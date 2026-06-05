Alvear mostró su potencial, fortaleció vínculos y promovió oportunidades de exportación desde Agroactiva

El intendente Carlos Pighin encabezó distintas actividades vinculadas a la producción, la educación, la infraestructura y la internacionalización de las Pymes

En su visita al espacio de Alvear, Farías sostuvo que las Pymes constituyen el corazón de la producción argentina y advirtió sobre la necesidad de acompañar al sector con más infraestructura y financiamiento.

La participación de Alvear en Agroactiva 2026 continúa consolidándose como una vidriera estratégica para mostrar el desarrollo productivo de la ciudad, fortalecer vínculos con actores públicos y privados y generar nuevas oportunidades para las empresas locales. Durante las primeras jornadas de la megamuestra, el intendente Carlos Pighin encabezó distintas actividades vinculadas a la producción, la educación, la infraestructura y la internacionalización de las Pymes.

Uno de los momentos destacados fue la visita al stand de Alvear del diputado nacional Pablo Farías , con quien compartió una charla centrada en los desafíos que enfrenta la región para seguir creciendo . En ese marco, Pighin destacó la presencia de la ciudad por primera vez con un stand propio en Agroactiva y explicó que la decisión responde a una convicción clara: “Nos sentimos parte del ecosistema productivo de Santa Fe”.

El mandatario local remarcó que Alvear representa el mismo espíritu de esfuerzo, trabajo e innovación que caracteriza a la muestra y sostuvo que la diversidad productiva se transformó en la principal política anticrisis de la localidad. “En Alvear no estamos esperando que las cosas pasen, estamos construyendo lo que viene”, afirmó, al tiempo que señaló que el municipio trabaja desde hace años para brindar previsibilidad a quienes invierten, a través de infraestructura, energía, gas, conectividad y reglas claras para el desarrollo empresarial.

Por su parte, Farías sostuvo que las Pymes constituyen el corazón de la producción argentina y advirtió sobre la necesidad de acompañar al sector con más infraestructura y financiamiento. “Las empresas no están pidiendo subsidios ni proteccionismo, están pidiendo herramientas para trabajar”, expresó. Además, destacó el peso estratégico del sur santafesino dentro de la economía nacional y señaló que el potencial del complejo portuario regional debe estar acompañado por inversiones nacionales en logística y obras de infraestructura.

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Ambos coincidieron en la importancia de fortalecer la articulación entre el sector público y privado para generar más valor agregado, empleo y desarrollo. “No creemos en falsas dicotomías entre campo, energía o minería. Son actividades complementarias y la oportunidad está en que nuestras PyMEs puedan integrarse y generar valor argentino”, concluyó Pighin.

La educación también tuvo un lugar central en la agenda de Alvear. Durante la segunda jornada, estudiantes de segundo año de la Eesopa N° 3183 y de tercer año de las escuelas ESO N° 606, Núcleo Rural N° 1401 y EesopiI N° 8187 recorrieron empresas de la ciudad presentes en la muestra, entre ellas General Motors, Agrospray y Stara. La actividad permitió a los jóvenes conocer de cerca procesos productivos, innovación tecnológica y experiencias empresariales vinculadas al desarrollo local.

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“Creemos en una educación conectada con la producción, la innovación y el futuro de nuestra región”, expresó Pighin, quien agradeció a estudiantes, docentes, directivos y representantes de las empresas por sumarse a la iniciativa. Además, la delegación recorrió distintos sectores de AgroActiva y el espacio institucional de la provincia de Santa Fe, fortaleciendo el vínculo entre formación, trabajo y producción.

Tercera jornada de Agroactiva

Ya en la tercera jornada, el stand de Alvear fue escenario de la actividad “Herramientas para exportar: oportunidades para las empresas santafesinas”, una propuesta orientada a acercar información concreta a PyMEs, industrias, productores y emprendedores sobre los instrumentos disponibles para iniciar o fortalecer procesos de exportación.

Durante el encuentro, Pighin destacó la importancia de comprender las herramientas que ofrecen tanto el Gobierno de Santa Fe como el Gobierno Nacional para potenciar la inserción internacional de las empresas. “Estamos viendo incluso en Alvear el interés de empresas multinacionales que quieren radicarse en Argentina. Como gobierno local, nuestra primera responsabilidad es preparar la localidad y generar las condiciones necesarias para recibir esas inversiones”, señaló.

La secretaria de Comercio Exterior de Santa Fe, Georgina Losada, explicó que el objetivo de la actividad fue acercar a las empresas locales las herramientas que les permitan competir en mercados internacionales. “Exportar no sólo permite diversificar mercados y amortiguar los efectos de los ciclos económicos locales, sino que también obliga a perfeccionar los procesos productivos y elevar los estándares de calidad”, sostuvo.

Por su parte, Georgina Destéfano, representante de la Cancillería Argentina, presentó los instrumentos de promoción comercial que el organismo pone a disposición de las empresas. En ese sentido, destacó que la red de más de 150 embajadas y consulados argentinos en el mundo constituye una herramienta fundamental para acompañar a las firmas que buscan internacionalizarse y comercializar sus productos en nuevos mercados.

Con una agenda intensa y una amplia participación institucional, empresarial y educativa, Alvear continúa aprovechando AgroActiva 2026 para mostrar su modelo de desarrollo, fortalecer vínculos estratégicos y posicionarse como uno de los polos productivos más dinámicos del sur santafesino. La experiencia también reafirma una visión compartida: el crecimiento sostenible se construye a partir del trabajo conjunto entre Estado, empresas, instituciones educativas y comunidad.

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