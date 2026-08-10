Villa Constitución: Fernando Ibarra nuevo representante vecinal del barrio Centro 4

Fernando Ibarra fue elegido nuevo representante vecinal del barrio Centro 4, en el marco de las elecciones vecinales celebradas el sábado en la ciudad de Villa Constitución.
Fernando Ibarra fe elegido representante vecinal por 118 votos sobre 174 sufragios emitidos el sábado en las elecciones vecinales de Villa Constitución
Fernando Ibarra fue elegido nuevo representante vecinal del barrio Centro 4, en el marco de las elecciones vecinales celebradas el sábado en la ciudad de Villa Constitución.
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Los vecinos y vecinas se acercaron a ejercer su derecho al voto y en total se emitieron 174 sufragios. La Lista 1, encabezada por Fernando Ibarra, obtuvo 118 votos, mientras que la Lista 2 alcanzó 56 sufragios.
Desde el Municipio de Villa Constitución destacan “la importancia de estos espacios de participación ciudadana, que permiten fortalecer la organización barrial, la representación de los vecinos y el vínculo con el gobierno de nuestra ciudad”.
Asimismo, desde el municipio recuerdan que “quienes deseen participar de las próximas elecciones vecinales pueden presentar sus listas, conformadas por entre 8 y 14 integrantes, respetando el 50 % de cupo femenino y presentando copia del DNI de cada integrante”.
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