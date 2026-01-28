Central en la previa de Racing: Almirón trabajó duro para tratar de corregir errores

En apenas dos prácticas, el técnico de Central intentó rescatar lo bueno pero se enfocó más en lo que el equipo hizo mal frente a Belgrano en Arroyito

El técnico de Central tuvo poco tiempo para entrenar entre el partido con Belgrano y el que viene contra Racing y trató de enfocarse en lo que el equipo hizo mal el sábado.

Repetir lo bueno, corregir errores. En las pocas horas de trabajo que dispuso desde la derrota ante Belgrano, el sábado por la noche, el DT de Central Jorge Almirón trabajó en el armado del equipo para visitar este miércoles a Racing en Avellaneda.

Sin demasiado tiempo, en un par de entrenamientos, el técnico auriazul buscó mejorar lo hecho por su equipo en el debut con derrota ante el Pirata cordobés.

En este sentido, y aunque aún no hay pistas concretas sobre quiénes serán titulares en la visita a Racing, está claro que Almirón estuvo más ocupado en corregir que en afianzar o reafirmar. Es que, especialmente en el segundo tiempo, el equipo cometió fallas que terminaron costando caras. Las más notables, la disminución de la agresividad a la hora de tratar de recuperar la pelota, la falta de eficacia para resolver situaciones claras que se le presentaron de contragolpe y la escasa capacidad u oficio para cerrar un partido en el que estuvo arriba en el marcador casi hasta el minuto 90, y lo terminó perdiendo.

Además, en el análisis individual, quedó la sensación de que, a la hora de avanzar en el terreno, el equipo necesita más participación de Vicente Pizarro. El chileno llegó como refuerzo desde Colo Colo, donde era iniciador de juego con Almirón como técnico. Y ante Belgrano, Pizarro apareció a cuentagotas. Es cierto que tuvo un par de participaciones muy buenas y en una de ellas dejó a Jaminton Campaz en situación de gol. Pero su tarea fue discontinua. En el segundo tiempo no logró imponer ritmo ni presencia en el medio, donde Belgrano empezó a edificar juego y expectativas de llegar con peligro hasta Jeremias Ledesma, algo que no había sucedido en el primer tiempo.

Leer más: Quiénes son los jugadores concentrados en Central para el choque ante Racing en el Cilindro

Los aspectos positivos de Central

Aunque perdió en el debut, Central mostró aspectos positivos. Y esto se vio, principalmente, en la primera parte. Es que en los 45 iniciales, el equipo de Almirón impuso condiciones desde el planteo táctico. Y el concepto se justifica claramente desde lo estadístico, donde los auriazules doblaron al Pirata en cantidad de remates (10 a 5), lograron tres tiros de esquina contra ninguno de Belgrano y, aunque de penal, hicieron la diferencia en el marcador. Además, apenas si cometieron una falta en ese primer tiempo, ante un rival impreciso, que perdió mucho la pelota pasando mitad de cancha y que se mostró light en ataque.

Otro punto positivo del equipo de Almirón es que mostró buena respuesta a la hora de aplicar presión alta. Recuperó varias veces la pelota en campo rival. Y tuvo en Franco Ibarra un patrón de equipo que, desde el eje se hizo cargo de la conducción, algo que se esperaba fuera tarea para Pizarro.

Dicen que es más fácil corregir cuando se gana que cuando se pierde. Este miécoles en Avellaneda, veremos si Almirón consigue trocar fallas por aciertos, y así mejora el funcionamiento de su equipo, Es que Central necesita empezar a sumar en el torneo mas allá de las dificultades que supone el duelo de turno, ante Racing en el Cilindro.