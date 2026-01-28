Impuesto inmobiliario en Santa Fe: cuáles son los descuentos disponibles y cómo obtenerlos

El gobierno provincial ofrece importantes descuentos en función del método y forma de pago. Los vencimientos son a fines de febrero.

Con el inicio del año fiscal, el gobierno de Santa Fe anunció que los ciudadanos ya pueden descargar las boletas correspondientes a su impuesto inmobiliario y acceder a distintos descuentos ofrecidos desde el gobierno a la hora de efectuar el pago. Uno de los ahorros más significativos para el bolsillo deviene de la posibilidad de pagar por anticipado el total del año , una de las iniciativas que desde el gobierno buscan fomentar. La propuesta estará vigente hasta el 27 de febrero.

Los santafesinos que puedan abonar por anticipado el total de su impuesto , estarán accediendo a un descuento que, combinado con otros, puede llegar a representar hasta el 56% de ahorro en impuestos provinciales. El trámite se realiza de manera 100% online y ya se encuentra a disposición.

Por otra parte, para aquellos que no puedan abonar el monto total por adelantado, el gobierno provincial ofrece otro tipo de descuentos, todos combinables entre sí. Por ejemplo, quienes adhieran al pago vía débito automático o quienes mantengan sus impuestos al día , también podrán acceder a diferentes beneficios económicos.

Pago de impuesto inmobiliario: un trámite 100% online

La Administración Provincial de Impuestos (API) no quedó detrás de la modernización tecnológica emprendida por la Provincia de Santa Fe. Desde hace un tiempo, se definió la digitalización de las boletas, herramienta que permitió reducir el costo del papel y facilitar los trámites de pago para los contribuyentes.

Así, hoy en día, los pagos de impuestos provinciales se pueden realizar a través de Santa Fe Servicios o desde el Portal Ciudadano, ingresando con el número de documento o el Cuit y clave, dependiendo del caso. Allí, los contribuyentes pueden acceder a sus boletas y abonar lo debido con billeteras virtuales, tarjeta de débito o crédito. Cabe destacar que, en este último caso, existe una promoción vigente con el Banco de Santa Fe para abonar el pago total anual en seis cuotas sin intereses.

Descuento por pago anticipado

Para aquellos contribuyentes que elijan abonar el impuesto inmobiliario de manera anual, se aplicará un descuento del 35%. Este pago anticipado permitirá "congelar" el valor anual de los impuestos, lo que significa que no deberán sufrir los aumentos previstos para el segundo semestre del año. Además, si el pago se realiza de manera anual, se evita el pago de la sexta cuota.

Descuento por contribuyentes al día

El gobierno provincial anunció que si los contribuyentes tienen sus impuestos al día, podrán acceder a un descuento extra del 20% en el impuesto.

En este marco, si se combina el descuento por el pago anual con el de contribuyentes al día y la eximición de la sexta cuota, los ciudadanos estarían accediendo a un 56% de descuento en el impuesto.

Descuento por pago con débito automático

Los contribuyentes que realicen el pago con débito automático obtienen un descuento adicional del 15% sobre el monto total del impuesto. Este incentivo busca facilitar el pago y garantizar que los contribuyentes mantengan sus impuestos al día. En este caso, la combinación del descuento a contribuyentes al día y la adhesión al débito automático, alcanzaría un 46 % de descuento sobre el valor total.

Los pagos podrán realizarse a través del home banking y mediante la impresión de la boleta, disponible en la página web la Municipalidad de Rosario.