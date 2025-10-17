La Capital | La Región | Curso

Comenzará un curso gratuito de jardinería para habitantes del departamento General López

La formación es la última propuesta del año en lo que respecta a herramientas para potenciar la búsqueda laboral de los vecinos

17 de octubre 2025 · 11:25hs
En 2024

En 2024, más de 500 personas participaron de capacitaciones en peluquería, electricidad domiciliaria, reparación de celulares, aire acondicionado y gomería, con clases presenciales y virtuales que alcanzaron a las 31 localidades.

Un nuevo curso de formación gratuito fue anunciado recientemente para los residentes del las localidades comprendidas dentro del departamento General López. Se trata del último que se ofrecerá este año y se trata de una capacitación en jardinería, desarrollada junto a la Fundación de Estudios Superiores y Universitarios General López y el aval de la senadora provincial, Leticia Di Gregorio.

La iniciativa busca seguir acompañando el crecimiento personal y profesional de los vecinos del departamento, brindando herramientas concretas de formación para el trabajo.

Inicio del curso

El curso de jardinería comenzará el 22 de octubre, tendrá una duración de dos meses y estará destinado a hombres y mujeres mayores de 18 años de toda la región. Las inscripciones se encuentran abiertas hasta el 21 de octubre y pueden realizarse comunicándose por WhatsApp al +54 9 3462 67-6397 o a través del siguiente link.

“Durante todo el año vinimos impulsando distintas propuestas de capacitación junto a la Fundación, con una enorme respuesta de la comunidad. Cada curso representa una oportunidad para aprender un oficio, sumar conocimientos y fortalecer la cultura del trabajo en nuestros pueblos y ciudades”, destacó la legisladora.

El programa de formación en jardinería contempla contenidos teóricos y prácticos vinculados al cuidado de plantas, diseño de espacios verdes, mantenimiento y reproducción de especies ornamentales. Al finalizar, los participantes recibirán certificados de asistencia, como reconocimiento a la dedicación y compromiso demostrados durante la capacitación.

“Queremos cerrar el año con una nueva oportunidad de formación que motive a más personas a animarse a aprender. Cada vez que un vecino adquiere una nueva habilidad, la región crece un poco más, como ya sucedió con los cursos anteriores”, subrayó la senadora provincial.

Promoción

Desde su asunción, la senadora Leticia Di Gregorio promovió una amplia variedad de cursos de formación en oficios, en articulación con la Fundación de Estudios Superiores y Universitarios General López. En 2024, más de 500 personas participaron de capacitaciones en peluquería, electricidad domiciliaria, reparación de celulares, aire acondicionado y gomería, con clases presenciales y virtuales que alcanzaron a las 31 localidades del departamento General López. “Cada curso es una herramienta concreta para que nuestros vecinos puedan emprender o insertarse en el mercado laboral sin costo alguno”, destacó la legisladora, quien reafirmó su compromiso de continuar con esta política educativa en 2025.

>> Leer más: Nuevo curso gratuito de formación laboral para el departamento General López

Noticias relacionadas
Las tareas incluyen corte de césped, desmalezamiento, descacharrado y fumigación. Esta última se realiza de forma espacial, con cañones por las calles durante la noche, y también de manera intradomiciliaria cuando se requiere.

Dengue: Villa Gobernador Gálvez refuerza la prevención contra la proliferación de mosquitos

Buscan al adolescente que cayó al río en San Lorenzo.

San Lorenzo: intensa búsqueda de un adolescente de 15 años que cayó al río Paraná

La jornada incluyó presentaciones sobre innovación aplicada a la seguridad vehicular, certificaciones bajo normas ISO, auditorías técnicas y soluciones digitales para trazabilidad de inspecciones. 

Innovación santafesina: la CCIV exporta tecnología y lanzó el Observatorio Vial

Fueron beneficiadas instituciones de varias localidades. Entre ellas, bibliotecas, asociaciones de bomberos y clubes.

Entrega de aportes a instituciones del departamento San Martín y supervisión de obras en escuelas

Ver comentarios

Las más leídas

Durán Barba se la juega y da un contundente pronóstico para las elecciones

Durán Barba se la juega y da un contundente pronóstico para las elecciones

Una luz alteró al ganado y el caso fue declarado de seguridad nacional

Una luz alteró al ganado y el caso fue declarado de seguridad nacional

Balearon el Heca: ataque a tiros frente al hospital donde estuvo internado Dylan Cantero

Balearon el Heca: ataque a tiros frente al hospital donde estuvo internado Dylan Cantero

Trágico siniestro: motociclista muere al chocar con un auto

Trágico siniestro: motociclista muere al chocar con un auto

Lo último

Detuvieron a dos sospechosos de vender droga en la zona sur de Rosario

Detuvieron a dos sospechosos de vender droga en la zona sur de Rosario

Más de 20 marcas de diseño de Rosario participan de la feria Una remera que diga

Más de 20 marcas de diseño de Rosario participan de la feria "Una remera que diga"

Una bicicleta robada y la conmovedora historia por la cual su dueña busca recuperarla

Una bicicleta robada y la conmovedora historia por la cual su dueña busca recuperarla

Santa Fe le contestó a Bullrich: "No le pedimos plata a Nación, reclamamos lo que nos deben"

El ministro de Economía, Pablo Olivares, respondió a la funcionaria nacional, quien dijo que las provincias "piden plata cada diez minutos" y suben impuestos

Santa Fe le contestó a Bullrich: No le pedimos plata a Nación, reclamamos lo que nos deben
Ataque al Heca: Javkin dijo que los autores dejaron una nota vinculada a Dylan Cantero
POLICIALES

Ataque al Heca: Javkin dijo que los autores dejaron una nota vinculada a Dylan Cantero

Más de 20 marcas de diseño de Rosario participan de la feria Una remera que diga
La Ciudad

Más de 20 marcas de diseño de Rosario participan de la feria "Una remera que diga"

Una bicicleta robada y la conmovedora historia por la cual su dueña busca recuperarla
Policiales

Una bicicleta robada y la conmovedora historia por la cual su dueña busca recuperarla

Suspendieron las clases en una escuela tras la denuncia de violencia sexual entre alumnos
Educación

Suspendieron las clases en una escuela tras la denuncia de violencia sexual entre alumnos

Secuestraron en Totoras más de 160 tortugas provenientes de Santiago del Estero
LA REGION

Secuestraron en Totoras más de 160 tortugas provenientes de Santiago del Estero

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Durán Barba se la juega y da un contundente pronóstico para las elecciones

Durán Barba se la juega y da un contundente pronóstico para las elecciones

Una luz alteró al ganado y el caso fue declarado de seguridad nacional

Una luz alteró al ganado y el caso fue declarado de seguridad nacional

Balearon el Heca: ataque a tiros frente al hospital donde estuvo internado Dylan Cantero

Balearon el Heca: ataque a tiros frente al hospital donde estuvo internado Dylan Cantero

Trágico siniestro: motociclista muere al chocar con un auto

Trágico siniestro: motociclista muere al chocar con un auto

Dura sanción a jugador de Central Córdoba antes del desquite en cuartos de final del Reducido

Dura sanción a jugador de Central Córdoba antes del desquite en cuartos de final del Reducido

Ovación
Franco Colapinto señaló qué le falta para continuar en Alpine y recibió el apoyo argentino
Ovación

Franco Colapinto señaló qué "le falta" para continuar en Alpine y recibió el apoyo argentino

Franco Colapinto señaló qué le falta para continuar en Alpine y recibió el apoyo argentino

Franco Colapinto señaló qué "le falta" para continuar en Alpine y recibió el apoyo argentino

La historia del ex-Newells que lanzó su carrera como cantante de K-pop

La historia del ex-Newell's que lanzó su carrera como cantante de K-pop

La esposa de Russo recordó el vínculo de Miguel con Rosario: Era su esencia

La esposa de Russo recordó el vínculo de Miguel con Rosario: "Era su esencia"

Policiales
Detuvieron a dos sospechosos de vender droga en la zona sur de Rosario
Policiales

Detuvieron a dos sospechosos de vender droga en la zona sur de Rosario

Una bicicleta robada y la conmovedora historia por la cual su dueña busca recuperarla

Una bicicleta robada y la conmovedora historia por la cual su dueña busca recuperarla

Ataque al Heca: Javkin dijo que los autores dejaron una nota vinculada a Dylan Cantero

Ataque al Heca: Javkin dijo que los autores dejaron una nota vinculada a Dylan Cantero

Un exempleado de la Cámara de Diputados de la Nación fue condenado por traslado de éxtasis

Un exempleado de la Cámara de Diputados de la Nación fue condenado por traslado de éxtasis

La Ciudad
Campaña de prevención contra el cáncer de mama en el Castagnino
La Ciudad

Campaña de prevención contra el cáncer de mama en el Castagnino

Día de la Madre: tarde de sábado especial en el Paseo del Siglo

Día de la Madre: tarde de sábado especial en el Paseo del Siglo

Psicología: cómo animarse a tomar decisiones cuando parece imposible

Psicología: cómo animarse a tomar decisiones cuando parece imposible

El tiempo en Rosario: viernes gris, ventoso y con chances de tormentas

El tiempo en Rosario: viernes gris, ventoso y con chances de tormentas

Milei se volvió a poner nervioso y se sacó con un periodista otra vez
Política

Milei se volvió a poner nervioso y se sacó con un periodista otra vez

Fentanilo: Rosario se movilizó para pedir justicia por las víctimas

Por Mila Kobryn
La Ciudad

Fentanilo: Rosario se movilizó para pedir justicia por las víctimas

Estudia en la UNR y ganó una beca para visitar la sede de la UE en Bélgica
La Ciudad

Estudia en la UNR y ganó una beca para visitar la sede de la UE en Bélgica

Incendios en las islas: revocaron el sobreseimiento de más de 40 imputados

Por Tomás Barrandeguy

La Ciudad

Incendios en las islas: revocaron el sobreseimiento de más de 40 imputados

El Ministerio de Educación investiga un presunto caso de abuso en una escuela
La Ciudad

El Ministerio de Educación investiga un presunto caso de abuso en una escuela

El tiempo en Rosario: viernes gris, ventoso y con chances de tormentas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes gris, ventoso y con chances de tormentas

Una luz alteró al ganado y el caso fue declarado de seguridad nacional
La Región

Una luz alteró al ganado y el caso fue declarado de seguridad nacional

Piden 18 años de prisión para una mujer por la desaparición de un albañil

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Piden 18 años de prisión para una mujer por la desaparición de un albañil

Durán Barba se la juega y da un contundente pronóstico para las elecciones
Política

Durán Barba se la juega y da un contundente pronóstico para las elecciones

Balearon el Heca: ataque a tiros frente al hospital donde estuvo internado Dylan Cantero
Policiales

Balearon el Heca: ataque a tiros frente al hospital donde estuvo internado Dylan Cantero

San Lorenzo: intensa búsqueda de un adolescente de 15 años que cayó al río Paraná
La Región

San Lorenzo: intensa búsqueda de un adolescente de 15 años que cayó al río Paraná

Central: los jugadores que le generan dudas a Holan para definir el equipo ante Platense

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: los jugadores que le generan dudas a Holan para definir el equipo ante Platense

El once de Newells que eligió el Ogro Fabbiani para visitar a Argentinos Juniors
Ovación

El once de Newell's que eligió el Ogro Fabbiani para visitar a Argentinos Juniors

Pese otra intervención de EEUU, el dólar subió por tercer día: qué pasó con el blue en Rosario
Economía

Pese otra intervención de EEUU, el dólar subió por tercer día: qué pasó con el blue en Rosario

Narcotráfico: más de 20 allanamientos en Rosario y 8 detenidos en operativos de la Policía Federal
Policiales

Narcotráfico: más de 20 allanamientos en Rosario y 8 detenidos en operativos de la Policía Federal

El cementerio El Salvador será un museo a cielo abierto: cuáles serán los cambios
La Ciudad

El cementerio El Salvador será un museo a cielo abierto: cuáles serán los cambios

Las escuelas de Santa Fe ya abrieron la inscripción para el ciclo lectivo 2026
La Ciudad

Las escuelas de Santa Fe ya abrieron la inscripción para el ciclo lectivo 2026

Bullrich: Las provincias cada diez minutos le piden plata al gobierno nacional
Política

Bullrich: "Las provincias cada diez minutos le piden plata al gobierno nacional"

Piden 24 años de cárcel para los acusados por el crimen a traición de un chico de 15 años
Policiales

Piden 24 años de cárcel para los acusados por el crimen "a traición" de un chico de 15 años

El caso de un niño rosarino sentó precedente en el derecho argentino

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

El caso de un niño rosarino sentó precedente en el derecho argentino