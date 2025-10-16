La Capital | La Región | Departamento San Martín

Entrega de aportes a instituciones del departamento San Martín y supervisión de obras en escuelas

En el marco de la Expo Ferial “La Emilia” de San Jorge, funcionarios provinciales distribuyeron subsidios a diferentes entidades intermedias y comunas

16 de octubre 2025 · 17:12hs
Fueron beneficiadas instituciones de varias localidades. Entre ellas

Fueron beneficiadas instituciones de varias localidades. Entre ellas, bibliotecas, asociaciones de bomberos y clubes.
“Nos encanta salir al territorio permanentemente y hoy estar en contacto con las grandes fiestas de la provincia, como esta en San Jorge”, expresó la vicegobernadora Gisela Scaglia en su paso por la ciudad para recorrer la Expo Ferial “La Emilia”. En ese contexto realizó entregas de subsidios a diferentes entidades del departamento San Martín, junto al senador provincial, Esteban Motta.

Scaglia y Motta recorrieron la Expo Ferial “La Emilia”, la feria multisectorial que se desarrolló en San Jorge, reuniendo a cientos de stands de empresas comerciales, industriales, agropecuarias, artesanos y emprendedores de esa ciudad y toda la región.

Los funcionarios provinciales recorrieron la muestra junto al intendente Juan Pablo Pellegrino y destacando el potencial productivo, empresarial y cultural del interior santafesino.

San Jorge - Expo La Emilia 1

“Acá vemos el potencial que tiene el interior a nivel empresarial y comercial”, expresó la vicegobernadora en relación a la muestra.

Por su parte, Motta valoró la magnitud del evento y su impacto regional: “Las fiestas del departamento dan que hablar en todos lados. La fuerza que tiene nuestra región a nivel producción se muestra en eventos como éstos, que atraen a toda una gran zona”.

Durante los tres días que duró la muestra, la Expo Ferial ofreció una amplia propuesta gastronómica, con food trucks, stands de comidas, shows en vivo, artistas locales, regionales y nacionales, además de actividades culturales, desfiles y presentaciones de comparsas.

San Jorge - Expo La Emilia 3

Aportes para instituciones

En el marco de su visita, se hizo entrega de programas y aportes provinciales a diversas entidades del departamento San Martín.

Fueron beneficiarias de los mismos la Biblioteca Popular Rivadavia y Club de los Abuelos de San Jorge; también la Asociación Civil Landeta; la Asociación de Bomberos Voluntarios de San Martín de las Escobas; la Comuna de Castelar; la Biblioteca Popular Bartolomé Mitre y Belgrano Motor Club de Colonia Belgrano; el Club Los Abuelos de El Trébol; ademas, el Club El Expreso; la Comuna de Traill; el Club Unión de Los Cardos y el Club San Martín de Carlos Pellegrini.

Obras en establecimientos educativos

Con la intención de evaluar el estado de las obras que la provincia realiza en establecimientos educativos del departamento San Martín el senador provincial, Esteban Motta, visitó las localidades de Cañada Rosquín y María Susana.

El legislador estuvo acompañado por la delegada regional de Educación, Danisa Astegiano, para recorrer y supervisar obras en distintos establecimientos educativos.

María Susana - Motta subsidios 1

En Cañada Rosquín, Motta participó de la inauguración del aula taller de la Escuela de Educación Manual Nº 3143, una obra ejecutada a través del programa Fani (Fondo de Asistencia para Necesidades Inmediatas). En el acto también estuvo presente la presidenta comunal, María Eugenia Raciatti, junto a docentes, alumnos y autoridades locales.

Luego, el legislador provincial se trasladó a María Susana, donde recorrió las obras del aula del Jardín de Infantes N° 144 “Merceditas”, junto al presidente comunal Omar Arce.

Esta construcción también forma parte del programa Fani, que busca brindar soluciones rápidas a las necesidades edilicias del sistema educativo.

Cañada Rosquín - Motta subsidios 2

“Estamos felices de trabajar de manera articulada con los municipios y comunas, junto al gobierno provincial, con Maximiliano Pullaro y Gisela Scaglia, en este apoyo contundente a la educación”, expresó Motta.

El senador agregó que “de esta manera, logramos que en cada escuela o establecimiento mejoren las condiciones para el trabajo de los docentes y el aprendizaje de los alumnos”.

Las obras visitadas forman parte de una política provincial que busca fortalecer la infraestructura educativa en toda la región, garantizando espacios seguros, cómodos y funcionales para la comunidad escolar.

Por Elbio Evangeliste
