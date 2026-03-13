Rosario Central vs. Banfield: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

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La inflación no cede: en febrero el IPC se mantuvo en el 2,9 por ciento
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Crece la preocupación por la crisis de Lácteos Verónica y el conflicto llega al Congreso
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Central: cómo está la situación de Coronel, quien este jueves no se entrenó junto al grupo
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El tiempo en Rosario: un viernes 13 templado con poco viento y pocas nubes
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Mercado Libre anunció inversión para centros logísticos y Rosario se anota un lugar
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"El derecho a las jarras de agua y a sanitarios libres", para pensar la ciudad
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Por falta de pago, odontólogos suspendieron la atención de Pami en Rosario
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Olivares: "No hay que dejar librado el empleo a una lógica darwinista"
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El barril de petróleo cerró por encima de u$s 100 y se desplomaron las Bolsas
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Aseguran que el nuevo líder supremo de Irán resultó herido en un ataque
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Google Maps lanzó su nueva integración con la inteligencia artificial
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Como en Mario Bros.: una gigantesca tubería afloró del piso en Japón
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La UNR distinguirá con el Honoris Causa a la filósofa Diana Maffía
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Zona oeste: manejaba sin licencia, a contramano y con casi 2 g de alcohol en sangre
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Prohibición de celulares en escuelas de Santa Fe: "Vamos a empezar a hacer comunidad"
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Internaron nuevamente a la beba que tenía cocaína en su cuerpo y a su madre
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Dos personas murieron tras el choque de dos camionetas en la ruta 14