Reconquista reconoció a Marisol Tozzi como la mejor deportista de 2025 Además de los tres atletas que recibieron los mayores galardones, fueron reconocidos 20 deportistas destacados y 19 revelaciones deportivas, entre otros 22 de diciembre 2025 · 10:42hs

La noche del jueves 18 de diciembre en el Estadio “10 de Enero” del Club Atlético Adelante de Reconquista, se realizó la “Fiesta del Deporte” organizada por la Municipalidad a través de la Subsecretaría de Deportes. En la oportunidad fueron distinguidos 75 ternados y 25 ganadores de terna por sus desempeños y logros deportivos durante este año.

La disciplina Atletismo obtuvo la estatuilla “San Jerónimo del Rey Dorado” con la ganadora Marisol Tozzi que se consagró como mejor deportista del 2025, con varias medallas de oro en diversas actividades deportivas.

Reconquista-deportistas2 Disciplinas destacadas del 2025 En tanto, la disciplina Ciclismo se quedó con la estatuilla “San Jerónimo del Rey Plateada” de la mano del campeón Luis Aquino; mientras que Tiro Deportivo hizo lo propio con el “San Jerónimo del Rey de Bronce” subiendo al podio a Germán Dominguez.

Reconquista-deportistas3 El jurado de honor estuvo integrado por dirigentes deportivos, periodistas deportivos, representantes del Ejecutivo Municipal, del Concejo, del profesorado de educación física y de la Escuela de técnicos, y por votación olímpica en el mediodía previo a la “Noche de Gala”, y una vez conocidos los nombres de los ganadores de terna (eso lo determina la dirigencia de cada deporte), eligieron a los tres mejores deportistas de la ciudad que recibieron a la noche el San Jerónimo del Rey Dorado, el San Jerónimo del Rey Plateado y el San Jerónimo del Rey Bronceado respectivamente.

También fueron premiados 20 deportistas destacados, 19 revelaciones deportivas, 16 dirigentes y/o ex deportistas y 17 instituciones deportivas, además de 19 reconocimientos especiales por parte de la Subsecretaría de Deportes municipal.