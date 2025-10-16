Proponen sancionar con multas y trabajo comunitario a los padres de quienes hagan bullying

El proyecto de la diputada provincial Beatriz Brouwer apunta a reformar el Código Provincial de Faltas en lo referido al acoso escolar

En la Legislatura provincial ingresó un proyecto de ley que apunta a reformar parcialmente el Código de Faltas provincial e incorpora un artículo que penaliza a padres o tutores de chicos o chicas que cometan bullying .

"En nuestra infancia decíamos que eran bromas, pero hoy en día ya se les fue de la mano a docentes, padres y chicos. Y los padres no saben qué hacer con ese chico acosado", dijo a LT8 la diputada provincial Beatriz Brouwer, impulsora de la iniciativa legal.

En rigor, el proyecto apunta a incorporar sanciones —multas o trabajo comunitario— a padres, tutores o adultos responsables que omitan su deber de cuidado ante conductas de acoso escolar cometidas por los menores a su cargo . La iniciativa se apoya en la ley provincial N° 13.674 y en la nacional N° 26.892, ambas orientadas a prevenir y erradicar el bullying en el ámbito educativo.

"Si un hijo se te va de las manos es porque no estás cumpliendo correctamente tu función como padre", advirtió.

Qué es el bullying

De acuerdo a la definición que aporta la Unesco, el bullying o acoso escolar es un fenómeno muy extendido en todos los países y afecta a un gran número de niños y adolescentes. Se refiere a todas las formas de violencia, tanto física como verbal o simbólica, dentro o fuera de las aulas, así como en línea y otros entornos digitales. "La violencia escolar —indica la Unesco— puede ser perpetrada por otros alumnos, docentes u otras personas de la comunidad escolar".

"Más del 36% de los estudiantes se ve afectado por una riña física con algún compañero y casi uno de cada tres ha sido agredido físicamente al menos una vez al año", dice el organismo internacional. En cuanto al ciberacoso, advierte que es "un problema creciente que afecta a uno de cada diez niños".

Cómo afrontar el bullying

"Me cansé de escuchar a padres y madres que me dicen que tuvieron que cambiar a sus hijos de la escuela porque los docentes no podían hacer nada", agregó la legisladora del bloque Unite. Y explicó: "Esa frase que dice 'nene rompe, mamá paga' la trasladamos acá también. Porque están rompiendo una infancia y un alma que se sintió mal, donde los chicos terminan en un psicólogo porque no saben cómo afrontar esta situación.

En este sentido, dijo que a los chicos y chicas también hay que darles herramientas para poder enfrentar esta problemática. "Si el equipo pedagógico de la escuela sabe abordar el tema no va a haber inconvenientes para identificar a quien hace bullying. Los docentes siempre saben quienes son", agregó.