La Capital | Ovación | Central

Rosario Central vs. Banfield: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

El Canalla quiere mantenerse en los primeros puestos de su zona y recibe al Taladro. En esta nota los detalles y estadísticas del partido

13 de marzo 2026 · 12:03hs
Rosario Central vs. Banfield: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Rosario Central recibe a Banfield en el estadio Gigante de Arroyito por la 11ª fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre el Canalla y el Taladro de este sábado por la noche.

A qué hora juegan Central vs. Banfield

El partido correspondiente a la fecha Interzonal entre Central y Banfield será este sábado 14 de marzo, desde las 21, en el Gigante de Arroyito con el arbitraje principal de Nicolás Lamolina, mientras que Germán Delfino estará en el VAR.

Dónde ver Central vs. Banfield

La transmisión del encuentro entre el Canalla y el Taladro será a través de TNT Sports. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

RC3SSM.jpg
El último enfrentamiento entre Central y Banfield fue empate 1-1 en octubre de 2024.

El último enfrentamiento entre Central y Banfield fue empate 1-1 en octubre de 2024.

>> Leer más: Bombos confirmados: cuáles podrían ser los rivales de Central en la Copa Libertadores

Posibles formaciones de Central y Banfield

Central: El entrenador Jorge Almirón no dio indicios del once titular del Canalla.

Banfield: El entrenador Pedro Troglio no dio indicios del once titular del Taladro.

Embed

Noticias relacionadas
Emanuel Coronel no fue parte del plantel de Central que viajó a La Paternal para jugar ante Argentinos Juniors.

Central: cómo está la situación de Coronel, quien este jueves no se entrenó junto al grupo

Jorge Broun había jugado un solo partido en el semestre, anet Sportivo Belgrano, por Copa Argentina.

Broun, feliz: de su vuelta al arco con valla invicta a ser el último en subirse al micro

Jorge Broun le dio confiabilidad al equipo de Almirón cada vez que Argentinos atacó a Central. 

En Central, Fatu Broun continúa haciendo historia bajo los tres palos

Jorge Almirón valoró que los jugadores de Central que tuvieron la oportunidad de sumar minutos no desentonaron.

Almirón: "Central hizo un gran partido a pesar de las bajas muy importantes que tuvo"

Ver comentarios

Las más leídas

La palabra del presidente de Newells, Ignacio Boero, en un momento muy necesario

La palabra del presidente de Newell's, Ignacio Boero, en un momento muy necesario

Newells deberá estar muy atento a las acciones del juez en La Fortaleza

Newell's deberá estar muy atento a las acciones del juez en La Fortaleza

El derecho a las jarras de agua y a sanitarios libres, para pensar la ciudad

"El derecho a las jarras de agua y a sanitarios libres", para pensar la ciudad

Mercado Libre anunció inversión para centros logísticos y Rosario se anota un lugar

Mercado Libre anunció inversión para centros logísticos y Rosario se anota un lugar

Lo último

Un gatillero en bicicleta: cómo el sistema Lince identificó al sospechoso de una balacera

Un gatillero en bicicleta: cómo el sistema Lince identificó al sospechoso de una balacera

Rosario Central vs. Talleres: hora, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs. Talleres: hora, canal y posibles formaciones

Prohibición de cuidacoches: Javkin avaló la postergación de la votación en el Senado

Prohibición de cuidacoches: Javkin avaló la postergación de la votación en el Senado

Un gatillero en bicicleta: cómo el sistema Lince identificó al sospechoso de una balacera

El sistema de vigilancia inteligente del gobierno provincial dio con el presunto autor del ataque a la casa de un imputado por el crimen de un bebé

Un gatillero en bicicleta: cómo el sistema Lince identificó al sospechoso de una balacera
El gobierno de Santa Fe desliga la muerte de peces en el río Carcarañá del uso de agroquímicos
La Región

El gobierno de Santa Fe desliga la muerte de peces en el río Carcarañá del uso de agroquímicos

Prohibición de cuidacoches: Javkin avaló la postergación de la votación en el Senado
La Ciudad

Prohibición de cuidacoches: Javkin avaló la postergación de la votación en el Senado

El tiempo en Rosario: cuándo llegan las lluvias a la ciudad
La Ciudad

El tiempo en Rosario: cuándo llegan las lluvias a la ciudad

Crisis en discapacidad: una decena de instituciones terapéuticas cerraron sus puertas
La Ciudad

Crisis en discapacidad: una decena de instituciones terapéuticas cerraron sus puertas

Armas enterradas: la banda de Licha Contreras detrás del arsenal hallado en Roldán

Por Martín Stoianovich

Policiales

Armas enterradas: la banda de Licha Contreras detrás del arsenal hallado en Roldán

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La palabra del presidente de Newells, Ignacio Boero, en un momento muy necesario

La palabra del presidente de Newell's, Ignacio Boero, en un momento muy necesario

Newells deberá estar muy atento a las acciones del juez en La Fortaleza

Newell's deberá estar muy atento a las acciones del juez en La Fortaleza

El derecho a las jarras de agua y a sanitarios libres, para pensar la ciudad

"El derecho a las jarras de agua y a sanitarios libres", para pensar la ciudad

Mercado Libre anunció inversión para centros logísticos y Rosario se anota un lugar

Mercado Libre anunció inversión para centros logísticos y Rosario se anota un lugar

Central: cómo está la situación de Coronel, quien este jueves no se entrenó junto al grupo

Central: cómo está la situación de Coronel, quien este jueves no se entrenó junto al grupo

Ovación
Bombos confirmados: cuáles podrían ser los rivales de Central en la Copa Libertadores
Ovación

Bombos confirmados: cuáles podrían ser los rivales de Central en la Copa Libertadores

Bombos confirmados: cuáles podrían ser los rivales de Central en la Copa Libertadores

Bombos confirmados: cuáles podrían ser los rivales de Central en la Copa Libertadores

Insólito episodio en boxes de Franco Colapinto: un freno, una corrida y un final inesperado

Insólito episodio en boxes de Franco Colapinto: un freno, una corrida y un final inesperado

El río a pleno: la tradicional regata Rosario-Arroyo Seco vuelve a salir a escena

El río a pleno: la tradicional regata Rosario-Arroyo Seco vuelve a salir a escena

Policiales
Un gatillero en bicicleta: cómo el sistema Lince identificó al sospechoso de una balacera
Policiales

Un gatillero en bicicleta: cómo el sistema Lince identificó al sospechoso de una balacera

Cayó el narco Sebastián Marset, con pasado de futbolista y pedido de captura internacional

Cayó el narco Sebastián Marset, con pasado de futbolista y pedido de captura internacional

Imputaron a una expareja de Guille Cantero como organizadora de la venta de drogas

Imputaron a una expareja de Guille Cantero como organizadora de la venta de drogas

Armas enterradas: la banda de Licha Contreras detrás del arsenal hallado en Roldán

Armas enterradas: la banda de Licha Contreras detrás del arsenal hallado en Roldán

La Ciudad
Prohibición de cuidacoches: Javkin avaló la postergación de la votación en el Senado
La Ciudad

Prohibición de cuidacoches: Javkin avaló la postergación de la votación en el Senado

El tiempo en Rosario: cuándo llegan las lluvias a la ciudad

El tiempo en Rosario: cuándo llegan las lluvias a la ciudad

Del 63 y de Rosario: Fito Páez cumple 63 años y su historia vuelve a sonar en la ciudad

Del 63 y de Rosario: Fito Páez cumple 63 años y su historia vuelve a sonar en la ciudad

Crisis en discapacidad: una decena de instituciones terapéuticas cerraron sus puertas

Crisis en discapacidad: una decena de instituciones terapéuticas cerraron sus puertas

La inflación no cede: en febrero el IPC se mantuvo en el 2,9 por ciento
Economía

La inflación no cede: en febrero el IPC se mantuvo en el 2,9 por ciento

Crece la preocupación por la crisis de Lácteos Verónica y el conflicto llega al Congreso
Economía

Crece la preocupación por la crisis de Lácteos Verónica y el conflicto llega al Congreso

Central: cómo está la situación de Coronel, quien este jueves no se entrenó junto al grupo

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: cómo está la situación de Coronel, quien este jueves no se entrenó junto al grupo

El tiempo en Rosario: un viernes 13 templado con poco viento y pocas nubes
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un viernes 13 templado con poco viento y pocas nubes

Todo el gobierno salió a respaldar a Adorni por el escándalo de sus viajes
Política

Todo el gobierno salió a respaldar a Adorni por el escándalo de sus viajes

En su último año, Gutiérrez apostó a la distensión con el Ejecutivo pero marcó límites
Política

En su último año, Gutiérrez apostó a la distensión con el Ejecutivo pero marcó límites

Mercado Libre anunció inversión para centros logísticos y Rosario se anota un lugar

Por Facundo Borrego
La Ciudad

Mercado Libre anunció inversión para centros logísticos y Rosario se anota un lugar

El derecho a las jarras de agua y a sanitarios libres, para pensar la ciudad
La Ciudad

"El derecho a las jarras de agua y a sanitarios libres", para pensar la ciudad

Por falta de pago, odontólogos suspendieron la atención de Pami en Rosario
La ciudad

Por falta de pago, odontólogos suspendieron la atención de Pami en Rosario

Olivares: No hay que dejar librado el empleo a una lógica darwinista
Economía

Olivares: "No hay que dejar librado el empleo a una lógica darwinista"

El barril de petróleo cerró por encima de u$s 100 y se desplomaron las Bolsas
Economía

El barril de petróleo cerró por encima de u$s 100 y se desplomaron las Bolsas

Aseguran que el nuevo líder supremo de Irán resultó herido en un ataque
El Mundo

Aseguran que el nuevo líder supremo de Irán resultó herido en un ataque

Senegal ahora castiga la homosexualidad con hasta diez años de cárcel
Información general

Senegal ahora castiga la homosexualidad con hasta diez años de cárcel

Google Maps lanzó su nueva integración con la inteligencia artificial
Información General

Google Maps lanzó su nueva integración con la inteligencia artificial

Como en Mario Bros.: una gigantesca tubería afloró del piso en Japón
Información General

Como en Mario Bros.: una gigantesca tubería afloró del piso en Japón

La UNR distinguirá con el Honoris Causa a la filósofa Diana Maffía
La Ciudad

La UNR distinguirá con el Honoris Causa a la filósofa Diana Maffía

Zona oeste: manejaba sin licencia, a contramano y con casi 2 g de alcohol en sangre
La ciudad

Zona oeste: manejaba sin licencia, a contramano y con casi 2 g de alcohol en sangre

Prohibición de celulares en escuelas de Santa Fe: Vamos a empezar a hacer comunidad
La Ciudad

Prohibición de celulares en escuelas de Santa Fe: "Vamos a empezar a hacer comunidad"

Internaron nuevamente a la beba que tenía cocaína en su cuerpo y a su madre
La Ciudad

Internaron nuevamente a la beba que tenía cocaína en su cuerpo y a su madre

Dos personas murieron tras el choque de dos camionetas en la ruta 14
La Región

Dos personas murieron tras el choque de dos camionetas en la ruta 14