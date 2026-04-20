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Agresión a un árbitro en Funes: "Esto es tema social que excede a cualquier liga"

Pier Montaldo, de la comisión directiva del club Defensores de Funes, señaló que el partido se desarrollaba con normalidad hasta que se produjo el episodio

20 de abril 2026 · 11:05hs
La agresión fue captada por la cámara de un teléfono celular

Foto: captura de video

La agresión fue captada por la cámara de un teléfono celular
El futbolista que agredió al árbitro en Funes

El futbolista que agredió al árbitro en Funes

El integrante de la comisión directiva del Club Defensores de Funes Pier Montaldo brindó este lunes más precisiones sobre la violenta agresión al árbitro que se produjo el sábado durante el partido que ese equipo disputaba con 7 de Septiembre por la Primera División de la Asociación Rosarina de Fútbol.

El futbolista que le pegó al menos dos trompadas al réferi pertenecía al equipo visitante (7 de Septiembre) y fue detenido por la Policía provincial inmediatamente. Ahora el deportista enfrenta una causa judicial por lesiones.

En declaraciones a LT8, Montaldo subrayó que el encuentro deportivo se desarrollaba con absoluta normalidad sin mayores inconvenientes por roces entre los jugadores. “Era un partido normal de la División B de Primera División de la Liga Rosarina. Estaba por finalizar, porque estábamos en los minutos de descuentos cuando se produjo la agresión. El jugador de 7 de Septiembre increpó al árbitro y le pegó dos o tres golpes de puño en la cara”, explicó.

Cómo venía el partido antes del ataque al árbitro

Montaldo señaló que el partido “venía tranquilo, como suele pasar a veces hubo alguna que otra pierna fuerte, pero no había surgido ningún inconveniente con los jugadores. Tras el hecho lamentable, se le brindó asistencia al árbitro. Siempre hay dos efectivos policiales que, por reglamento, están para custodiar a los árbitros cuando hay un partido de primera división. Llegó más policías, se llamó a la ambulancia para atender al réferi, pero no hubo ningún inconveniente previo entre los jugadores”.

>> Leer más: Violento partido de fútbol en Funes: agarró a piñas al árbitro y quedó preso

Nosotros le brindamos contención al árbitro. Ahora está bien, pero recibió duros golpes en la cara que le causaban dificultad para respirar, tendrá que acudir a un otorrinolaringólogo. La Liga tiene un seguro para todo tipo de problemas que pueda haber y responder con eso”, destacó el vocal de Defensores de Funes.

agresor fútbol Funes
El futbolista que agredió al árbitro en Funes

El futbolista que agredió al árbitro en Funes

Montaldo indicó que hace más de 10 años que estaba en el club “con una comisión directiva con padres de jugadores, que tratan de hacer crecer a la institución, trabajando por el deporte amateur, y nunca se pasó una situación así en Primera División. Pudo haber alguna escaramuza, pero de ahí golear así a un árbitro, nunca. Esto es un tema social, excede al cualquier liga o reglamento. Seguramente, el agresor será sancionado durante esta semana”.

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