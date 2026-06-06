Otra ruta provincial llevará el nombre de un célebre piloto de carreras santafesino

El recorrido vial de la ruta provincial 20 entre la localidad de Zenón Pereyra y la autovía nacional 19 pasará a llamarse como el famoso corredor, diseñador y constructor Clemar Bucci

Tal como ya sucedió en otros tramos de rutas provinciales, se espera que pronto se imponga el nombre de Clemar Bucci a la ruta 20.

El jueves 4 de junio la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe dio media sanción a un proyecto de ley impulsado por la comisión de Clubes de Autos Clásicos, Antiguos y Sport, para nombrar como “Clemar Bucci” al tramo de la ruta provincial 20 que se extiende desde Zenón Pereyra (departamento Castellanos) y la autovía de la RN 19.

Los impulsores del proyecto están agrupados en la mesa interclubes compuesta por la Escudería Santafesina de Automóviles Antiguos (Santa Fe), el Esperanza Automóvil Club, el Club Automóviles Antiguos Rafaela, el Club Automóviles Antiguos Firmat, el Rosario Autos Sport, el Museo del Automóvil de Casilda y el Club de Autos Clásicos y Antiguos de San Guillermo.

“Trabajar esta temática surge de la comisión donde se elaboran estas propuestas que luego tratamos de convertirlas en ley, y que Vialidad Provincial (DPV) pueda llevarlo a cabo colocando los carteles”, indicó a La Capital Luciano Caturelli coordinador de la mesa.

“El primer proyecto fue el de imponer el nombre de ‘Carlos Pairetti’ a un tramo de la ruta provincial 13 en el departamento San Martín”, explicó y mencionó que ya había antecedentes como el de la ruta provincial N° 70 desde Recreo a Esperanza y que lleva el nombre de “Eusebio Marcilla”.

También mencionó un tramo de la ruta nacional Nº 8 -ubicado en Venado Tuerto- que fue bautizado como “Marcos Ciani”, otro referente del automovilismo. “Contamos también con la ley que instrumentó el nombre de ‘Nene Ternengo’ señalizando la ruta 62 S, entre las localidades de Ataliva y Cayastá”, sumó.

Ataliva - Cayastá - Ruta Jorge Ternengo

“Es otro pasito más en jerarquizar la historia del deporte motor santafesino, expresó, Héctor Platini integrante del Caar y destacó la predisposición de Pablo Seghezo de la DPV que “siempre nos atiende y logra que cuando le acercamos la ley sancionada se señalice adecuadamente la ruta con carteles”.

Honrar trayectorias

El objetivo es honrar las trayectorias de las figuras destacadas en el automovilismo argentino que son santafesinos. “Ahora esperamos que el senado también lo apruebe”, destacó Caturelli.

La mesa interclubes trabajó junto a Pablo Bucci, hijo de Clemar y encargado del Museo Bucci de Zenón Pereyra, a la presidenta comunal Verónica Gallo y al diputado Mariano Cuvertino quien canalizó el proyecto de ley.

Caturelli señaló que ya se trabaja en otras iniciativas similares. El club de Casilda inicio diálogos para avanzar sobre la ruta que une Casilda con la autopista Rosario-Córdoba “intentando visibilizar una personalidad muy desatacada que hoy es un faro en el mundo automotriz” finalizó.

Quién fue Bucci

Clemar Bucci, nacido en Zenón Pereyra en 1920, fue un referente del automovilismo nacional. Se destacó como piloto, diseñador y constructor de autos deportivos. Integró la escudería de Juan Manuel Fangio en los grandes premios de Europa entre 1954 y 1955, representando a la Argentina en las competencias de Fórmula 1 de Alemania, Suiza e Italia, al mando de autos Gordini y Maserati.

Su talento trascendió las pistas. Diseñó y fabricó modelos que marcaron una época, como el Dogo SS-2000, el Bucci Special, el Hudson Bucci Bestium, el Cadillac 16 C, el Bucci Special 1953, y el Mercedes Benz SL Panamericana, entre otros. Estas piezas únicas, junto a su historia, se conservan actualmente en el Museo Bucci de Zenón Pereyra.

>>Leer más: El pueblo santafesino de 2 mil habitantes que competirá por ser el mejor del mundo en la ONU