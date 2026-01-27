Desencuentro en la cúpula: Milei y Rocca se dan con un caño

La derrota del grupo Techint en una compulsa para proveer caños en la construcción de un gasoducto escaló en una pelea del gobierno con un aliado empresarial clave. Pelea de pesos pesados en medio de la crisis industrial

La derrota de Techint en una compulsa internacional para proveer caños a un gasoducto que unirá Vaca Muerta con la costa de Río Negro escaló hasta llegar a una virtual ruptura del poderoso grupo empresario con el gobierno de Javier Milei. El propio presidente se refirió al CEO de la empresa, Paolo Rocca, como “Doctor Chatarrín” al rechazar las quejas del principal conglomerado siderúrgico del país.

El conflicto se aceleró cuando el consorcio Southern Energy, integrado por YPF, Pan American Energy (PAE) y Pampa Energía, adjudicó a la empresa india Welspun el contrato para la provisión de caños del gasoducto que conectará Tratayén (Neuquén) con San Antonio Este (Río Negro), base del proyecto de Gas Natural Licuado (GNL). La firma de la India superó a otros 15 oferentes internacionales de países como China, España, México y Turquía.

Si bien la licitación fue entre empresas privadas, su derrota es de alto impacto político. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger celebró el resultado en redes sociales. Sostuvo que “caños más caros implican menor rentabilidad del proyecto, menores inversiones, menos empleo y menos exportaciones”.

“GrupoTechint habría ofrecido los caños 40% más caros; aunque alguien quizás pensara que aun así debería habérseles adjudicado (de hecho, esa es la lógica del compre nacional, felizmente derogado), creo que eso es indefendible”, desafió.

El presidente Javier Milei también se lo gritó en la cara. “La nueva Argentina. Si ves ‘periodistas’, ‘economistas’ y políticos hablándote de la industria del acero y los prejuicios que causa la apertura, ya sabés quién les llena el sobre”, escribió en X. En otro tuit, calificó a Paolo Rocca como “Don Chatarrín”.

Relación en crisis

Hasta este episodio, y aún cuando recientemente hubo algún chispazo, la alianza de Rocca y Milei parecía sólida. El CEO de Techint fue gran aportante a la campaña presidencial del libertario y nutrió al gobierno de varios ejecutivos. Uno de las más relevantes es el secretario de Trabajo, Julio Cordero, impulsor de la reforma laboral que el empresario milita tanto en sus declaraciones, como en la práctica. Hace un año y medio que se niega a firmar la paritaria siderúrgica.

En términos generales, Rocca apoyó la política de Javier Milei, pese a que la industria nacional es una de las grandes víctimas. Su grupo controla la UIA. Solo reclama proteccionismo contra las importaciones de acero chino, que compiten con su producción en el mercado local y americano.

También respaldó el aumento de tarifas, ya que desde hace varios años el core de sus negocios fue mutando hacia el sector. Tecpetrol, su petrolera, es la segunda operadora de Vaca Muerta, detrás de YPF. Y desde su conducción saltó Horacio Marín al frente de la petrolera estatal, recuperada en 2011 por Axel Kicillof y locomotora del desarrollo de esa cuenca. Una suerte de “privatización blanda”. Todo era Jauja hasta que sufrió esta inesperada derrota.

Con un caño

La licitación para la provisión de caños del gasoducto dedicado a la exportación de gas natural licuado (GNL) se lanzó en octubre de 2025. Se recibieron ofertas de 15 proveedores, de los cuales pasaron seis (argentinos, chinos e indios) a la propuesta económica. Welspun presentó la más competitiva. También ofreció mayor flexibilidad en la forma de pago.

Welspun Corp Ltd. es uno de los mayores fabricantes de tubos de acero a nivel global, con una capacidad instalada de 2.55 millones de toneladas anuales. Aunque es reconocida por su división textil, su rama metalúrgica opera plantas en India, Estados Unidos y Arabia Saudita.

Su oferta rondó los u$s 203 millones de dólares. Tenaris, la controlada de Techint, pasó el precio más alto, con una diferencia superior a los 90 millones de dólares (45%) respecto de Welspun. En una instancia posterior, redujo su propuesta un 5%, pero aun así continuó siendo más cara. Por unanimidad, los accionistas de Southern Energy adjudicaron la obra a los indios el 23 de diciembre de 2025. Un día después, Tenaris presentó otra oferta por fuera del plazo establecido. Aun así, seguía siendo casi un 25% más alta que la ganadora. Quince días después, insistió, ofreciendo igualar la oferta más competitiva. La respuesta fue negativa.

Las presiones

Desde el entorno de Paolo Rocca se lanzó, en forma extraoficial, una catarata de cuestionamientos. Tenaris dijo que emplea a 420 personas y amenazó con cerrar la planta de Valentín Alsina. También dijo que Welspun utilizará chapa china “subsidiada” para fabricar los caños.

Desde el consorcio relativizaron los argumentos. Señalaron que esa chapa no se produce en el país y que incluso Tenaris la importa desde Brasil. Negaron dumping y remarcaron que Techint compra habitualmente chapa china.

De Mendiguren criticó a Rocca

Un viejo rival de Rocca, el exministro de Producción y extitular de la Unión Industrial Argentina (UIA) José Ignacio de Mendiguren, también se prendió en la disputa. “Yo soy un gran admirador del proyecto Techint, que en el mundo es líder en un sector de caños sin costura que es de alta tecnología. Pero cuando estaba de presidente Roberto Rocca, el padre de Paolo, la empresa tenía gran sentido nacional, tenía una gran participación en las pymes y participación en el desarrollo de proveedores, y entendía que no había industria posible sin un plan de desarrollo, porque una cosa es crecimiento económico y otra cosa es desarrollo”, señaló.

En esa línea, cruzó al empresario por su respaldo a las políticas de Milei: “La UIA aplaudía el RIGI, que nos lleva al modelo nigeriano, ¿no se dan cuenta de que este proyecto nada tiene de desarrollo industrial?", agregó. Y criticó a Paolo Rocca porque "tendría que haber defendido Paolo (Rocca) es un proyecto de desarrollo, no su proyecto propio“.

El ocaso de la industria

Mientras tanto, el presidente de la Unión Industrial de Santa Fe, Cristina Fiederer, advirtió: “Venimos atravesando años de una complejidad que hoy nos pone frente a un desafío histórico: evitar el deterioro de un entramado que es el motor del crecimiento social. Hoy, en un escenario donde el carry trade vuelve a posicionarse como la principal herramienta de inversión, observamos con preocupación la dificultad de los sectores productivos para recuperar su nivel de actividad”.

En ese sentido, señaló que “apostar por el desarrollo industrial no es una añoranza nostálgica ni un abrazo al pasado; es, por el contrario, entender hacia dónde camina el mundo. Es observar lo que potencias y naciones emergentes como Estados Unidos, China, Brasil, México, Canadá, Japón, India o Corea del Sur están haciendo hoy: fortalecer su soberanía productiva para liderar”.