Cayó un sospechoso por violento asalto a pareja a la que dejaron maniatada en Alvear

Agentes de la Policía de Investigaciones realizaron este jueves allanamientos en esa localidad y en Villa Gobernador Gálvez.

Efectivos de la Policía de Investigaciones realizaron este jueves dos allanamientos en las localidades de Alvear y Villa Gobernador Gálvez , en el marco de una causa por un asalto a mano armada ocurrido a principios de este mes y que tuvo como víctima a una pareja , cuyos integrantes fueron atados de pies y menos..

La investigación que derivó en los procedimientos se inició a partir de un asalto sucedido el 6 de octubre pasado en Alvear . Ese día, una mujer y su pareja fueron sorprendidos en su vivienda por dos hombres armados que además cubrían sus rostros con cascos. Las víctimas fueron atadas de pies y manos y los delincuentes huyeron llevándose dinero, joyas, una consola de videojuegos y otros efectos personales.

Fuentes policiales indicaron que a partir del análisis de cámaras de seguridad, de la información aportada por el Departamento de Análisis Criminal y de tareas de campo efectuadas por personal de la Brigada Operativa IV, los efectivos policiales pudieron identificar a los posibles autores del delito, por lo que solicitaron las órdenes de allanamiento correspondientes.

Este jueves, y mediante una orden firmada por la fiscal Viviana O’Connel, de la Unidad de Investigación y Juicio de Rosario, y con la colaboración de los grupos tácticos GIRI UR II y GTM UR II, se concretaron los procedimientos en viviendas ubicadas en Lisandro de la Torre al 600, de Villa Gobernador Gálvez, y El Cerezo al 1100 de Alvear.

En los operativos, los efectivos detuvieron a uno de los presuntos responsables del ilícito, un hombre de 39 años identificado como Maximiliano G. S., y secuestraron de un automóvil Renault Clío, una motocicleta Honda Twister, seis teléfonos celulares, $70.000, cartuchos calibre .22 y .380, y documentación vehicular de interés para la causa.

Por disposición de la fiscal interviniente, el detenido fue trasladado a sede de la Policía de Investigaciones y puesto a disposición de la justicia.