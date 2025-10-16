La Capital | La Ciudad | Padres

Proponen sancionar con multas y trabajo comunitario a los padres de quienes hagan bullying

El proyecto de la diputada provincial Beatriz Brouwer apunta a reformar el Código Provincial de Faltas en lo referido al acoso escolar

16 de octubre 2025 · 09:05hs
El bullying

El bullying, una problemática que afecta a muchas escuelas de la provincia.

En la Legislatura provincial ingresó un proyecto de ley que apunta a reformar parcialmente el Código de Faltas provincial e incorpora un artículo que penaliza a padres o tutores de chicos o chicas que cometan bullying.

"En nuestra infancia decíamos que eran bromas, pero hoy en día ya se les fue de la mano a docentes, padres y chicos. Y los padres no saben qué hacer con ese chico acosado", dijo a LT8 la diputada provincial Beatriz Brouwer, impulsora de la iniciativa legal.

En rigor, el proyecto apunta a incorporar sanciones —multas o trabajo comunitario— a padres, tutores o adultos responsables que omitan su deber de cuidado ante conductas de acoso escolar cometidas por los menores a su cargo. La iniciativa se apoya en la ley provincial N° 13.674 y en la nacional N° 26.892, ambas orientadas a prevenir y erradicar el bullying en el ámbito educativo.

"Si un hijo se te va de las manos es porque no estás cumpliendo correctamente tu función como padre", advirtió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LT8am830/status/1978775709041512749&partner=&hide_thread=false

Qué es el bullying

De acuerdo a la definición que aporta la Unesco, el bullying o acoso escolar es un fenómeno muy extendido en todos los países y afecta a un gran número de niños y adolescentes. Se refiere a todas las formas de violencia, tanto física como verbal o simbólica, dentro o fuera de las aulas, así como en línea y otros entornos digitales. "La violencia escolar —indica la Unesco— puede ser perpetrada por otros alumnos, docentes u otras personas de la comunidad escolar".

"Más del 36% de los estudiantes se ve afectado por una riña física con algún compañero y casi uno de cada tres ha sido agredido físicamente al menos una vez al año", dice el organismo internacional. En cuanto al ciberacoso, advierte que es "un problema creciente que afecta a uno de cada diez niños".

Embed - PROYECTO RESPONSABILIZAR A PADRES DE CHICOS BULLYS - BEATRIZ BROUWER

Cómo afrontar el bullying

"Me cansé de escuchar a padres y madres que me dicen que tuvieron que cambiar a sus hijos de la escuela porque los docentes no podían hacer nada", agregó la legisladora del bloque Unite. Y explicó: "Esa frase que dice 'nene rompe, mamá paga' la trasladamos acá también. Porque están rompiendo una infancia y un alma que se sintió mal, donde los chicos terminan en un psicólogo porque no saben cómo afrontar esta situación.

En este sentido, dijo que a los chicos y chicas también hay que darles herramientas para poder enfrentar esta problemática. "Si el equipo pedagógico de la escuela sabe abordar el tema no va a haber inconvenientes para identificar a quien hace bullying. Los docentes siempre saben quienes son", agregó.

Noticias relacionadas
Personal de la Secretaría de Control en el operativo de clausura realizado en zona oeste

Un detenido en operativos de clausuras de chatarrerías en zona oeste

Arrancó la Feria del Libro en Rosario

Feria del Libro Rosario: charlas, lecturas y autores destacados para este jueves

El rosarino Nico Fortuna en Estados Unidos, donde continúa su tratamiento contra el neuroblastoma

El caso de un niño rosarino sentó precedente en el derecho argentino

El tiempo en Rosario

El tiempo en Rosario: el jueves llega con una tarde casi veraniega

Ver comentarios

Las más leídas

Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna

Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna

El caso de un niño rosarino sentó precedente en el derecho argentino

El caso de un niño rosarino sentó precedente en el derecho argentino

El Festival de Cosquín 2026 se presentó en Rosario con Soledad Pastorutti como invitada

El Festival de Cosquín 2026 se presentó en Rosario con Soledad Pastorutti como invitada

Newells pierde a uno de los prometedores juveniles de recambio para lo que resta del torneo

Newell's pierde a uno de los prometedores juveniles de recambio para lo que resta del torneo

Lo último

Emoción en MasterChef Celebrity: Valentina Cervantes conmovió con su historia familiar

Emoción en MasterChef Celebrity: Valentina Cervantes conmovió con su historia familiar

Quién es Santino Barbi, el arquero que pasó de buscar club online a ser la figura de la selección sub-20

Quién es Santino Barbi, el arquero que pasó de buscar club online a ser la figura de la selección sub-20

Seguridad: estiman que la Estación Policial Centro estará operativa en 2027

Seguridad: estiman que la Estación Policial Centro estará operativa en 2027

Día de la Madre: los comercios esperan un repunte en los días previos al festejo

Ricardo Diab, presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), dijo que septiembre fue unos de los meses con una caída más pronunciada en las ventas

Día de la Madre: los comercios esperan un repunte en los días previos al festejo
Seguridad: estiman que la Estación Policial Centro estará operativa en 2027
LA CIUDAD

Seguridad: estiman que la Estación Policial Centro estará operativa en 2027

Proponen sancionar con multas y trabajo comunitario a los padres de quienes hagan bullying
La Ciudad

Proponen sancionar con multas y trabajo comunitario a los padres de quienes hagan bullying

El caso de un niño rosarino sentó precedente en el derecho argentino

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

El caso de un niño rosarino sentó precedente en el derecho argentino

Microtráfico: inactivaron un puesto de venta de drogas en zona noroeste
POLICIALES

Microtráfico: inactivaron un puesto de venta de drogas en zona noroeste

Lo balearon en un intento de robo y manejó herido hasta una estación de servicio
POLICIALES

Lo balearon en un intento de robo y manejó herido hasta una estación de servicio

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna

Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna

El caso de un niño rosarino sentó precedente en el derecho argentino

El caso de un niño rosarino sentó precedente en el derecho argentino

El Festival de Cosquín 2026 se presentó en Rosario con Soledad Pastorutti como invitada

El Festival de Cosquín 2026 se presentó en Rosario con Soledad Pastorutti como invitada

Newells pierde a uno de los prometedores juveniles de recambio para lo que resta del torneo

Newell's pierde a uno de los prometedores juveniles de recambio para lo que resta del torneo

Cómo le fue a Campaz con la selección de Colombia, cuándo llega y sus chances para el domingo

Cómo le fue a Campaz con la selección de Colombia, cuándo llega y sus chances para el domingo

Ovación
Argentinos vs Newells: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura
Ovación

Argentinos vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Argentinos vs Newells: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Argentinos vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Franco Colapinto corre el GP de Estados Unidos: días y horarios de la Fórmula 1

Franco Colapinto corre el GP de Estados Unidos: días y horarios de la Fórmula 1

Mundial sub-20: día, horario y TV para la presentación de Argentina en la final

Mundial sub-20: día, horario y TV para la presentación de Argentina en la final

Policiales
Microtráfico: inactivaron un puesto de venta de drogas en zona noroeste
POLICIALES

Microtráfico: inactivaron un puesto de venta de drogas en zona noroeste

Lo balearon en un intento de robo y manejó herido hasta una estación de servicio

Lo balearon en un intento de robo y manejó herido hasta una estación de servicio

Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna

Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna

Venganza en Molino Blanco: fue absuelto el acusado de balear a una mujer y a una joven embarazada

La Ciudad
Seguridad: estiman que la Estación Policial Centro estará operativa en 2027
LA CIUDAD

Seguridad: estiman que la Estación Policial Centro estará operativa en 2027

Día de la Madre: los comercios esperan un repunte en los días previos al festejo

Día de la Madre: los comercios esperan un repunte en los días previos al festejo

Proponen sancionar con multas y trabajo comunitario a los padres de quienes hagan bullying

Proponen sancionar con multas y trabajo comunitario a los padres de quienes hagan bullying

Un detenido en operativos de clausuras de chatarrerías en zona oeste

Un detenido en operativos de clausuras de chatarrerías en zona oeste

El tiempo en Rosario: el jueves llega con una tarde casi veraniega
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el jueves llega con una tarde casi veraniega

Salvataje: Bessent dobló la apuesta verbal pero el dólar cerró en alza
Economía

Salvataje: Bessent dobló la apuesta verbal pero el dólar cerró en alza

Pullaro: Desde Provincias Unidas no vamos a proponer un presidente, vamos a ponerlo
Política

Pullaro: "Desde Provincias Unidas no vamos a proponer un presidente, vamos a ponerlo"

La Libertad Avanza evalúa cerrar la campaña electoral con Milei en Rosario
Política

La Libertad Avanza evalúa cerrar la campaña electoral con Milei en Rosario

Choque de lanchas en el Paraná: un nene sigue grave y el conductor alcoholizado no fue imputado
La Ciudad

Choque de lanchas en el Paraná: un nene sigue grave y el conductor alcoholizado no fue imputado

Le dimos con una 40, ni cabida ahora: dos condenados por el crimen fallido de un comerciante
Policiales

"Le dimos con una 40, ni cabida ahora": dos condenados por el crimen fallido de un comerciante

POLICIALES

Venganza en Molino Blanco: fue absuelto el acusado de balear a una mujer y a una joven embarazada

Melconian sobre la reunión Milei-Trump: Nunca vi una incursión cuasi colonial de este tipo
Política

Melconian sobre la reunión Milei-Trump: "Nunca vi una incursión cuasi colonial de este tipo"

Empresarios, sindicalistas y provincia analizan la crisis metalúrgica en Santa Fe

Por Alvaro Torriglia
Economía

Empresarios, sindicalistas y provincia analizan la crisis metalúrgica en Santa Fe

Un joven fue asesinado en San Lorenzo por el supuesto robo de un celular
Policiales

Un joven fue asesinado en San Lorenzo por el supuesto robo de un celular

Otra vez el experimento escolar del volcán dejó heridos: esta vez fue en un colegio de Palermo
Información General

Otra vez el experimento escolar del "volcán" dejó heridos: esta vez fue en un colegio de Palermo

EEUU anunció que el salvataje a Argentina podría alcanzar a u$s40.000 millones y volvió a comprar pesos
Política

EEUU anunció que el salvataje a Argentina podría alcanzar a u$s40.000 millones y volvió a comprar pesos

Siguen los rastrillajes para encontrar el resto del cuerpo del remisero asesinado por Pablo Laurta
Información general

Siguen los rastrillajes para encontrar el resto del cuerpo del remisero asesinado por Pablo Laurta

Pullaro: Me preocupó que Trump condicionara la ayuda al resultado electoral
Política

Pullaro: "Me preocupó que Trump condicionara la ayuda al resultado electoral"

Hoteles: los eventos deportivos y culturales impulsan el negocio 2025/26
Negocios

Hoteles: los eventos deportivos y culturales impulsan el negocio 2025/26

Habló Pablo Laurta, acusado por doble femicidio y homicidio: Todo fue por justicia
Información General

Habló Pablo Laurta, acusado por doble femicidio y homicidio: "Todo fue por justicia"

Javkin: Queremos que el país tenga una alternativa desde el interior
Política

Javkin: "Queremos que el país tenga una alternativa desde el interior"

Quiénes son los Hells Angels, los temidos motoqueros que llegaron a la Argentina
Información General

Quiénes son los Hells Angels, los temidos motoqueros que llegaron a la Argentina