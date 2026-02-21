Desplegaron en Baigorria un operativo especial para limpiar tras el temporal

La Municipalidad comenzó el jueves a realizar las tareas de normalización de la ciudad luego del paso de la tormenta

Equipos pertenecientes a las secretarías de Servicios Públicos y Obras Públicas de la Municipalidad de Granadero Baigorria, junto con el personal de Defensa Civil, trabajan intensamente desde el viernes en las zonas donde el temporal de viento y lluvia provocó la caída de árboles y ramas, principales inconvenientes registrados en la vía pública.

La labor de las cuadrillas municipales resultó determinante para despejar calles y asistir a los damnificados, especialmente considerando que los operarios cumplieron con sus tareas en el marco de una jornada de paro nacional.

A pesar del contexto del paro nacional convocado por la CGT, el compromiso con el vecino fue prioritario y el despliegue en territorio no se detuvo, abordando también los inconvenientes derivados de los cortes de luz puntuales, cuya resolución final depende de la Empresa Provincial de la Energía.

El intendente Adrián Maglia supervisó los trabajos y puso en valor el esfuerzo de los trabajadores municipales en este contexto adverso.

“Quiero destacar y agradecer profundamente el trabajo de nuestros equipos, que estuvieron en la calle bajo la lluvia y el viento, incluso en un día de paro, priorizando siempre la seguridad de nuestra gente”, expresó el mandatario.

Temporal y trabajo sostenido

Maglia enfatizó que la magnitud de los daños requirió de un trabajo sostenido, razón por la cual se decidió redoblar los esfuerzos durante este viernes y la mañana del sábado para lograr normalizar y despejar la vía pública.

El intendente aseguro: “Estamos poniendo todos los recursos a disposición para que la ciudad recupere su ritmo habitual lo antes posible”.

Paciencia

Ante la magnitud de los trabajos realizados que demandaron unas intensas 48 horas, el mandatario baigorriense solicitó a los vecinos que tengan “un poco de paciencia y presten su colaboración”. Finalmente expresó que “Dejar a Granadero Baigorria en condiciones normales nuevamente lleva tiempo y un esfuerzo físico y logístico enorme que estamos dispuestos a dar”.

