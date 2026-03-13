Rosario Central vs. Banfield: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura El Canalla quiere mantenerse en los primeros puestos de su zona y recibe al Taladro. En esta nota los detalles y estadísticas del partido 13 de marzo 2026 · 12:03hs

Rosario Central recibe a Banfield en el estadio Gigante de Arroyito por la 11ª fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre el Canalla y el Taladro de este sábado por la noche.

A qué hora juegan Central vs. Banfield El partido correspondiente a la fecha Interzonal entre Central y Banfield será este sábado 14 de marzo, desde las 21, en el Gigante de Arroyito con el arbitraje principal de Nicolás Lamolina, mientras que Germán Delfino estará en el VAR.

Dónde ver Central vs. Banfield La transmisión del encuentro entre el Canalla y el Taladro será a través de TNT Sports. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

RC3SSM.jpg El último enfrentamiento entre Central y Banfield fue empate 1-1 en octubre de 2024. Sebastián Suárez Meccia / La Capital >> Leer más: Bombos confirmados: cuáles podrían ser los rivales de Central en la Copa Libertadores

Posibles formaciones de Central y Banfield Central: El entrenador Jorge Almirón no dio indicios del once titular del Canalla. Banfield: El entrenador Pedro Troglio no dio indicios del once titular del Taladro. Embed