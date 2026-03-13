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Cambios históricos en Google Maps: navegación inmersiva, IA y mapas en 3D

La aplicación de navegación más popular confirmó actualizaciones en la experiencia del usuario. Deja atrás las ambigüedades de los GPS tradicionales

13 de marzo 2026 · 14:01hs
Google Maps logró una de las mayores actualizaciones de la historia desde su lanzamiento hace 20 años

Google Maps logró una de las mayores actualizaciones de la historia desde su lanzamiento hace 20 años

Un antes y un después llega para los usuarios de Google Maps, aplicación que aplicó una profunda renovación que incluye una experiencia visual diferente y una mejor forma de orientación a la hora de manejar o caminar. Esta innovadora modificación permitirá ver edificios, calles, semáforos y varios instrumentos del entorno.

Google aseguró que la novedad se disfrutará de forma progresiva a nivel mundial. Inicialmente, las funciones ya se encuentran disponible en la aplicación móvil para iPhone y Android en Estados Unidos e India, aunque no cuentan con todas las actualizaciones.

Una de las modernizaciones es la "navegación inmersiva", la cual ofrecerá nuevos mapas en 3D que permitirán una visión mucho más realista de la zona donde transita. En esta nueva interfaz, se pueden observar edificios, puentes, el auto, túneles y otros detalles.

Además, los conductores y peatones podrán distinguir calles, el carril exacto y los elementos de alrededor, como semáforos, señales y senda peatonales.

Desde la empresa destacaron: "Esta comprensión espacial de tu ruta es posible gracias a los modelos Gemini, que analizan imágenes recientes del mundo real procedentes de Street View y fotografías aéreas para ofrecerte una visión precisa de los elementos a lo largo de tu ruta"

>> Leer más: Qué lugar ocupa Rosario en el ranking de "turismo más fotografiado" en Google Maps Argentina

Sumado a ello, también aparece una actualización en la guía de voz, que la catalogaron como "si un amigo te estuviese guiando".

2026-03-12 google maps ask maps

Las actualizaciones en modo conductor y la integración de la IA

"Ask Apps", es una modalidad que incorpora a Gemini IA para ofrecer una experiencia más conversacional del usuario, donde se podrá hacer preguntas "complejas y específicas" al sistema para que te responde durante tu ruta. Además, este modelo cuenta con imágenes actuales de Street View y fotos exactas del entorno, permitiendo el camino ideal para llegar a destino en tiempo real y anticipar maniobras.

Por ejemplo, se podrá preguntar: "Tengo que ir al parque Scalabrini Ortiz pero antes tengo que hacer una parada en una panadería que hagan buenas medialunas". Google entonces recurrirá a Gemini para encontrar la mejor respuesta en una base de datos más de 300 millones de lugares y reseñas de más de 500 millones de colaboradores, que viene creciendo desde el debut de Google Maps, hace más de 20 años.

Su llega al resto del mundo tendrá algunos meses de espera, con su inclusión en Android Auto, Apple CarPlay y autos con Google integrado para maximizar la experiencia. En definitiva, Google Maps se va a volver ya mucho más inteligente y eficaz para ayudarte a llegar a destino.

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