Reciclaje de aceite: un residuo que se transforma en un buen negocio

Es un servicio muy usado por el sector gastronómico y en grandes eventos, como las Colectividades, donde se reciclaron casi 3 toneladas de aceite.

Pocas personas lo saben, pero un solo litro de aceite vegetal usado puede contaminar hasta mil litros de agua si se lo descarta en forma incorrecta: en cañerías, zanjas, tierra o con los residuos comunes. Más allá del daño ambiental que implica su mala disposición, este residuo también representa un desafío para los bares y restaurantes que lo generan en grandes volúmenes y necesitan una forma segura y regulada de manejarlo. En Rosario, ese circuito encontró una salida organizada y rentable en manos de la empresa DH-SH , oriunda de Capitán Bermúdez, que se dedica desde hace más de 20 años a la logística y saneamiento de la industria aceitera.

El objetivo es recolectar la mayor cantidad de litros de este insumo y es por eso que la empresa también ofrece el servicio en grandes eventos. Su última participación fue en la Fiesta de las Colectividades , en el Parque Nacional a la Bandera, donde se utilizaron 77 bidones para la recolección de 2.765 litros de aceite usado de cocina de 44 stands. Ese volumen se suma al circuito diario que DH-SH desarrolla en bares, restaurantes y comercios gastronómicos de Rosario, consolidando un negocio en expansión en el marco de la economía circular.

Desde la empresa destacaron el valor que tuvo participar nuevamente de este evento tradicional de la ciudad. “Es la segunda vez consecutiva que intervenimos en la recolección de aceite en Colectividades. Nos ayuda a seguir presentando la empresa en cada comercio e industria y a generar nuevos vínculos para incorporar más generadores de este residuo al circuito formal”, explicó Adalberto Chiarotti , representante de la campaña “Reciclá tu Aceite Usado” , que la firma lleva adelante desde el 2017 y donde se engloban este tipo de acciones estratégicas.

La participación de DH-SH en esta feria gastronómica se desprende del convenio firmado con la Municipalidad de Rosario en febrero de 2023, el cual les abrió las puertas a ofrecer sus servicios en distintos acontecimientos a nivel local. El acuerdo también contempla la instalación de puntos verdes donde los pequeños generadores, que son las personas que generan el aceite usado en los hogares, pueden llevarlo en botellas plásticas para su posterior retiro. Hoy, existen cinco puntos verdes funcionando en la ciudad. Además, se suman capacitaciones para escuelas primarias y secundarias, que forman parte de las acciones educativas de la campaña.

Johns Burger La gastronomía es uno de los principales usuarios del servicio. Foto: gentileza DH-SH.

Alianzas similares se mantienen con distintos municipios del país, lo que permite escalar la recolección y asegurar un flujo constante de materia prima para la producción de biocombustible. “A medida que aumenta el volumen de aceite que recuperamos, se fortalece toda la operación: desde la logística y el trabajo de los recolectores hasta la articulación con los generadores y operadores de la cadena de valor. Nuestro objetivo es seguir ampliando la red y llegar a más comercios y localidades que hoy no cuentan con un circuito formal”, explicó Sebastián Soso, responsable de comunicación de DH-SH.

En Rosario, distintos bares rosarinos ya forman parte del sistema porque un factor importante es que el servicio no tiene un costo para los empresarios. Matías Dana, al frente de las marcas Sifonazo y Belgrano, contó que en la cocina de sus locales se genera un volumen importante de aceite y que su correcta disposición es clave para evitar impactos ambientales. “Ellos se encargan de retirarlo y garantizar un tratamiento responsable, lo que nos da la tranquilidad de que el residuo tiene un destino sustentable”, afirmó.

Consultado por Negocios, Cristián Di Vito, creador de la cadena de hamburgueserías John’s Burgers, añadió: “Siempre fue un problema el aceite ya usado, y ahora utilizamos muchos litros por las papas y rebozados. Operar con una empresa habilitada nos resuelve ese inconveniente y garantiza un retiro semanal”.

Reciclaje como modelo de negocio

Desde su base en pleno cordón industrial, la firma trabaja con más de 21 recolectores certificados que recorren la ciudad para recoger el aceite vegetal usado. Una vez recolectado, el aceite es llevado a la planta en Capitán Bermúdez, donde se filtra y decanta para su posterior comercialización como materia prima para la fabricación de biodiésel. Para tomar dimensión del alcance de este trabajo, a lo largo de ocho años, ya se recuperaron 45.445 toneladas de aceite de frituras, lo que evitó la contaminación de 49.396.739 m³ de agua, equivalente a 19.759 piletas olímpicas.

DH-SH El año pasado en Colectividades se recuperaron 2,44 toneladas de aceite vegetal, lo que equivale a 2.652 litros. Foto: gentileza DH-SH.

Si bien el servicio es sin costo para todos los generadores, hogares y gastronómicos, una vez filtrado y estabilizado, el aceite se comercializa como insumo certificado bajo normas ISCC, lo que le permite acceder a mercados regulados y de alto estándar ambiental. El modelo empresarial también se apoya en eficiencias logísticas, como recorridos optimizados y uso de biocombustibles en flota propia, que reducen costos y maximizan el volumen por viaje, fortaleciendo la competitividad de la empresa en el sector.

El aceite acondicionado tiene distintas salidas. Una es su venta en el mercado internacional, principalmente a plantas europeas de biodiésel, pero también en el mercado regional, donde se comercializa materia grasa vegetal recuperada para la elaboración de alimento animal. En 2024, DH-SH exportó 12.674 toneladas de aceite vegetal usado acondicionado a Portugal y Países Bajos, con cuatro clientes activos (dos en cada país). Además, parte de la materia grasa se vende a Santa Fe Aceites, empresa del mismo grupo, que la utiliza para producir oleína destinada a alimentación animal.

De cara a los próximos años, la firma proyecta un crecimiento basado en un modelo más moderno y eficiente. En su tercer Reporte de Sustentabilidad, DH-SH adelantó que quiere sumar nuevos tipos de residuos, digitalizar por completo la trazabilidad y apoyarse en sistemas de monitoreo para mejorar el control de cada etapa del proceso. La apuesta es ampliar su oferta de servicios y ganar competitividad con una operación más transparente y tecnológica. Otro objetivo es avanzar en adecuaciones regulatorias y certificaciones, clave para mantener y ampliar sus exportaciones en el mercado internacional.