Detuvieron a un hombre en Carcarañá por abuso sexual de una joven con discapacidad

El padre de la víctima hizo la denuncia hace cuatro meses. El sospechoso fue trasladado a la ciudad de San Lorenzo

La PDI se encargó del operativo de la causa sobre abuso sexual.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) pidió este jueves la captura de un hombre de 29 años por abuso sexual . El operativo corresponde a la denuncia de la familia de una joven con discapacidad en Carcarañá , donde las autoridades identificaron al presunto agresor.

La investigación comenzó a principios de junio , cuando el padre de la víctima recurrió a la Justicia provincial. A partir de aquel testimonio, el fiscal Franco Miatello solicitó el arresto de un muchacho que vive en la ciudad del departamento San Lorenzo, ubicada a más de 40 kilómetros al oeste de Rosario.

Además de la aprehensión, el funcionario a cargo de la pesquisa dispuso el secuestro del teléfono celular del sospechoso . Luego del procedimiento, el hombre identificado por sus iniciales como W. A. D. fue trasladado a la alcaidía de la Unidad Regional XVII, donde quedó bajo custodia y a disposición de las autoridades.

Fuentes de las fuerzas de seguridad provinciales detallaron que la causa se abrió el 12 de junio. El papá de una joven de 20 años con discapacidad intelectual acusó al detenido por abuso sexual con acceso carnal en Carcarañá.

Detenido Carcarañá La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a un joven de 29 años el jueves 16 de octubre de 2025 por una denuncia de abuso sexual en Carcarañá. Video: PDI.

Cuantro meses después de la presentación, el fiscal de Cañada de Gómez pidió la captura en Sarmiento al 1400. La Policía de Investigaciones (PDI) encontró al sospechoso en su lugar de trabajo y se lo llevó esposado.

En primera instancia, los encargados del operativo resolvieron llevar al detenido a la ciudad de San Lorenzo. De esta manera, los agentes cumplieron con la orden del MPA en un procedimiento clave para avanzar en el esclarecimiento de la denuncia de la violación.

Tras el operativo en Caracarañá, la Fiscalía debe definir cuándo solicitará la imputación del sospechoso por abuso sexual. Una vez definida la fecha, la audiencia se llevará a cabo en los Tribunales provinciales de Cañada de Gómez.