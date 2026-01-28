La Capital | Ovación | Central

Central en la previa de Racing: Almirón trabajó duro para tratar de corregir errores

En apenas dos prácticas, el técnico de Central intentó rescatar lo bueno pero se enfocó más en lo que el equipo hizo mal frente a Belgrano en Arroyito

Guillermo Ferretti

Por Guillermo Ferretti

28 de enero 2026 · 06:15hs
El técnico de Central tuvo poco tiempo para entrenar entre el partido con Belgrano y el que viene contra Racing y trató de enfocarse en lo que el equipo hizo mal el sábado.

El técnico de Central tuvo poco tiempo para entrenar entre el partido con Belgrano y el que viene contra Racing y trató de enfocarse en lo que el equipo hizo mal el sábado.

Repetir lo bueno, corregir errores. En las pocas horas de trabajo que dispuso desde la derrota ante Belgrano, el sábado por la noche, el DT de Central Jorge Almirón trabajó en el armado del equipo para visitar este miércoles a Racing en Avellaneda.

Sin demasiado tiempo, en un par de entrenamientos, el técnico auriazul buscó mejorar lo hecho por su equipo en el debut con derrota ante el Pirata cordobés.

En este sentido, y aunque aún no hay pistas concretas sobre quiénes serán titulares en la visita a Racing, está claro que Almirón estuvo más ocupado en corregir que en afianzar o reafirmar. Es que, especialmente en el segundo tiempo, el equipo cometió fallas que terminaron costando caras. Las más notables, la disminución de la agresividad a la hora de tratar de recuperar la pelota, la falta de eficacia para resolver situaciones claras que se le presentaron de contragolpe y la escasa capacidad u oficio para cerrar un partido en el que estuvo arriba en el marcador casi hasta el minuto 90, y lo terminó perdiendo.

Análisis individual

Además, en el análisis individual, quedó la sensación de que, a la hora de avanzar en el terreno, el equipo necesita más participación de Vicente Pizarro. El chileno llegó como refuerzo desde Colo Colo, donde era iniciador de juego con Almirón como técnico. Y ante Belgrano, Pizarro apareció a cuentagotas. Es cierto que tuvo un par de participaciones muy buenas y en una de ellas dejó a Jaminton Campaz en situación de gol. Pero su tarea fue discontinua. En el segundo tiempo no logró imponer ritmo ni presencia en el medio, donde Belgrano empezó a edificar juego y expectativas de llegar con peligro hasta Jeremias Ledesma, algo que no había sucedido en el primer tiempo.

Leer más: Quiénes son los jugadores concentrados en Central para el choque ante Racing en el Cilindro

Los aspectos positivos de Central

Aunque perdió en el debut, Central mostró aspectos positivos. Y esto se vio, principalmente, en la primera parte. Es que en los 45 iniciales, el equipo de Almirón impuso condiciones desde el planteo táctico. Y el concepto se justifica claramente desde lo estadístico, donde los auriazules doblaron al Pirata en cantidad de remates (10 a 5), lograron tres tiros de esquina contra ninguno de Belgrano y, aunque de penal, hicieron la diferencia en el marcador. Además, apenas si cometieron una falta en ese primer tiempo, ante un rival impreciso, que perdió mucho la pelota pasando mitad de cancha y que se mostró light en ataque.

Otro punto positivo del equipo de Almirón es que mostró buena respuesta a la hora de aplicar presión alta. Recuperó varias veces la pelota en campo rival. Y tuvo en Franco Ibarra un patrón de equipo que, desde el eje se hizo cargo de la conducción, algo que se esperaba fuera tarea para Pizarro.

Dicen que es más fácil corregir cuando se gana que cuando se pierde. Este miécoles en Avellaneda, veremos si Almirón consigue trocar fallas por aciertos, y así mejora el funcionamiento de su equipo, Es que Central necesita empezar a sumar en el torneo mas allá de las dificultades que supone el duelo de turno, ante Racing en el Cilindro.

Noticias relacionadas
Julián Fernández es el sexto refuerzo de Central.

Central confirmó al sexto refuerzo y hay avances por el séptimo

El estadio de Racing presenta malas condiciones a un día del partido frente a Central.

Cancha en terapia intensiva: Central jugará con Racing en un Cilindro detonado

racing vs rosario central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo apertura

Racing vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Micaela Corgnali se destacó en el básquet femenino de la Rosarina.

Rosarina de Básquet: Una jugadora de Central y uno de Atalaya fueron los más valorados en 2025

Ver comentarios

Las más leídas

Racing vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Racing vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Hoyos logró el agónico empate de Newells ante Independiente en el Coloso

Hoyos logró el agónico empate de Newell's ante Independiente en el Coloso

Mexicanos, a la carga

Mexicanos, a la carga

Milei escala la tensión con Techint: el curioso apodo que le puso a Paolo Rocca

Milei escala la tensión con Techint: el curioso apodo que le puso a Paolo Rocca

Lo último

Central en la previa de Racing: Almirón trabajó duro para tratar de corregir errores

Central en la previa de Racing: Almirón trabajó duro para tratar de corregir errores

Central rinde su segundo examen ante Racing en un Cilindro con el piso averiado

Central rinde su segundo examen ante Racing en un Cilindro con el piso averiado

Estatales realizarán un paro el 11 de febrero contra la reforma laboral

Estatales realizarán un paro el 11 de febrero contra la reforma laboral

Una mujer y su hija de Hughes murieron en un choque frontal en la ruta nacional N° 8

El fatal accidente ocurrió este martes a la altura de Colón, en la provincia de Buenos Aires, tras una colisión entre una motocicleta y un auto
Una mujer y su hija de Hughes murieron en un choque frontal en la ruta nacional N° 8
Newells y un empate agónico que debe transformarse en punto de partida para el nuevo ciclo

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's y un empate agónico que debe transformarse en punto de partida para el nuevo ciclo

Incendio en una casa de zona norte: un hombre fue rescatado por los vecinos
La Ciudad

Incendio en una casa de zona norte: un hombre fue rescatado por los vecinos

En un solo día hubo más de 88 mil inscriptos para el Boleto Educativo
Información General

En un solo día hubo más de 88 mil inscriptos para el Boleto Educativo

Una turista se golpeó contra una roca en una cascada en Bariloche y murió
Información General

Una turista se golpeó contra una roca en una cascada en Bariloche y murió

Acordó 15 años de cárcel por abusos sexuales a cinco niñas de su entorno familiar
POLICIALES

Acordó 15 años de cárcel por abusos sexuales a cinco niñas de su entorno familiar

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Racing vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Racing vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Hoyos logró el agónico empate de Newells ante Independiente en el Coloso

Hoyos logró el agónico empate de Newell's ante Independiente en el Coloso

Mexicanos, a la carga

Mexicanos, a la carga

Milei escala la tensión con Techint: el curioso apodo que le puso a Paolo Rocca

Milei escala la tensión con Techint: el curioso apodo que le puso a Paolo Rocca

Atacaron a tiros a la hermana del intendente de una ciudad santafesina

Atacaron a tiros a la hermana del intendente de una ciudad santafesina

Ovación
Central rinde su segundo examen ante Racing en un Cilindro con el piso averiado

Por Carlos Durhand
Ovación

Central rinde su segundo examen ante Racing en un Cilindro con el piso averiado

Central rinde su segundo examen ante Racing en un Cilindro con el piso averiado

Central rinde su segundo examen ante Racing en un Cilindro con el piso averiado

Tenis: la espera llega a su fin y asoma el Quini 6 Rosario Challenger

Tenis: la espera llega a su fin y asoma el Quini 6 Rosario Challenger

Newells y un empate agónico que debe transformarse en punto de partida para el nuevo ciclo

Newell's y un empate agónico que debe transformarse en punto de partida para el nuevo ciclo

Policiales
Acordó 15 años de cárcel por abusos sexuales a cinco niñas de su entorno familiar
POLICIALES

Acordó 15 años de cárcel por abusos sexuales a cinco niñas de su entorno familiar

Sistema penal juvenil en Santa Fe: cuántos menores están detenidos y dónde

Sistema penal juvenil en Santa Fe: cuántos menores están detenidos y dónde

Atacaron a tiros a la hermana del intendente de una ciudad santafesina

Atacaron a tiros a la hermana del intendente de una ciudad santafesina

El crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe: investigan si la Policía filtró el video del asesinato

El crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe: investigan si la Policía filtró el video del asesinato

La Ciudad
La Calle Recreativa tiene seguidores muy fieles y entusiastas

La Calle Recreativa tiene seguidores muy fieles y entusiastas

El tiempo en Rosario: anticipan muchas nubes, ¿y ahora sí habrá chaparrones?

El tiempo en Rosario: anticipan muchas nubes, ¿y ahora sí habrá chaparrones?

Incendio en una casa de zona norte: un hombre fue rescatado por los vecinos

Incendio en una casa de zona norte: un hombre fue rescatado por los vecinos

Por el avance de las obras en calle Santa Fe, habrá nuevos cortes y desvíos de colectivos

Por el avance de las obras en calle Santa Fe, habrá nuevos cortes y desvíos de colectivos

El sindicato de taxistas dice que los choferes de Uber no tienen a quien reclamar
LA CIUDAD

El sindicato de taxistas dice que los choferes de Uber "no tienen a quien reclamar"

Violento robo en barrio Azcuénaga: maniataron a los empleados de una pollería
Policiales

Violento robo en barrio Azcuénaga: maniataron a los empleados de una pollería

La provincia de Santa Fe busca profundizar su relación con China
Política

La provincia de Santa Fe busca profundizar su relación con China

Polémica en Arroyo Seco por los dichos del intendente: No somos autistas
La Región

Polémica en Arroyo Seco por los dichos del intendente: "No somos autistas"

Pullaro quiere exponer en el Congreso sobre la baja de imputabilidad

Por Facundo Borrego
Política

Pullaro quiere exponer en el Congreso sobre la baja de imputabilidad

Descarriló un tren de carga en inmediaciones de Avellaneda y Circunvalación
La Ciudad

Descarriló un tren de carga en inmediaciones de Avellaneda y Circunvalación

Docentes universitarios ponen en duda el inicio normal del ciclo lectivo
LA CIUDAD

Docentes universitarios ponen en duda el inicio normal del ciclo lectivo

Robaron dos caballos de una fundación que trabaja con chicos con discapacidad
La Ciudad

Robaron dos caballos de una fundación que trabaja con chicos con discapacidad

Paro de choferes de Uber en Rosario: menos autos y viajes más caros
La Ciudad

"Paro" de choferes de Uber en Rosario: menos autos y viajes más caros

Imputaron a una mujer como cómplice del falso atentado de Norma Acosta
POLICIALES

Imputaron a una mujer como cómplice del falso atentado de Norma Acosta

Calendario escolar 2026: ¿cuándo arrancan las clases en Santa Fe?
La Ciudad

Calendario escolar 2026: ¿cuándo arrancan las clases en Santa Fe?

Excarcelan a un jubilado con cáncer terminal que estuvo preso un mes
Policiales

Excarcelan a un jubilado con cáncer terminal que estuvo preso un mes

Aprovechan la menor circulación para reparar las calles con alto tránsito
La Ciudad

Aprovechan la menor circulación para reparar las calles con alto tránsito

Tour de la gratitud: una multitud recibió a Milei en Mar del Plata
Política

"Tour de la gratitud": una multitud recibió a Milei en Mar del Plata

Industriales en alerta por el impacto del plan económico en el entramado productivo
Economía

Industriales en alerta por el impacto del plan económico en el entramado productivo

Le robaron 43 mil dólares y 40 mil euros a una jubilada en Santa Fe
Policiales

Le robaron 43 mil dólares y 40 mil euros a una jubilada en Santa Fe