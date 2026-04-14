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Transporte interurbano en jaque: empresarios piden un aumento del 40% de las tarifas

Las empresas que conectan Rosario con el interior santafesino advirtieron que, sin una recomposición tarifaria urgente, seguirán los recortes y la baja de servicios. Denuncian suba del combustible, caída de pasajeros y un sistema cada vez más inviable.

14 de abril 2026 · 17:46hs
Las empresas del transporte interurbano piden un aumento tarifario

Las empresas del transporte interurbano piden un aumento tarifario

En el marco del dramático escenario que enfrenta el transporte interurbano de la provincia de Santa Fe, el sector empresario reclamó un aumento de tarifas del 40 por ciento. En el último tiempo, se dio recorte de los servicios que conectan Rosario con el interior de Santa Fe, pero también un ajuste de los subsidios de Nación, un pronunciado aumento del combustible y una fuerte baja de pasajeros, según denuncian las compañías que brindan dicho servicio.

En particular, el aumento de las naftas tuvo un gran impacto en el sector: el litro de granel mayorista pasó de $1600 a más de $2250. En esta línea, Lilian Garnica, titular de Tata Rápido, compañía de transporte que conecta a Rosario con localidades vecinas, señaló que el sector se encuentra en una “situación límite” y remarcó que la tarifa no se actualiza desde agosto del 2025, mientras que las paritarias crecieron en un 25%. “Es una situación muy difícil de sostener”, expresó la empresaria en conversación con El Tres.

“Venimos de un 48% de incremento del combustible desde el comienzo del conflicto en Medio Oriente y, si tomamos desde agosto hasta ahora, el aumento es del 72%, con paritarias del 25% promedio”, señaló Garnica, y agregó: "Sin recomposición tarifaria, la ecuación no cierra”.

>> Leer más: Más empresas de transporte interurbano cancelan servicios de Rosario al interior de Santa Fe

Reclaman un aumento de 40% del precio del boleto

“El aumento no puede ser menos de entre 35% y el 40%”, aseguró la titular de Tata Rápido, y continuó: “Aún a sabiendas que el impacto en el bolsillo de la población es alto".

"Lo que es cierto es que de no tener algún tipo de recomposición, los servicios van a quedarse quietos, no va a haber más servicios", afirmó Lilian Garnica.

Además, la titular expresó que la empresa Tata Rápido se vio obligada a reducir sus servicios entre un 18 y un 20%. “Hicimos un estudio profundo de los servicios que la gente usa menos y los hemos disminuido. Es una necesidad para que no caiga todo el sistema”, sostuvo la empresaria.

A Tata Rápido se suman compañías de transporte interurbano como Interbus, Transur, Central Alcorta, General Guemes y Los Raqueles, entre otras, las cuales tuvieron que reducir frecuencias o incluso cancelar servicios completos. Las empresas conectaban Rosario con el interior de Santa Fe y con localidades fronterizas de provincias como Entre Ríos, Córdoba y Buenos Aires.

En caso de producirse un aumento, el mismo debe ser autorizado y contar con la firma del gobernador Maximiliano Pullaro. La titular de Tata Rápido afirmó que desde el sector están en "constante diálogo" con las autoridades provinciales, pero aún no obtienen respuesta. "Nos llama la atención porque es demasiado largo el proceso para un momento de una criticidad única”, afirmó Lilian Garnica, en referencia al conflicto geopolítico que empujó drásticamente el precio de las naftas.

Tata Rapido no es la única empresa que pide un aumento tarifario: "Además del aumento exponencial en el precio del combustible, en nuestro caso del ciento por ciento de pasajeros transportados, el 55 % tiene Boleto Gratuito, el 30 % atributos sociales y sólo el 15 % restante paga el boleto entero", expresó Roberto Moretti, socio gerente de Interbus SRL, en conversación con La Capital.

"Con estos números es totalmente inviable seguir funcionando, más aún teniendo en cuenta la volatilidad, de todos los precios de insumos que tienen algunos componentes derivados del petróleo", agregó el gerente en diálogo con este diario.

>> Leer más: Crisis del transporte interurbano: sin subsidios de Nación, Santa Fe aporta $193 mil millones

Empresas de transporte que dejan de conectar Rosario con el interior de Santa Fe

En el marco de la crisis del transporte interurbano en la región, empresas anuncian la cancelación de servicios que, hasta el momento, conectaban Rosario con el interior de Santa Fe. Además, compañías que unían a la provincia con pueblos y ciudades de Córdoba también recortaron frecuencias o incluso las dieron de baja por completo.

A la lista de empresas de transporte interurbano que decidieron recortar sus frecuencias, se suma Central Alcorta, que suspendió varios servicios entre Rosario, Venado Tuerto, Firmat, Alcorta y Carreras a partir de este lunes 13 de abril. En algunos casos, la reducción es total (como el servicio matutino Rosario-Alcorta, que quedó eliminado) y en otros se bajaron las frecuencias.

Según informó Central Alcorta, la servicios que quedan suspendidos son los siguientes: 06:20 Rosario - Alcorta (suspendido en su totalidad) / 19:25 Alcorta - Rosario (suspendido en su totalidad) / 05:10 Carreras - Venado Tuerto (solo los miércoles) / 12:10 Venado Tuerto - Carreras (solo los miércoles) / 16:15 Firmat - Rosario, 20:45 Firmat - Rosario.

>> Leer más: Transporte interurbano en crisis: recortan frecuencias entre Rosario y el interior santafesino por la suba de las naftas

Además de Central Alcorta, varias firmas más dieron de baja servicios interurbanos, como Transur, que disminuyó la frecuencia de viajes desde Rosario hacia Sastre y Montes de Oca, como también la vuelta a la Terminal Mariano Moreno.

“Estas medidas se toman a causa de los grandes aumentos de combustibles y la escasa cantidad de usuarios/as que usan esos servicios”, expresaron desde Transur en un comunicado en su cuenta oficial de Facebook. Ahora, el servicio de Rosario-Sastre solo circulará lunes y viernes (no feriados) y lo mismo sucederá con la línea Sastre-Rosario.

>> Leer más: De Rosario a Pergamino, Junín o San Nicolás: con menos colectivos, crecen los viajes en autos compartidos

Interbus, otra empresa de transporte, también dio de baja algunos servicios que conectaban la ciudad con la localidad de Uranga y Pueblo Coronel Domínguez. Desde la compañía señalan el aumento de las naftas, la baja de pasajeros y la gran cantidad de boletos con atributos sociales como parte de los factores que los llevaron a cancelar los servicios.

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