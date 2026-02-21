La Capital | La Ciudad | Santa Fe

En Santa Fe ya se colocaron más de 159.000 vacunas contra el dengue

En una temporada que aún no registra casos confirmados sigue el programa Objetivo Dengue en Santa Fe. El 62% ya completó el esquema con dos dosis

21 de febrero 2026 · 12:24hs
La provincia de Santa Fe confirmó que continúa con su programa Objetivo Dengue para abordar de manera integral la enfermedad, que no registra casos en la temporada 2025-2026. Hasta el 12 de febrero, ya se habían colocado casi 160 mil dosis de la vacuna.

La ministra de Salud, Silvia Ciancio, destacó la continuidad del programa con la entrega de insumos, capacitación para el control del mosquito, promoción de la salud en Escuelas de Verano, vigilancia epidemiológica y distribución de repelente LIF.

En este marco, destacó que “Objetivo Dengue es una decisión política del gobernador Maximiliano Pullaro de destinar recursos y comprometer a distintas áreas del Estado para abordar una enfermedad que requiere una respuesta integral. No es frecuente que una estrategia sanitaria convoque de manera coordinada a distintas carteras y a los gobiernos locales con un mismo objetivo, y eso marca un cambio en la forma de gestionar la salud pública”.

La ministra remarcó además que la inmunización forma parte de esa definición estratégica, ya que la provincia decidió invertir en la compra de las dosis necesarias para proteger a la población priorizada de acuerdo a criterios sanitarios. “Detrás de cada dosis hay un equipo de salud que convoca, informa y acompaña. Ese compromiso del sistema público es clave para que la vacuna llegue efectivamente a cada santafesino y santafesina que la necesita”, señaló.

Números de la vacuna contra el dengue

En relación a los avances en la estrategia de vacunación, hasta el 12 de febrero, se colocaron 159.195 dosis: de las 98.210 personas que ya recibieron la primera, 60.985 completaron el esquema con la segunda. En un análisis de las coberturas por franjas etarias, en la población entre 40 y 59 años, la cobertura con esquema completo alcanza el 74,17 %; mientras que en las edades entre 20 y 39, es de 56,35 %; y el 42,17 %, en adolescentes y jóvenes, entre 15 y 19 años.

Sobre estos resultados, la ministra remarcó que “la prevención es clave para sostener una temporada sin casos. Es importante mantener las medidas en el entorno de nuestras casas, evitar las picaduras de mosquitos y completar o iniciar la vacunación”.

En su carácter de coordinador del programa, el secretario de Cooperación de la Provincia, Cristian Cunha, destacó la articulación territorial que sostiene la estrategia y la magnitud de la inversión realizada. “Objetivo Dengue se construye todos los días en el territorio, con un trabajo coordinado entre los ministerios provinciales y los gobiernos locales, junto a instituciones y organizaciones sociales”, señaló.

Cunha remarcó que esta planificación conjunta permitió ordenar acciones de prevención, control vectorial, comunicación y vacunación bajo una misma hoja de ruta. Además, precisó que el gobierno provincial destinó más de 8.000 millones de pesos para sostener la estrategia integral, incluyendo la adquisición de vacunas, la producción de repelente y el fortalecimiento de las tareas territoriales.

Quienes se pueden vacunar contra el dengue

La primera etapa de la vacunación se inició en septiembre de 2024, y sigue vigente para jóvenes entre 15 y 19 años de edad, que residen en los departamentos 9 de Julio, San Cristóbal y General Obligado; y áreas priorizadas de Rosario, Santa Fe y Rafaela. En esta temporada, además de completar esquemas previos, se incorporaron como destinatarios de la estrategia los nacidos en 2010.

La vacuna también está disponible para el personal de salud, integrantes de la policía provincial, bomberos y personal penitenciario, equipos de municipios y comunas que participan en operativos territoriales y fuerzas federales del Plan Bandera, que tienen entre 20 y 59 años.

Finalmente, pueden vacunarse personas entre 15 y 59 años, que tuvieron dengue durante los brotes 2023-2024 y 2024-2025, tanto si transitaron la enfermedad en forma ambulatoria como si requirieron internación.

En Rosario, el efector de referencia es el Hospital Provincial Geriátrico (Ayolas 141). En Santa Fe, el Cemafé (Avda. 27 de Febrero y Mendoza). Ante cualquier duda sugieren consultar en el vacunatorio más cercano, o escribir un correo electrónico a [email protected]

