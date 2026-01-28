La Capital | Ovación | Michael Hoyos

Michael Hoyos, tras lograr el agónico empate ante Independiente: "Estar en Newell's es único"

El delantero expresó su alegría al rescatar el punto en una de las últimas jugadas del partido y detalló sus primeras sensaciones de su llegada a la Lepra

Newell's empató 1 a 1 frente ante Independiente en el Coloso Marcelo Bielsa por la segunda fecha del Torneo Apertura. En un partido reñido, muy cortado y escaso de lucidez en el juego colectivo, la dupla Orsi-Gómez pudo revertir un encuentro que venía cuesta arriba gracias a los cambios en el equipo durante el segundo tiempo.

Luego de terminar el primer tiempo 1-0 abajo en el marcador por el gol de Gabriel Ávalos, los ingresos de Jerónimo Russo, Walter Núñez, Michael Hoyos, Franco García y David Sotelo le cambiaron la cara desde lo futbolístico a la Lepra en el tramo final del partido.

Tal es así que, luego de dos centros que pudo despejar la defensa del Rojo, Núñez ganó en las alturas y asistió a Hoyos, quien cabeceó solo a colocar al palo derecho de Rodrigo Rey y anotó el agónico empate para la alegría de los hinchas en el Parque Independencia.

Las declaraciones de Michael Hoyos

El delantero estadounidense, con nacionalidad ecuatoriana y argentina, celebró su vuelta al fútbol argentino después de 15 años en diálogo con TNT Sports: "Es soñado volver a la Argentina, a este club tan grande como es Newell’s".

El jugador con pasado en Estudiantes de La Plata recordó la derrota ante Talleres como parámetro de lo que pretendían para este partido: "En Córdoba no fue el debut soñado para el equipo. El objetivo de hoy era dar otra imagen de local con nuestra gente".

Además, contó su reacción al momento del gol: "Fue único. No sabía porque cabeceé y no veo la pelota a donde va porque me estoy cayendo". En este sentido, agregó: "Escucho el grito de la gente y me volví loco".

También, se refirió a si su llegada estuvo marcada por la situación deportiva del equipo rosarino: "Lo vi como una oportunidad, creo que Newell's si capaz estaría en un mejor momento hoy no estaría acá". "Estoy acá para ayudar y sacar el equipo adelante", sintetizó.

Por último, se refirió a la construcción del renovado plantel: "Es un grupo nuevo con muchos jóvenes donde hay que apoyarnos. Tenemos que adaptarnos a la idea del cuerpo técnico, hay pocos días de trabajo porque fuimos llegando justo en el arranque del torneo". En su primer partido en el Coloso, Hoyos finalizó: "No hay excusas, el fútbol argentino no te espera".

