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Día de la Bandera: actos y celebraciones en distintos puntos del interior provincial

En todas las localidades santafesinas se conmemora a la enseña patria con diferentes propuestas culturales y protocolares con la participación de autoridades y vecinos

20 de junio 2026 · 10:00hs
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“El Día de la Bandera es una oportunidad para homenajear a Manuel Belgrano

Foto: La Capital / Virginia Benedetto

“El Día de la Bandera es una oportunidad para homenajear a Manuel Belgrano, creador de nuestra enseña patria, y para fortalecer el sentido de pertenencia, el respeto y el amor por los símbolos que representan a todos los argentinos”.

Si bien la jornada de este sábado 20 de junio estará con la mirada puesta en el acto oficial que se realizará en Rosario en el Monumento Nacional a la Bandera, en todos los pueblos y ciudades del interior provincial habrá manifestaciones de respeto hacia la insignia creada por Manuel Belgrano, en un nuevo aniversario de su muerte.

En el sur santafesino, la ciudad de Venado Tuerto conmemorará el Día de la Bandera este sábado 20 de junio, con un acto oficial que se celebrará a partir de las 10.30 en el Parque Municipal General Belgrano, en tanto que la localidad de Timbúes lo hará en una jornada recreativa y cultural desde las 14 en el Parque Urbano Comunal.

En Venado la ceremonia será encabezada por el intendente Leonel Chiarella y contará con la presencia de legisladores provinciales, concejales e integrantes del gabinete municipal, agrupaciones de veteranos de Malvinas, integrantes de las fuerzas de seguridad, representantes de cultos e instituciones y delegaciones escolares, con la especial participación de la Eetp Nº 402 “Manuel Belgrano”.

La fecha recuerda el paso a la inmortalidad de Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, el 20 de junio de 1820, y en el acto se escucharán palabras alusivas a cargo de autoridades municipales y de representantes del Instituto Belgraniano.

En la oportunidad, el intendente Chiarella entregará banderas argentinas homenajeando el aniversario de instituciones educativas de nuestra ciudad.

La Banda Municipal Cayetano Silva, dirigida por el maestro Ezequiel Fernández, tendrá a su cargo la interpretación del Himno Nacional y las marchas patrióticas, con el acompañamiento de la cantante lírica Vanesa Rondan y de Valeria Carino en LSA.

Como intervención de cierre, se presentará un cuadro artístico en homenaje a la Bandera por la Escuela Municipal de Teatro Musical, con la dirección de Andrea Oviedo y Alfredo Diale.

En Timbúes

La propuesta de la Comuna de Timbúes se desarrollará de 14 a 17 horas y contará con una amplia variedad de actividades destinadas a vecinos de todas las edades, con el objetivo de celebrar las tradiciones argentinas, fortalecer los lazos comunitarios y compartir una tarde de encuentro familiar y patriotismo al aire libre.

Durante la jornada habrá juegos, merienda, un espacio para emprendedores locales y un intercambio de figuritas para los más chicos. Además, los organizadores adelantaron que habrá sorpresas para todos los asistentes.

Desde la organización invitaron a los vecinos a acercarse con sus banderas argentinas, el mate y el espíritu festivo para compartir una fecha emblemática para la historia nacional.

La iniciativa busca promover los valores de identidad, pertenencia y participación ciudadana, en una celebración que reunirá a las familias de Timbúes en torno a los colores celeste y blanco.

Roldán también celebró

Este viernes la Municipalidad de Roldán realizó el acto en honor a la Bandera Nacional Argentina, en la Plaza 25 de Mayo. La ceremonia contó con la presencia de autoridades locales, representantes de instituciones educativas e intermedias, vecinos y familias de la ciudad.

Uno de los momentos más emotivos fue la Promesa de Lealtad a la Bandera, de los alumnos de 4° grado de todas las escuelas de Roldán, como compromiso con los valores y la identidad de nuestro país.

“El Día de la Bandera es una oportunidad para homenajear a Manuel Belgrano, creador de nuestra enseña patria, y para fortalecer el sentido de pertenencia, el respeto y el amor por los símbolos que representan a todos los argentinos”, expresaron desde el municipio.

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