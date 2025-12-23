El elenco Kunta Pebracho brilló con "Esperando la carroza" en el Teatro Municipal de Puerto San Martín

Estudiantes llevaron a escena la obra con humor y crítica social, en una puesta que recupera el grotesco argentino y la actualiza con una mirada joven

El proyecto continúa en desarrollo y está previsto que durante el próximo año se sigan realizando funciones y presentaciones en distintas escuelas.

El elenco intercolegial Kunta Pebracho , integrado por estudiantes de distintas instituciones educativas de la ciudad, presentó una adaptación de la emblemática obra de Jacobo Langsner “Esperando la Carroza” , bajo la dirección y coordinación pedagógica de Lucas Maggioni, profesor del staff de la Secretaría de Cultura y Educación.

La puesta surgió a partir del estudio de la estética del grotesco argentino, la exploración de los personajes y una reflexión colectiva sobre los temas que plantea la obra. El grupo desarrolló una lectura propia que respetó la dramaturgia original, pero la enriqueció con una mirada joven y actual. La propuesta sostuvo la esencia del género y trabajó sobre su vigencia, apostando al juego actoral, el trabajo coral y la construcción colectiva de la escena.

La obra invitó al público a mirarse como sociedad y a reírse —no sin incomodidad— de las miserias cotidianas , los vínculos familiares y las contradicciones que atraviesan la vida doméstica. La recepción fue muy positiva, consolidando al elenco y al proyecto como una experiencia artística y pedagógica de fuerte impacto local.

Un proyecto que crece en Puerto San Martín

En 2023, la Secretaría de Educación y Cultura de la Municipalidad de Puerto General San Martín inició la conformación de un elenco teatral intercolegial, integrado por estudiantes de escuelas secundarias de la ciudad. La iniciativa se enmarcó en la reciente inauguración del Teatro Municipal, un espacio de gran valor arquitectónico y cultural para la región.

El objetivo fue ofrecer clases de teatro destinadas a adolescentes, entendiendo esta disciplina no solo como un espacio de recreación y encuentro, sino también como un ámbito de capacitación, formación artística y construcción colectiva. Las escuelas participantes fueron el Polo Educativo UNR PGSM, la Escuela de Educación Secundaria Orientada Nº 328 y el Colegio Niño Jesús. La convocatoria tuvo amplia repercusión y, a mediados de junio de 2024, comenzaron las clases con dos encuentros semanales.

Durante el primer año, las clases funcionaron como un espacio de aprendizaje, intercambio y expresión, donde los y las estudiantes se formaron no solo en actuación, sino también en literatura dramática, análisis de textos teatrales y trabajo grupal. El proceso culminó con la puesta en escena de una versión de Romeo y Julieta, de William Shakespeare, que tuvo gran repercusión.

El teatro como experiencia

A partir de ese éxito, en 2025 se decidió ampliar el proyecto: el grupo que había participado el año anterior pasó a conformar el elenco estable, y se abrió un nuevo taller inicial para estudiantes que se incorporaban por primera vez. El objetivo principal fue brindar una primera experiencia teatral integral y la posibilidad de enfrentarse, por primera vez, a un público numeroso. Este proceso culminó en una muestra titulada Cara a cara, pensada como instancia formativa y de acercamiento al escenario.

En paralelo, el elenco estable retomó la obra Romeo y Julieta y, a comienzos de 2025, realizó cuatro funciones destinadas a estudiantes de las escuelas secundarias de la ciudad, quienes asistieron al Teatro Municipal para ver a sus propios compañeros y compañeras actuando en un escenario profesional.

Esperando la carroza

Finalizado ese ciclo, se comenzó a delinear un nuevo desafío artístico: la puesta en escena de Esperando la Carroza. Desde la Secretaría de Educación, Cultura y Deportes se obsequió a cada estudiante un ejemplar del texto original, que fue leído y trabajado en clase. El proceso incluyó lectura y análisis del texto dramático, visionado y análisis de la película, estudio de los rasgos físicos y psicológicos de los personajes, investigación sobre vestuario, maquillaje, escenografía y utilería, y visionado de documentales y entrevistas a los artistas de la versión cinematográfica.

A medida que se acercaba la fecha de estreno, la comunidad acompañó activamente el proyecto, colaborando con logística, materiales y apoyo general. La obra tuvo muy buena recepción por parte del público, consolidando al elenco y al proyecto como una experiencia artística y pedagógica de fuerte impacto local. El proyecto continúa en desarrollo y está previsto que durante el próximo año se sigan realizando funciones y presentaciones en distintas escuelas, fortaleciendo el vínculo entre educación, cultura y territorio.

