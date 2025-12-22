Obras, programas y políticas públicas desarrolladas en el departamento San Martín durante 2025

El año cierra con más infraestructura, programas sociales y políticas públicas en todas las localidades conformando un mapa integral de transformaciones

El balance muestra un año en el que el departamento San Martín avanzó en infraestructura, producción, salud, educación y políticas de proximidad.

El departamento San Martín cerró el año con un balance que combina infraestructura, políticas públicas y presencia territorial en cada una de sus localidades. El repaso de lo realizado permite observar transformaciones que ya impactan en la vida cotidiana de miles de vecinos.

“Este año reafirmamos un camino: escuchar, estar cerca y gestionar soluciones. La gente del departamento San Martín sabe que puede contar con nosotros”, señaló el senador Esteban Motta al abrir la evaluación de su tarea.

El nivel de actividad se refleja en 83 obras en ejecución y una inversión provincial superior a los 82.600 millones de pesos . La articulación entre el gobierno de Santa Fe y la gestión legislativa se traduce en rutas repavimentadas, viviendas en construcción, mejoras en escuelas, centros de salud equipados y trabajos urbanos en distintas localidades.

La repavimentación de la ruta provincial 13 y las intervenciones en las rutas 32-S, 40-S, 43-S y 49-S mejoran la circulación y sostienen la productividad regional, conectando productores, industrias y familias con mayor seguridad. El acceso al agua potable, un tema central para varias comunidades, mostró avances en Sastre y Carlos Pellegrini, junto con mejoras en Traill, Cañada Rosquín y El Trébol.

La política habitacional tuvo un lugar destacado. Se ejecutan 27 casas en San Jorge, 40 en María Susana, 32 en Piamonte y se proyectan 251 viviendas en El Trébol, una obra que modificará el mapa habitacional de la ciudad. Obras de urbanización y mejoramiento del espacio público avanzan en Los Cardos, Sastre, Las Petacas, San Martín de las Escobas y Carlos Pellegrini, generando entornos más seguros y accesibles.

El año estuvo marcado también por la ampliación de infraestructura sanitaria. Se modernizaron centros de atención en San Jorge y Cañada Rosquín, y se incorporaron seis ambulancias nuevas para mejorar traslados y respuestas de emergencia.

Políticas públicas

Un hito fue la campaña departamental de mamografías gratuitas realizada en octubre: más de 400 mujeres accedieron al estudio, con 255 mamografías concretadas en el período específico. El traslado gratuito garantizó la participación. “Cuando trabajamos en conjunto con los efectores de salud, las políticas llegan”, destacó Motta.

Detp san martínmamografías

La seguridad y la energía fueron otros pilares de la gestión. El departamento sumó 31 móviles policiales que ya están en funcionamiento en zonas urbanas y rurales, reforzando la presencia preventiva. En paralelo, San Martín se integró a dos proyectos energéticos estratégicos: los gasoductos ruta 20 y ruta 34, claves para ampliar el abastecimiento a hogares, industrias y futuros desarrollos productivos.

Inversiones en el departamento San Martín

La inversión en educación superó los 1.554 millones de pesos, con obras de infraestructura escolar en distintos niveles y la construcción de 21 nuevas aulas del programa provincial Mil Aulas. Para Motta, este es un eje central: “Invertir en educación no es solo construir edificios; es garantizar oportunidades a las nuevas generaciones”.

Los programas de alcance territorial también tuvieron continuidad y expansión. Emprende San Martín consolidó un ecosistema productivo con capacitaciones, acompañamiento técnico y una feria que reunió a más de 150 emprendedores. Huertas San Martín llegó a 17 localidades, entregó 2.900 kits de semillas, capacitaciones técnicas, talleres en escuelas, microcréditos y pollitos para fortalecer la producción familiar.

“El programa creció porque combinó formación, acompañamiento y acceso real a herramientas de producción”, explicó Motta. Sanidad Animal, por su parte, desarrolló jornadas de castraciones, vacunaciones y campañas de concientización en instituciones educativas, alcanzando a siete localidades y proyectando su ampliación para 2026.

El balance muestra un año en el que el departamento San Martín avanzó en infraestructura, producción, salud, educación y políticas de proximidad. Para el senador, la clave está en mantener la cercanía con los vecinos y coordinar con los gobiernos locales.

“Los resultados están a la vista, pero lo más importante es que cada obra y cada programa tiene detrás una necesidad concreta de la gente. Seguiremos trabajando para que el departamento San Martín siga creciendo, con igualdad de oportunidades para todos”, expresó Motta.

