La Capital | La Ciudad | impuesto inmobiliario

Impuesto inmobiliario en Santa Fe: cuáles son los descuentos disponibles y cómo obtenerlos

El gobierno provincial ofrece importantes descuentos en función del método y forma de pago. Los vencimientos son a fines de febrero.

28 de enero 2026 · 10:12hs
El pago del impuesto inmobiliario vencen a fines de febrero

El pago del impuesto inmobiliario vencen a fines de febrero

Con el inicio del año fiscal, el gobierno de Santa Fe anunció que los ciudadanos ya pueden descargar las boletas correspondientes a su impuesto inmobiliario y acceder a distintos descuentos ofrecidos desde el gobierno a la hora de efectuar el pago. Uno de los ahorros más significativos para el bolsillo deviene de la posibilidad de pagar por anticipado el total del año, una de las iniciativas que desde el gobierno buscan fomentar. La propuesta estará vigente hasta el 27 de febrero.

Los santafesinos que puedan abonar por anticipado el total de su impuesto, estarán accediendo a un descuento que, combinado con otros, puede llegar a representar hasta el 56% de ahorro en impuestos provinciales. El trámite se realiza de manera 100% online y ya se encuentra a disposición.

Por otra parte, para aquellos que no puedan abonar el monto total por adelantado, el gobierno provincial ofrece otro tipo de descuentos, todos combinables entre sí. Por ejemplo, quienes adhieran al pago vía débito automático o quienes mantengan sus impuestos al día, también podrán acceder a diferentes beneficios económicos.

>>Leer más: API pone en vigencia el código QR para el pago de distintos impuestos

Pago de impuesto inmobiliario: un trámite 100% online

La Administración Provincial de Impuestos (API) no quedó detrás de la modernización tecnológica emprendida por la Provincia de Santa Fe. Desde hace un tiempo, se definió la digitalización de las boletas, herramienta que permitió reducir el costo del papel y facilitar los trámites de pago para los contribuyentes.

Así, hoy en día, los pagos de impuestos provinciales se pueden realizar a través de Santa Fe Servicios o desde el Portal Ciudadano, ingresando con el número de documento o el Cuit y clave, dependiendo del caso. Allí, los contribuyentes pueden acceder a sus boletas y abonar lo debido con billeteras virtuales, tarjeta de débito o crédito. Cabe destacar que, en este último caso, existe una promoción vigente con el Banco de Santa Fe para abonar el pago total anual en seis cuotas sin intereses.

Descuento por pago anticipado

Para aquellos contribuyentes que elijan abonar el impuesto inmobiliario de manera anual, se aplicará un descuento del 35%. Este pago anticipado permitirá "congelar" el valor anual de los impuestos, lo que significa que no deberán sufrir los aumentos previstos para el segundo semestre del año. Además, si el pago se realiza de manera anual, se evita el pago de la sexta cuota.

Descuento por contribuyentes al día

El gobierno provincial anunció que si los contribuyentes tienen sus impuestos al día, podrán acceder a un descuento extra del 20% en el impuesto.

En este marco, si se combina el descuento por el pago anual con el de contribuyentes al día y la eximición de la sexta cuota, los ciudadanos estarían accediendo a un 56% de descuento en el impuesto.

>>Leer más: Boleto educativo en Santa Fe: el trámite paso a paso para obtener el beneficio

Descuento por pago con débito automático

Los contribuyentes que realicen el pago con débito automático obtienen un descuento adicional del 15% sobre el monto total del impuesto. Este incentivo busca facilitar el pago y garantizar que los contribuyentes mantengan sus impuestos al día. En este caso, la combinación del descuento a contribuyentes al día y la adhesión al débito automático, alcanzaría un 46 % de descuento sobre el valor total.

Los pagos podrán realizarse a través del home banking y mediante la impresión de la boleta, disponible en la página web la Municipalidad de Rosario.

Noticias relacionadas
Luna Ailén Zárate tiene 13 años y falta de su hogar desde el 23 de diciembre

Desesperada búsqueda de una adolescente que se fue de su casa hace más de un mes

Bicicletear, caminar, correr y andar en patines son algunas de las actividades que se desarrollan los domingos en la Calle Recreativa.   

La Calle Recreativa tiene seguidores muy fieles y entusiastas

el tiempo en rosario: anticipan muchas nubes, ¿y ahora si habra chaparrones?

El tiempo en Rosario: anticipan muchas nubes, ¿y ahora sí habrá chaparrones?

El hombre rescatado del incendio fue trasladado al hospital Alberdi

Incendio en una casa de zona norte: un hombre fue rescatado por los vecinos

Ver comentarios

Las más leídas

Hoyos logró el agónico empate de Newells ante Independiente en el Coloso

Hoyos logró el agónico empate de Newell's ante Independiente en el Coloso

Mexicanos, a la carga

Mexicanos, a la carga

Una mujer y su hija de Hughes murieron en un choque frontal en la ruta nacional N° 8

Una mujer y su hija de Hughes murieron en un choque frontal en la ruta nacional N° 8

La gente de Newells jugó su partido contra Malcorra en el Coloso

La gente de Newell's jugó su partido contra Malcorra en el Coloso

Lo último

Jerónimo Gómez Mattar, feliz en Newells: Desde que estoy en el club sueño con este momento

Jerónimo Gómez Mattar, feliz en Newell's: "Desde que estoy en el club sueño con este momento"

Michael Hoyos, tras lograr el agónico empate ante Independiente: Estar en Newells es único

Michael Hoyos, tras lograr el agónico empate ante Independiente: "Estar en Newell's es único"

Una nena de 12 años y dos hombres fueron heridos en distintos ataques a balazos

Una nena de 12 años y dos hombres fueron heridos en distintos ataques a balazos

Construirán un espacio público donde había un búnker que reclutaba a chicos para bandas

Se trata de una vivienda precaria ubicada en el centro de manzana de García del Cossio y pasaje Tobas, que era utilizada para venta de estupefacientes.
Construirán un espacio público donde había un búnker que reclutaba a chicos para bandas
Agredieron en la calle al ministro de Gobierno Fabián Bastia: ¿cómo y quién fue?
Política

Agredieron en la calle al ministro de Gobierno Fabián Bastia: ¿cómo y quién fue?

Una nena de 12 años y dos hombres fueron heridos en distintos ataques a balazos
Policiales

Una nena de 12 años y dos hombres fueron heridos en distintos ataques a balazos

Medicamentos para jubilados: farmacéuticos advierten sobre la deuda de Pami
LA CIUDAD

Medicamentos para jubilados: farmacéuticos advierten sobre la deuda de Pami

Desesperada búsqueda de una adolescente que se fue de su casa hace más de un mes
LA CIUDAD

Desesperada búsqueda de una adolescente que se fue de su casa hace más de un mes

El tiempo en Rosario: anticipan muchas nubes, ¿y ahora sí habrá chaparrones?
La Ciudad

El tiempo en Rosario: anticipan muchas nubes, ¿y ahora sí habrá chaparrones?

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Hoyos logró el agónico empate de Newells ante Independiente en el Coloso

Hoyos logró el agónico empate de Newell's ante Independiente en el Coloso

Mexicanos, a la carga

Mexicanos, a la carga

Una mujer y su hija de Hughes murieron en un choque frontal en la ruta nacional N° 8

Una mujer y su hija de Hughes murieron en un choque frontal en la ruta nacional N° 8

La gente de Newells jugó su partido contra Malcorra en el Coloso

La gente de Newell's jugó su partido contra Malcorra en el Coloso

Atacaron a tiros a la hermana del intendente de una ciudad santafesina

Atacaron a tiros a la hermana del intendente de una ciudad santafesina

Ovación
Michael Hoyos, tras lograr el agónico empate ante Independiente: Estar en Newells es único
Ovación

Michael Hoyos, tras lograr el agónico empate ante Independiente: "Estar en Newell's es único"

Michael Hoyos, tras lograr el agónico empate ante Independiente: Estar en Newells es único

Michael Hoyos, tras lograr el agónico empate ante Independiente: "Estar en Newell's es único"

Central en la previa de Racing: Almirón trabajó duro para tratar de corregir errores

Central en la previa de Racing: Almirón trabajó duro para tratar de corregir errores

Central rinde su segundo examen ante Racing en un Cilindro con el piso averiado

Central rinde su segundo examen ante Racing en un Cilindro con el piso averiado

Policiales
Una nena de 12 años y dos hombres fueron heridos en distintos ataques a balazos
Policiales

Una nena de 12 años y dos hombres fueron heridos en distintos ataques a balazos

Construirán un espacio público donde había un búnker que reclutaba a chicos para bandas

Construirán un espacio público donde había un búnker que reclutaba a chicos para bandas

Buscan datos para hallar a sospechosos por asalto a pollería en Azcuénaga

Buscan datos para hallar a sospechosos por asalto a pollería en Azcuénaga

Acordó 15 años de cárcel por abusos sexuales a cinco niñas de su entorno familiar

Acordó 15 años de cárcel por abusos sexuales a cinco niñas de su entorno familiar

La Ciudad
Impuesto Inmobiliario en Santa Fe: los descuentos disponibles y cómo obtenerlos
La Ciudad

Impuesto Inmobiliario en Santa Fe: los descuentos disponibles y cómo obtenerlos

Protectores solares: cómo viene la venta en Rosario y cuáles son los más elegidos

Protectores solares: cómo viene la venta en Rosario y cuáles son los más elegidos

Medicamentos para jubilados: farmacéuticos advierten sobre la deuda de Pami

Medicamentos para jubilados: farmacéuticos advierten sobre la deuda de Pami

Desesperada búsqueda de una adolescente que se fue de su casa hace más de un mes

Desesperada búsqueda de una adolescente que se fue de su casa hace más de un mes

Atacaron a tiros a la hermana del intendente de una ciudad santafesina
Policiales

Atacaron a tiros a la hermana del intendente de una ciudad santafesina

Desencuentro en la cúpula: Javier Milei y Paolo Rocca se dan con un caño
Economía

Desencuentro en la cúpula: Javier Milei y Paolo Rocca se dan con un caño

Día de los Enamorados: se agotaron los turnos para casarse en el Rosedal
LA CIUDAD

Día de los Enamorados: se agotaron los turnos para casarse en el Rosedal

Armas nucleares, IA y cambio climático adelantan el Reloj del apocalipsis
Información General

Armas nucleares, IA y cambio climático adelantan el "Reloj del apocalipsis"

Un pueblo italiano quedó al borde de un precipicio tras un deslave
Información General

Un pueblo italiano quedó al borde de un precipicio tras un deslave

España dejó de estar libre de sarampión, según indicó la OMS
Información General

España dejó de estar libre de sarampión, según indicó la OMS

Designaron a una nueva conducción en Terminal Puerto Rosario
Economía

Designaron a una nueva conducción en Terminal Puerto Rosario

Buscan a un hombre de 69 años que está desaparecido desde el sábado
La Ciudad

Buscan a un hombre de 69 años que está desaparecido desde el sábado

Sistema penal juvenil en Santa Fe: cuántos menores están detenidos y dónde
Policiales

Sistema penal juvenil en Santa Fe: cuántos menores están detenidos y dónde

Si no te gusta Uber buscate otra cosa, dijo un chofer que no adhirió al paro
La Ciudad

"Si no te gusta Uber buscate otra cosa", dijo un chofer que no adhirió al paro

El sindicato de taxistas dice que los choferes de Uber no tienen a quien reclamar
LA CIUDAD

El sindicato de taxistas dice que los choferes de Uber "no tienen a quien reclamar"

Violento robo en barrio Azcuénaga: maniataron a los empleados de una pollería
Policiales

Violento robo en barrio Azcuénaga: maniataron a los empleados de una pollería

La provincia de Santa Fe busca profundizar su relación con China
Política

La provincia de Santa Fe busca profundizar su relación con China

Polémica en Arroyo Seco por los dichos del intendente: No somos autistas
La Región

Polémica en Arroyo Seco por los dichos del intendente: "No somos autistas"

Pullaro quiere exponer en el Congreso sobre la baja de imputabilidad

Por Facundo Borrego
Política

Pullaro quiere exponer en el Congreso sobre la baja de imputabilidad

Descarriló un tren de carga en inmediaciones de Avellaneda y Circunvalación
La Ciudad

Descarriló un tren de carga en inmediaciones de Avellaneda y Circunvalación

Docentes universitarios ponen en duda el inicio normal del ciclo lectivo
LA CIUDAD

Docentes universitarios ponen en duda el inicio normal del ciclo lectivo

Robaron dos caballos de una fundación que trabaja con chicos con discapacidad
La Ciudad

Robaron dos caballos de una fundación que trabaja con chicos con discapacidad

Paro de choferes de Uber en Rosario: menos autos y viajes más caros
La Ciudad

"Paro" de choferes de Uber en Rosario: menos autos y viajes más caros

Imputaron a una mujer como cómplice del falso atentado de Norma Acosta
POLICIALES

Imputaron a una mujer como cómplice del falso atentado de Norma Acosta