperado regreso del goleador histórico de Central

Revolución Marco Ruben: la historia del inesperado regreso del goleador histórico de Central

Conmoción en la UNR por la muerte de una abogada y docente comprometida y apasionada

Conmoción en la UNR por la muerte de una abogada y docente "comprometida y apasionada"

Conmoción en la UNR por la muerte de una abogada y docente "comprometida y apasionada"

Renata Scoppa tenía 24 años, se descompensó en su casa y falleció camino al hospital. La facultad, colegas y la agrupación 1983 la despidieron en redes

Conmoción en la UNR por la muerte de una abogada y docente comprometida y apasionada
Hongo mata cigarrillo: científicos de Rosario transforman colillas en biomateriales

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Hongo mata cigarrillo: científicos de Rosario transforman colillas en biomateriales

Murió en un accidente con un móvil de Gendarmería y su familia lleva un año sin respuestas

Por Claudio Berón

Policiales

Murió en un accidente con un móvil de Gendarmería y su familia lleva un año sin respuestas

Un local de motos de la zona sur fue consumido por un gran incendio
La Ciudad

Un local de motos de la zona sur fue consumido por un gran incendio

En Santa Fe ya se colocaron más de 159.000 vacunas contra el dengue
La Ciudad

En Santa Fe ya se colocaron más de 159.000 vacunas contra el dengue

Quieren prohibir el uso de agua potable en los espacios comunes de los edificios de Rosario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Quieren prohibir el uso de agua potable en los espacios comunes de los edificios de Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Marco Ruben vuelve a Rosario Central para su último baile junto aÀngel Di María

Marco Ruben vuelve a Rosario Central para su último baile junto aÀngel Di María

Paritaria docente: Amsafé rechazó la oferta y habrá paro el primer día de clases

Paritaria docente: Amsafé rechazó la oferta y habrá paro el primer día de clases

El tiempo en Rosario: sábado con calor, humedad y posibles chaparrones 

El tiempo en Rosario: sábado con calor, humedad y posibles chaparrones 

De entrada, a Gastón Avila le hicieron una toma de catch pero no dieron penal para Central

De entrada, a Gastón Avila le hicieron una toma de catch pero no dieron penal para Central

El uno x uno de Central ante Talleres: Ángel Di María, otras vez el más incisivo

El uno x uno de Central ante Talleres: Ángel Di María, otras vez el más incisivo

Ovación
Marco Ruben y Central juntos otra vez: cómo le fue al goleador en su anterior regreso

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Marco Ruben y Central juntos otra vez: cómo le fue al goleador en su anterior regreso

Marco Ruben y Central juntos otra vez: cómo le fue al goleador en su anterior regreso

Marco Ruben y Central juntos otra vez: cómo le fue al goleador en su anterior regreso

Marco Ruben vuelve a Rosario Central para su último baile junto aÀngel Di María

Marco Ruben vuelve a Rosario Central para su último baile junto aÀngel Di María

Newells va a Banfield en busca de su primer triunfo, en un duelo de seis puntos

Newell's va a Banfield en busca de su primer triunfo, en un duelo de seis puntos

Policiales
Murió en un accidente con un móvil de Gendarmería y su familia lleva un año sin respuestas

Por Claudio Berón

Policiales

Murió en un accidente con un móvil de Gendarmería y su familia lleva un año sin respuestas

Empalme Graneros: dos policías fueron asaltados mientras trabajaban como choferes de apps

Empalme Graneros: dos policías fueron asaltados mientras trabajaban como choferes de apps

Lo acusaron por el robo de una garrafa y lo mataron a puñaladas: comienza el juicio

Lo acusaron por el robo de una garrafa y lo mataron a puñaladas: comienza el juicio

Explotó una bomba en el edificio donde funciona la universidad de Gendarmería Nacional

Explotó una bomba en el edificio donde funciona la universidad de Gendarmería Nacional

La Ciudad
Conmoción en la UNR por la muerte de una abogada y docente comprometida y apasionada
La Ciudad

Conmoción en la UNR por la muerte de una abogada y docente "comprometida y apasionada"

Un local de motos de la zona sur fue consumido por un gran incendio

Un local de motos de la zona sur fue consumido por un gran incendio

Hongo mata cigarrillo: científicos de Rosario transforman colillas en biomateriales

Hongo mata cigarrillo: científicos de Rosario transforman colillas en biomateriales

En Santa Fe ya se colocaron más de 159.000 vacunas contra el dengue

En Santa Fe ya se colocaron más de 159.000 vacunas contra el dengue

Paritarias: UPCN y ATE aceptaron la oferta de aumento salarial puesta sobre la mesa
La Ciudad

Paritarias: UPCN y ATE aceptaron la oferta de aumento salarial puesta sobre la mesa

Explotó una bomba en el edificio donde funciona la universidad de Gendarmería Nacional
Policiales

Explotó una bomba en el edificio donde funciona la universidad de Gendarmería Nacional

Se viene una semana intensa en el Senado: ley Penal Juvenil, de Glaciares y vuelve la reforma laboral
Política

Se viene una semana intensa en el Senado: ley Penal Juvenil, de Glaciares y vuelve la reforma laboral

Dos impactantes choques, casi en simultáneo, en ambos carriles de la autopista a Córdoba
LA CIUDAD

Dos impactantes choques, casi en simultáneo, en ambos carriles de la autopista a Córdoba

Una motociclista fue baleada por dos hombres que iban en bicicleta
POLICIALES

Una motociclista fue baleada por dos hombres que iban en bicicleta

Imputan a un recluso rosarino por intentar ingresar drogas a la cárcel tras una salida autorizada
Policiales

Imputan a un recluso rosarino por intentar ingresar drogas a la cárcel tras una salida autorizada

La oposición de Funes acusa falta de transparencia en la licitación del centro de convenciones
La Región

La oposición de Funes acusa falta de transparencia en la licitación del centro de convenciones

Balearon una farmacia en zona sur y dejaron una nota con amenazas
POLICIALES

Balearon una farmacia en zona sur y dejaron una nota con amenazas

Murió un joven santafesino en Colombia tras intoxicarse en la selva amazónica
Información General

Murió un joven santafesino en Colombia tras intoxicarse en la selva amazónica

Romina Diez celebró la aprobación de la reforma laboral: Un país más libre y con menos informalidad
Política

Romina Diez celebró la aprobación de la reforma laboral: "Un país más libre y con menos informalidad"

La exvicegobernadora de Santa Fe votó a favor de la reforma laboral: Es urgente
Política

La exvicegobernadora de Santa Fe votó a favor de la reforma laboral: "Es urgente"

Germán Martínez: Armaron combos a medida de los diputados para que apoyen la reforma laboral
Política

Germán Martínez: "Armaron combos a medida de los diputados para que apoyen la reforma laboral"

Fuga en moto: evadieron un control policial y chocaron con un patrullero
POLICIALES

Fuga en moto: evadieron un control policial y chocaron con un patrullero

Un helado con forma de corazón para hablar de prevención y detección temprana del cáncer
La Ciudad

Un helado con forma de corazón para hablar de prevención y detección temprana del cáncer

Arrancó el operativo del Medio Boleto Estudiantil 2026
La Ciudad

Arrancó el operativo del Medio Boleto Estudiantil 2026

Gremios e izquierda desafiaron el paro pasivo y salieron a la calle en Rosario
Economía

Gremios e izquierda desafiaron el paro pasivo y salieron a la calle en Rosario

El paro se hizo sentir en Rosario, pero el centro mantuvo actividad comercial
La Ciudad

El paro se hizo sentir en Rosario, pero el centro mantuvo actividad comercial

El tiempo en Rosario: viernes con algunas nubes y una máxima de 30º
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con algunas nubes y una máxima de 30º

Explotó un camión que transportaba gas en Santiago de Chile: 4 muertos
Información General

Explotó un camión que transportaba gas en Santiago de Chile: 4 muertos

¿Qué hay que saber sobre los nuevos medicamentos para el tratamiento de la obesidad?
Salud

¿Qué hay que saber sobre los nuevos medicamentos para el tratamiento de la obesidad?