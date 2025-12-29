La Capital | Zoom | youtuber

Quién es Alejo Igoa, el primer youtuber de habla hispana en llegar a los 100 millones de suscriptores

Alejo Igoa nació en Misiones y estudió arquitectura en Rosario. Con tan solo comenzó en 17 años comenzó a hacer videos en Youtube

29 de diciembre 2025
Alejo Igoa es youtuber de habla hispana con más suscriptores del mundo

Alejo Igoa es youtuber de habla hispana con más suscriptores del mundo

Argentina vuelve a destacarse a nivel mundial, esta vez en el universo digital. En las últimas horas, un creador de contenido nacido en Misiones y que estudió en Rosario, se convirtió en el primer youtuber de habla hispana en llegar a los 100 MILLONES de suscriptores

Se trata de Alejo Igoa, un joven de 28 años que sube contenido a la plataforma desde 2017. Con 100 millones de seguidores en su canal de YouTube, Alejo logró superar a figuras consagradas como Germán Garmendia, El Rubius, Fernanfloo y Fede Vigevani. Su canal cuenta con más de mil videos y acumula más de 24 mil millones de reproducciones.

Alejo Igoa se hizo popular por recrear retos, desafíos y aventuras, en muchos casos acompañado de sus amigos, con un estilo muy similar al que lleva a cabo el líder de la plataforma Mr Beast. Se trata de un tipo de contenido pensado para un público joven.

Quien es Alejo Igoa

Alejo Igoa tiene 28 años y nació en Concepción de la Sierra, una pequeña localidad de la provincia de Misiones. Se unió a YouTube en 2014, cuando tenía apenas 17 años y desde entonces no paro de crecer.

image.png

Aunque tras finalizar la secundaria se mudó a Rosario para estudiar arquitectura, pronto descubrió que su verdadera pasión era la creación de contenidos en esta plataforma. Así fue como comenzó a construir una comunidad de fieles seguidores, que lo llevaron a consagrarse hoy como el youtuber de habla hispana con más suscriptores.

En 2016 participó en la serie de Nickelodeon Kally’s Mashup, lo que le dio una mayor visibilidad en toda Latinoamérica. Dos años después, en 2018, debutó en el teatro en el escenario del Teatro Ópera de Buenos Aires, con el espectáculo You Música Live. Desde entonces, realizó giras y presentaciones en países como Perú, México y Colombia, expandiendo su alcance en Latinoamérica.

A fines de 2017, Igoa se mudó a Ciudad de México, uno de los mercados más fuertes en el mundo de YouTube en español. Un año más tarde se trasladó a Colombia.

En 2023, se convirtió en el primer youtuber argentino en alcanzar los 30 millones de suscriptores. A lo largo de su carrera, recibió múltiples reconocimientos, entre ellos el premio a Líder Digital del Año en los Eliot Awards 2022 y el Martín Fierro Digital 2023.

image.png

El contenido del youtuber Alejo Igoa

Actualmente, su canal contiene videos de desafíos y aventuras, muchas veces protagonizados junto a sus amigos. Se trata de videos videos familiares y contenido dirigido a un público infantil y adolescente. Sus videos más populares consisten en retos de 24 horas en un mismo lugar, abriendo cajas misteriosas o colaborando con otros youtubers de habla hispana.

Embed

