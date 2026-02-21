Un fracaso que empujó a la salida de Orsi-Gómez para revertir la crisis de Newell's

El trabajo de Orsi-Gómez duró muy poco y tuvo su cierre con la estrepitosa caída contra Banfield. Este domingo se conocerá quién sigue al frente del equipo

La salida tras la dolorosa caída ante Banfield. Favio Orsi se fue rápido al vestuario y Sergio Gómez esperó a los jugadores, algo que hacían habitualmente. Newell's fue un desastre y la dirigencia los echó.

Fue el final que se preveía. La tremenda derrota de Newell’s , sin ofrecer respuestas anímicas y futbolísticas, de las cuales tuvo poco y nada en estas 6 fechas sin victorias y solo sumó 2 puntos, empujó a la comisión directiva al cierre del ciclo de Orsi-Gómez .

El presente no daba para más y no existía la menor señal de un cambio de rumbo por parte de los entrenadores. La despedida, como suele suceder en estas circunstancias, fue de la peor manera. Banfield , con limitaciones de todo tipo, lo dejó por el piso y le ocasionó un golpe muy doloroso. Tan intolerable que marcó la salida de los entrenadores.

A una semana del clásico, Newell’s quedó inmerso en una crisis de proporciones. Los técnicos tuvieron su cuota de responsabilidad. Nunca fueron capaces de conformar un conjunto que entregue mínimas certezas. La cuarta derrota en 6 partidos, con dos empates obtenidos ambos en el cierre de los partidos, no hacen otra cosa que dejar en evidencia que los errores abundaban. Sin que haya una mínima muestra de superación.

Penúltimo en la tabla anual y 25º entre 30 clubes en la tabla del promedio, la situación de Newell’s es muy preocupante . No solo desde lo numérico sino desde lo futbolístico. La dupla de Orsi y Gómez no consiguieron enderezar el rumbo y de allí la salida. Es más. Con el paso de las fechas, seguía en una pendiente que, en el caso de continuar, hubiera generado un enorme riesgo pensando en el futuro. Esto fue precisamente lo que llevó a un corte, a barajar y dar de nuevo, con un nuevo cuerpo técnico.

Plantel de Newell's al que no le sobra nada

Es imposible pasar por el alto que Orsi y Gómez contaron con un plantel al que no le sobra nada. Por el contrario, le falta por todos lados y en todos los sectores. ¿Es toda responsabilidad de los entrenadores? No. Pero ellos aceptaron y avalaron las incorporaciones. Una decena que hasta acá dejó bastante que desear.

En otros planteles con escasos recursos, sus entrenadores le encuentran la vuelta para un rendimiento mínimo. Orsi y Gómez nunca lo consiguieron. Probaron de todo. De esquema. Jugaron con un 5-4-1, 4-2-3-1 y 4-4-2, que fue el último que pusieron en cancha. Y nada dio resultado.

Los nombres también fueron variando. El colmo fue que cuatro futbolistas distintos jugaron de marcador de punta izquierdo en 6 fechas. Apenas una muestra de tantas cosas que no funcionaban.

El anticipo en cancha de Riestra

El empate 1 a 1 en la cancha de Deportivo Riestra sobre el final en la fecha pasada, fue estirar la agonía de un ciclo que estaba terminado. La decisión de ese día de sacar a Oscar Salomón en el entretiempo por el error en el tanto rival, como antes se hizo con Martín Luciano por el tanto que le regaló a Defensa y Justicia, tampoco fueron mensajes saludables para el plantel. Ante cualquier error, por serio que fuese, podían dejar más expuesto que nadie al responsable ante todos.

Newell’s atravesó un 2025 con el descenso sin dejarlo dormir hasta el final. Con Orsi y Gómez mínimamente se aguardaba un conjunto sólido, al que nadie pase por arriba. Agresivo en todo sentido.

Capaz de sacar puntos y, por qué no, pensar en la clasificación a la fase final. En un puñado de partidos, todo se hizo añicos. Lo pagan los entrenadores con su despedida.

Lo que vendrá en el Parque

A partir de ahora, la nueva conducción del club del Parque debe conseguir el sucesor en el banco. Según manifestaron, este mismo domingo habrá novedades. El miércoles habrá un nuevo compromiso, contra Estudiantes en el Coloso, y el domingo frente a Central, también en el Parque. Tremendos desafíos a encarar con un nuevo conductor y un plantel que hoy deja dudas enormes.

Lo de Orsi y Gómez fue un fracaso. Hoy, con limitaciones varias, existe tiempo para recomponerse y que la pérdida de categoría deje de ser el susto que todavía es.