Seguridad pública: estiman que la Estación Policial Centro estará operativa en 2027

El secretario de Análisis y Gestión de la Información, Esteban Santantino, dijo que el edificio forma parte de un plan de refuncionalización del sistema de comisarías.

16 de octubre 2025 · 11:34hs
Avanzan los trabajos en el predio de Pellegrini y Suipacha. 

Foto: La Capital / Virginia Benedetto.

Avanzan los trabajos en el predio de Pellegrini y Suipacha. 

El secretario de Análisis y Gestión de la Información de Santa Fe, Esteban Santantino, se refirió al avance de los trabajos de construcción de la Estación Policial Centro, ocupando un amplio predio de avenida Pellegrini y Suipacha. El funcionario estimó que el nuevo organismo “estaría operativo en abril de 2027”.

Santantino señaló que el edificio que se construye en Pellegrini al 2900, “es el más visible dentro del programa de reformas de comisarías que se lleva adelante en las ciudades de Rosario y Santa Fe. En la Capital provincial se levantan tres estaciones, y en Rosario habrá cuatro”.

En declaraciones a LT8, el funcionario del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe que los avances de las obras “permite ser optimistas en pensar que para el año 2027, el último de la actual gestión, vamos a tener implementado en gran parte este sistema". Se según las estimaciones oficiales, una fecha tentativa sería abril de ese año. "Se trata de la cristalización de un modelo de trabajo policial, que nos permite llevar a la faz pública la discusión de cuál es el sistema de seguridad que nos está demandando la sociedad y qué queremos preservar”, apuntó Santantino.

“Eso es parte de lo que se está discutiendo públicamente en esta coyuntura electoral: si el trabajo policial en la vía pública es el tratamiento de los delincuentes como víctimas de un sistema o si vamos a continuar este camino de ir a fondo contra la narcocriminalidad y la delincuencia. Hay una mirada ideológica muy sesgada sobre las políticas de seguridad, que es lo que ha representado el kirchnerismo históricamente”, destacó Santantino.

Cómo es el proyecto de Estación Policial

La Estación Policial Rosario Centro se está construyendo en el lote ubicado entre las calles Av. Pellegrini, Suipacha, Montevideo y Ovidio Lagos, con una superficie cubierta total de 8.001,30 metros cuadrados y una semicubierta de 302,70 metros cuadrados.

>> Leer más: La provincia adelantó detalles sobre cómo será la Estación Policial Rosario Centro

Fuentes oficiales indicaron que el edificio se enmarca en el Plan de Refuncionalización Integral del Sistema de Comisarías y cuenta con un presupuesto de obra oficial de $ 14.430.065.149. Se trata de la tercera Estación Policial que se construye en la ciudad, tras las estaciones Sur y Sudoeste; se licitó en marzo de este año y se encuentra en ejecución. Asimismo, ya se licitó la construcción de la Estación Policial Norte cuyas obras comenzarán en breve.

Seguridad: estiman que la Estación Policial Centro estará operativa en 2027
Seguridad: estiman que la Estación Policial Centro estará operativa en 2027

