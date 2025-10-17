Comenzará un curso gratuito de jardinería para habitantes del departamento General López

La formación es la última propuesta del año en lo que respecta a herramientas para potenciar la búsqueda laboral de los vecinos

En 2024, más de 500 personas participaron de capacitaciones en peluquería, electricidad domiciliaria, reparación de celulares, aire acondicionado y gomería, con clases presenciales y virtuales que alcanzaron a las 31 localidades.

Un nuevo curso de formación gratuito fue anunciado recientemente para los residentes del las localidades comprendidas dentro del departamento General López. Se trata del último que se ofrecerá este año y se trata de una capacitación en jardinería, desarrollada junto a la Fundación de Estudios Superiores y Universitarios General López y el aval de la senadora provincial, Leticia Di Gregorio.

La iniciativa busca seguir acompañando el crecimiento personal y profesional de los vecinos del departamento, brindando herramientas concretas de formación para el trabajo.

El curso de jardinería comenzará el 22 de octubre, tendrá una duración de dos meses y estará destinado a hombres y mujeres mayores de 18 años de toda la región. Las inscripciones se encuentran abiertas hasta el 21 de octubre y pueden realizarse comunicándose por WhatsApp al +54 9 3462 67-6397 o a través del siguiente link .

“Durante todo el año vinimos impulsando distintas propuestas de capacitación junto a la Fundación, con una enorme respuesta de la comunidad. Cada curso representa una oportunidad para aprender un oficio , sumar conocimientos y fortalecer la cultura del trabajo en nuestros pueblos y ciudades”, destacó la legisladora.

El programa de formación en jardinería contempla contenidos teóricos y prácticos vinculados al cuidado de plantas, diseño de espacios verdes, mantenimiento y reproducción de especies ornamentales. Al finalizar, los participantes recibirán certificados de asistencia, como reconocimiento a la dedicación y compromiso demostrados durante la capacitación.

“Queremos cerrar el año con una nueva oportunidad de formación que motive a más personas a animarse a aprender. Cada vez que un vecino adquiere una nueva habilidad, la región crece un poco más, como ya sucedió con los cursos anteriores”, subrayó la senadora provincial.

Promoción

Desde su asunción, la senadora Leticia Di Gregorio promovió una amplia variedad de cursos de formación en oficios, en articulación con la Fundación de Estudios Superiores y Universitarios General López. En 2024, más de 500 personas participaron de capacitaciones en peluquería, electricidad domiciliaria, reparación de celulares, aire acondicionado y gomería, con clases presenciales y virtuales que alcanzaron a las 31 localidades del departamento General López. “Cada curso es una herramienta concreta para que nuestros vecinos puedan emprender o insertarse en el mercado laboral sin costo alguno”, destacó la legisladora, quien reafirmó su compromiso de continuar con esta política educativa en 2025.

