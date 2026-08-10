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Santa Fe hará un relevamiento de trabajadores informales: "Abarca a la mitad de la población activa"

El Ipec será el encargado de presentar un informe anual, que le servirá al gobierno provincial para elaborar políticas públicas sobre estos trabajadores.

10 de agosto 2026 · 19:00hs
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Los repartidos de aplicaciones están dentro de los trabajadores informales que relevará Santa Fe

Foto: La Capital / Archivo

Los repartidos de aplicaciones están dentro de los trabajadores informales que relevará Santa Fe

En un mercado laboral donde el cuentapropismo y el trabajo informal gana terreno, Santa Fe se convierte en la primera provincia en tener una ley que impulse estadísticas oficiales sobre los trabajadores informales de la provincia. Con esos datos, los gobiernos en sus distintos niveles elaborarán políticas públicas para resguardar a un sector "sin protección laboral ni social", dijo Lucila De Ponti, diputada y autora de la norma.

La Legislatura de Santa Fe aprobó el proyecto presentado por De Ponti y transformó a Santa Fe en la primera jurisdicción del país en sumar una herramienta estadística propia sobre el trabajo informal. "Es una realidad que abarca a casi la mitad de los trabajadores", sostuvo la diputada provincial en LT8 y agregó: "Dejó ser un rasgo coyuntural y pasó a ser una característica estructural del mercado del trabajo, por ende, el Estado tiene que profundizar su tarea".

De Ponti apuntó que esta información le servirá al gobierno de Santa Fe para "conocer cómo se compone, se ordena y cuáles son las características de esta información". Con esos datos, aseguró la diputada peronista, "se podrá elaborar mejores políticas públicas para estos trabajadores que tienen diversos ingresos y tareas, pero comparten que todos lo hacen sin protección laboral y social".

Cómo se medirá el trabajo informal en Santa Fe

Según detalló De Ponti, el encargado de llevar el análisis de datos será el Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec), que tomará la Encuesta Permanente de Hogares Total Urbano y elaborará distintos índices. "El Ipec va a tener que procesar información y elaborar las estadísticas para realizar el mapa de datos", contó la legisladora.

Frente a un posicionamiento en el trabajo informal en la vida de los santafesinos, De Ponti señaló que "hay una economía que sostiene la vida cotidiana y de la que nadie quiere ocuparse". Muchas veces suenan como "slogan de campaña", añadió y que la ley de su autoría pone el acento en "la necesidad de adecuar las herramientas del Estado a un mundo del trabajo que cambió”.

"Negar esa transformación o ignorarla no la hace desaparecer: solo nos deja gobernando a ciegas sobre un país que ya no existe", consideró.

La norma dispone que se fijen indicadores por género, edad, región y actividad. En términos operativos, la norma establece que el Estado de Santa Fe procese los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares Total Urbano (EPH-TU) que elabora el Indec, con el Ipec como órgano estadístico provincial responsable. Con ese procesamiento se elaborará un informe anual con los resultados y un set de indicadores que den cuenta de las distintas dimensiones del fenómeno.

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