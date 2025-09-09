La Capital | Policiales | mujer

Violencia de género: mujer denunció que sufrió golpes, abuso sexual y que la dejaron encerrada

La situación se registró en una vivienda de barrio Godoy, en la zona sudoeste de Rosario. La Policía detuvo al presunto agresor y lo puso a disposición de Fiscalía.

9 de septiembre 2025 · 07:52hs
Los casos de violencia de género dieron lugar a multitudinarias marchas en reclamo de mayor atención por parte de la Justicia y de otros organismos estatales.. 

Foto: La Capital / Archivo.

Foto: La Capital / Archivo.  
Detenido por grave caso de agresión a una mujer en barrio Godoy. Abuso sexual

Foto: Policía de Santa Fe.

Foto: Policía de Santa Fe. 

La Policía de Santa Fe tuvo que intervenir en un grave caso de violencia de género. Un hombre de 34 años fue detenido este lunes a la tarde a cusado de golpear, abusar sexualmente y retener en su casa a una mujer durante todo el fin de semana en barrio Godoy. El incidente trascendió ayer cuando la víctima manifestó su intención de denunciar penalmente al agresor, pero todo se habría iniciado el sábado.

El incidente sucedió en inmediaciones de avenida Rivarola y José María Rosa, en la zona sudoeste de Rosario. Fuentes oficiales consignaron que efectivos del Comando Radioeléctrico acudieron al lugar tras una llamada a la central de emergencias 911 y le tomaron declaración a Nadia C., la denunciante.

La joven manifestó que sufría violencia de género y señaló a César L. como quien la retenía desde el sábado en su domicilio y que durante estos días la sometió a golpes y también abusó sexualmente de ella. La denunciante también dejó en claro que quería avanzar en una denuncia penal contra esa persona.

detenido por abuso sexual, privación y lesiones
Detenido por grave caso de agresión a una mujer en barrio Godoy. Abuso sexual, privación ilegal de la libertad y lesiones, son los cargos que figuran en la denuncia.

Detenido por grave caso de agresión a una mujer en barrio Godoy. Abuso sexual, privación ilegal de la libertad y lesiones, son los cargos que figuran en la denuncia.

César L. fue aprehendido en ese momento y quedó a disposición de la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual bajo los cargos preliminares de abuso sexual, privación ilegal de la libertad y lesiones. Quedó detenido en la seccional 32ª.

