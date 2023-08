Balean a una mujer para robarle el auto y cortaron la autopista a Santa Fe por más de 17 horas

El ataque a balazos que puso al borde de la muerte a Brenda motivó un efecto inmediato en buena parte de la sociedad sanlorencina que se movilizó, con los taxistas y el intendente Leonardo Raimundo a la cabeza, hasta el kilómetro 22 de la autopista Rosario Santa Fe. Y comenzaron un corte desde aproximadamente las 21 en la mano hacia la capital provincial. “Estamos pidiendo 100 efectivos policiales y 15 móviles. Una ciudad como San Lorenzo no puede tener sólo cuatro patrulleros para recorrer 22 barrios. ¿Sabe cuantos policías llegaron a San Lorenzo de los últimos 1.800 egresados del Isep (Instituto de Seguridad Pública)? Seis. Hace cuatro años que no tenemos binomios de caminantes, no tenemos motorizada en el Campo de La Gloria o en barrio Del Combate, hace dos años que la comisaría 7ª está acéfala, el destacamento norte está desmantelado y el sur, inoperante por falta de recursos”, indicó Raimundo, rodeado por su gabinete.