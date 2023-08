Dieron de alta a la joven baleada en la cara en un robo en San Lorenzo

image (1).jpg El Renault Clío de Brenda Giles fue encontrado en un camino rural que une Ybarlucea con Roldán. Foto: Marcelo Bustamante.

"La evolución es excelente, es más yo pensé que me la iba a encontrar asistida mecánicamente y me saludó en terapia intensiva. Ni yo lo podía creer, porque estuvo 38 horas casi sin ritmo cardíaco y me encontré que me estaba saludando y que me hablaba", comentó el padre de la mujer herida, Fabián Giles.