Innovación santafesina: la CCIV exporta tecnología y lanzó el Observatorio Vial

En una jornada marcada por la innovación y el compromiso con la seguridad vial, la Cámara de Centros de Inspección Vehicular (CCIV) realizó el encuentro “Desarrollo Tecnológico Exportable – Seguridad Vehicular y RTO Santa Fe 2025 en el Hotel UNL–ATE. El evento congregó a autoridades nacionales y provinciales, representantes de cámaras empresarias, universidades, organismos técnicos y empresas tecnológicas.
Durante la apertura, el presidente de la CCIV, Germán Fuca, destacó el impacto del desarrollo local en el plano internacional. “Luego de desarrollar tres vehículos y haber entregado uno a la provincia de Entre Ríos, hoy entregaremos un nuevo vehículo a nuestra entidad colega, la Cámara de Talleres Nacionales de la Provincia de Buenos Aires (Catanaba) en Argentina. Estamos marcando un hito en la implementación de nuevas y mejores tecnologías. Uno de los aspectos que hace exportable a nuestro Móvil tecnológico de control de líneas, es el interés de empresas extranjeras en este desarrollo, entre las que destaca Dekra, la firma alemana creadora del sistema RTO original y que cumplió 100 años”.
Agencia provincial de Seguridad Vial (3)
Innovación con instalación asistida
En ese marco, la CCIV entregó el móvil de puesta en funcionamiento para equipos de RTO a la Catanaba, una unidad que permitirá asistir en la instalación, verificación y calibración de equipos en territorio bonaerense.
Jorge Galeotti, presidente de Catanaba, celebró el trabajo conjunto y señaló: “Estamos orgullosos de recibir este desarrollo tecnológico que podremos aplicar al Sistema de RTO de la provincia de Buenos Aires. Gracias a nuestra Cámara colega CCIV por este trabajo colaborativo. De esta manera también mostramos y demostramos que podemos articular junto al sector público, la investigación y el desarrollo aplicados a la seguridad vehicular y la seguridad vial”.
Agencia provincial de Seguridad Vial (4)
Otro de los anuncios destacados fue la presentación oficial del Observatorio Vial de la CCIV, un espacio destinado a la producción y análisis de datos estratégicos sobre seguridad vehicular en Argentina. Además, se lanzó el Proyecto de Auditorías de Calidad para fortalecer los estándares, la trazabilidad y la transparencia en los procesos de inspección técnica.
Otro paradigma
El director ejecutivo de la Cámara, Carlos López, subrayó el cambio de paradigma que implica este avance y sostuvo que “el desarrollo tecnológico aplicado a la RTO marca un cambio de paradigma en el control vehicular argentino, a la vez que señala un camino de inversión en tecnología y calidad aplicada al servicio de la prevención de fallecimientos viales. Las auditorías de calidad muestran una evolución y se integran a los procesos de calidad ya implementados por los Talleres de revisión técnica”.
Agencia provincial de Seguridad Vial (2)
La jornada incluyó presentaciones sobre innovación aplicada a la seguridad vehicular, certificaciones bajo normas ISO, auditorías técnicas y soluciones digitales para trazabilidad de inspecciones. También hubo espacios de intercambio con instituciones educativas y organismos vinculados a la movilidad segura.
Con sede en Rosario y presencia en todo el país, la CCIV reafirmó su compromiso con la modernización del sistema de revisión técnica, posicionando a Argentina en un esquema de control vehicular basado en evidencia técnica, trazabilidad digital y estándares internacionales.
