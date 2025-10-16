La Capital | La Ciudad | Día de la Madre

Día de la Madre: los comercios esperan un repunte en los días previos al festejo

Ricardo Diab, presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), dijo que septiembre fue unos de los meses con una caída más pronunciada en las ventas

16 de octubre 2025 · 11:13hs
Los comercios del centro se preparan para el Día de la Madre.

Los comercios del centro se preparan para el Día de la Madre.

Este domingo llega el Día de la Madre y las vidrieras de los comercios de Rosario lucen sus ofertas, con la expectativa de que esta celebración familiar permita una mejora en las ventas.

"El Día de la Madre, junto con la Navidad y el Día del Niño, son las fechas más importantes que el comercio tiene en el año, porque quien más quien menos algún obsequio quiere hacer. Pero no podemos escapar del contexto general del país, donde venimos marcando una caída en las ventas y septiembre fue uno de las más pronunciadas", dijo a LT8 Ricardo Diab, presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came).

Escanéa y ganá

No obstante, el empresario destacó "el esfuerzo" de los comercios con distintas propuestas, como los acuerdos con los bancos para lanzar distintas promociones. Diab también recordó la iniciativa "Escaneá y ganá" que lanzó la Asociación Empresaria de Rosario (AER), donde se prevé el sorteo de 12 millones de pesos en 60 vouchers de $60 mil cada uno.

Quienes se acerquen a los negocios adheridos de los 24 centros comerciales abiertos de la federación rosarina, podrán solicitar el QR, escanearlo y llenando el formulario ya participarán del sorteo que se realizará el próximo 20 de octubre. La campaña es posible gracias al esfuerzo compartido de la AER con la Came, la Municipalidad de Rosario y el gobierno provincial.

Embed - EXPECTATIVAS DE LAS VENTAS POR EL DÍA DE LA MADRE - RICARDO DIAB

La recta final hacia el Día de la Madre

"Hoy estamos a día jueves, ya empieza a calentarse un poco la situación y se espera que entre viernes y sábado tengamos las consecuencias reales del mayor consumo, como ha sido en los últimos tiempos, que la gente espera a los últimos días", apuntó el titular de Came.

Consultado sobre las ventas en 2025, dijo que "tal vez la estadística final dé positivo", pero que eso "no será reflejado en los bolsillos reales". En este sentido, explicó que en 2024 los comercios arrancaron con un 28,5 % negativo en enero y un 25,5 % en febrero, pero que eso se revirtió en enero y febrero de este año. "Hoy tenemos un 5 % positivo a pesar de todas las caídas, por eso calculo que vamos a cerrar el año por esa cifra, pero eso no se va a reflejar en los bolsillos", apuntó.

Sobre el nivel de consumo dijo que si bien tras el impulso de los primeros meses estimó que el poder adquisitivo iba a trasladarse a compras "eso no existió, el salario no aumenta en consecuencia, los servicios siguen aumentando y creemos que ese poder adquisitivo menguado va a seguir y esto no va a modificarse en los próximos tiempos".

Noticias relacionadas
Día de la Madre. El Feliz Día mamá llega a Rosario con regalos. 

Día de la Madre: sortearán $12 millones en 200 vouchers de compra

Esta camiseta de Newells no será usada en competiciones oficiales.    

Newell's: lanzan una nueva camiseta especial por el Día de la Madre leprosa

Avanzan los trabajos en el predio de Pellegrini y Suipacha. 

Seguridad: estiman que la Estación Policial Centro estará operativa en 2027

El bullying, una problemática que afecta a muchas escuelas de la provincia.

Proponen sancionar con multas y trabajo comunitario a los padres de quienes hagan bullying

Ver comentarios

Las más leídas

Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna

Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna

El caso de un niño rosarino sentó precedente en el derecho argentino

El caso de un niño rosarino sentó precedente en el derecho argentino

El Festival de Cosquín 2026 se presentó en Rosario con Soledad Pastorutti como invitada

El Festival de Cosquín 2026 se presentó en Rosario con Soledad Pastorutti como invitada

Newells pierde a uno de los prometedores juveniles de recambio para lo que resta del torneo

Newell's pierde a uno de los prometedores juveniles de recambio para lo que resta del torneo

Lo último

Emoción en MasterChef Celebrity: Valentina Cervantes conmovió con su historia familiar

Emoción en MasterChef Celebrity: Valentina Cervantes conmovió con su historia familiar

Quién es Santino Barbi, el arquero que pasó de buscar club online a ser la figura de la selección sub-20

Quién es Santino Barbi, el arquero que pasó de buscar club online a ser la figura de la selección sub-20

Seguridad: estiman que la Estación Policial Centro estará operativa en 2027

Seguridad: estiman que la Estación Policial Centro estará operativa en 2027

Día de la Madre: los comercios esperan un repunte en los días previos al festejo

Ricardo Diab, presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), dijo que septiembre fue unos de los meses con una caída más pronunciada en las ventas

Día de la Madre: los comercios esperan un repunte en los días previos al festejo
Seguridad: estiman que la Estación Policial Centro estará operativa en 2027
LA CIUDAD

Seguridad: estiman que la Estación Policial Centro estará operativa en 2027

Proponen sancionar con multas y trabajo comunitario a los padres de quienes hagan bullying
La Ciudad

Proponen sancionar con multas y trabajo comunitario a los padres de quienes hagan bullying

El caso de un niño rosarino sentó precedente en el derecho argentino

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

El caso de un niño rosarino sentó precedente en el derecho argentino

Microtráfico: inactivaron un puesto de venta de drogas en zona noroeste
POLICIALES

Microtráfico: inactivaron un puesto de venta de drogas en zona noroeste

Lo balearon en un intento de robo y manejó herido hasta una estación de servicio
POLICIALES

Lo balearon en un intento de robo y manejó herido hasta una estación de servicio

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna

Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna

El caso de un niño rosarino sentó precedente en el derecho argentino

El caso de un niño rosarino sentó precedente en el derecho argentino

El Festival de Cosquín 2026 se presentó en Rosario con Soledad Pastorutti como invitada

El Festival de Cosquín 2026 se presentó en Rosario con Soledad Pastorutti como invitada

Newells pierde a uno de los prometedores juveniles de recambio para lo que resta del torneo

Newell's pierde a uno de los prometedores juveniles de recambio para lo que resta del torneo

Cómo le fue a Campaz con la selección de Colombia, cuándo llega y sus chances para el domingo

Cómo le fue a Campaz con la selección de Colombia, cuándo llega y sus chances para el domingo

Ovación
Argentinos vs Newells: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura
Ovación

Argentinos vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Argentinos vs Newells: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Argentinos vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Franco Colapinto corre el GP de Estados Unidos: días y horarios de la Fórmula 1

Franco Colapinto corre el GP de Estados Unidos: días y horarios de la Fórmula 1

Mundial sub-20: día, horario y TV para la presentación de Argentina en la final

Mundial sub-20: día, horario y TV para la presentación de Argentina en la final

Policiales
Microtráfico: inactivaron un puesto de venta de drogas en zona noroeste
POLICIALES

Microtráfico: inactivaron un puesto de venta de drogas en zona noroeste

Lo balearon en un intento de robo y manejó herido hasta una estación de servicio

Lo balearon en un intento de robo y manejó herido hasta una estación de servicio

Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna

Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna

Venganza en Molino Blanco: fue absuelto el acusado de balear a una mujer y a una joven embarazada

La Ciudad
Seguridad: estiman que la Estación Policial Centro estará operativa en 2027
LA CIUDAD

Seguridad: estiman que la Estación Policial Centro estará operativa en 2027

Día de la Madre: los comercios esperan un repunte en los días previos al festejo

Día de la Madre: los comercios esperan un repunte en los días previos al festejo

Proponen sancionar con multas y trabajo comunitario a los padres de quienes hagan bullying

Proponen sancionar con multas y trabajo comunitario a los padres de quienes hagan bullying

Un detenido en operativos de clausuras de chatarrerías en zona oeste

Un detenido en operativos de clausuras de chatarrerías en zona oeste

El tiempo en Rosario: el jueves llega con una tarde casi veraniega
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el jueves llega con una tarde casi veraniega

Salvataje: Bessent dobló la apuesta verbal pero el dólar cerró en alza
Economía

Salvataje: Bessent dobló la apuesta verbal pero el dólar cerró en alza

Pullaro: Desde Provincias Unidas no vamos a proponer un presidente, vamos a ponerlo
Política

Pullaro: "Desde Provincias Unidas no vamos a proponer un presidente, vamos a ponerlo"

La Libertad Avanza evalúa cerrar la campaña electoral con Milei en Rosario
Política

La Libertad Avanza evalúa cerrar la campaña electoral con Milei en Rosario

Choque de lanchas en el Paraná: un nene sigue grave y el conductor alcoholizado no fue imputado
La Ciudad

Choque de lanchas en el Paraná: un nene sigue grave y el conductor alcoholizado no fue imputado

Le dimos con una 40, ni cabida ahora: dos condenados por el crimen fallido de un comerciante
Policiales

"Le dimos con una 40, ni cabida ahora": dos condenados por el crimen fallido de un comerciante

POLICIALES

Venganza en Molino Blanco: fue absuelto el acusado de balear a una mujer y a una joven embarazada

Melconian sobre la reunión Milei-Trump: Nunca vi una incursión cuasi colonial de este tipo
Política

Melconian sobre la reunión Milei-Trump: "Nunca vi una incursión cuasi colonial de este tipo"

Empresarios, sindicalistas y provincia analizan la crisis metalúrgica en Santa Fe

Por Alvaro Torriglia
Economía

Empresarios, sindicalistas y provincia analizan la crisis metalúrgica en Santa Fe

Un joven fue asesinado en San Lorenzo por el supuesto robo de un celular
Policiales

Un joven fue asesinado en San Lorenzo por el supuesto robo de un celular

Otra vez el experimento escolar del volcán dejó heridos: esta vez fue en un colegio de Palermo
Información General

Otra vez el experimento escolar del "volcán" dejó heridos: esta vez fue en un colegio de Palermo

EEUU anunció que el salvataje a Argentina podría alcanzar a u$s40.000 millones y volvió a comprar pesos
Política

EEUU anunció que el salvataje a Argentina podría alcanzar a u$s40.000 millones y volvió a comprar pesos

Siguen los rastrillajes para encontrar el resto del cuerpo del remisero asesinado por Pablo Laurta
Información general

Siguen los rastrillajes para encontrar el resto del cuerpo del remisero asesinado por Pablo Laurta

Pullaro: Me preocupó que Trump condicionara la ayuda al resultado electoral
Política

Pullaro: "Me preocupó que Trump condicionara la ayuda al resultado electoral"

Hoteles: los eventos deportivos y culturales impulsan el negocio 2025/26
Negocios

Hoteles: los eventos deportivos y culturales impulsan el negocio 2025/26

Habló Pablo Laurta, acusado por doble femicidio y homicidio: Todo fue por justicia
Información General

Habló Pablo Laurta, acusado por doble femicidio y homicidio: "Todo fue por justicia"

Javkin: Queremos que el país tenga una alternativa desde el interior
Política

Javkin: "Queremos que el país tenga una alternativa desde el interior"

Quiénes son los Hells Angels, los temidos motoqueros que llegaron a la Argentina
Información General

Quiénes son los Hells Angels, los temidos motoqueros que llegaron a la Argentina