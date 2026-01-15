La Capital | La Región | Esteban Motta

Esteban Motta anunció obras por 2.600 millones en el departamento San Martín

El senador provincial Esteban Motta confirmó que, a lo largo de 2026, las localidades del departamento San Martín contarán con más de 2.600 millones de pesos provenientes del Fondo Provincial de Obras Menores

15 de enero 2026 · 12:00hs
Esteban Motta: "Trabajamos para que cada localidad tenga herramientas reales para crecer. La inversión en obras y equipamiento es invertir en futuro

Esteban Motta: “Trabajamos para que cada localidad tenga herramientas reales para crecer. La inversión en obras y equipamiento es invertir en futuro, en igualdad de oportunidades y en bienestar para todos”

El senador provincial Esteban Motta confirmó que, a lo largo de 2026, las localidades del departamento San Martín contarán con más de 2.600 millones de pesos provenientes del Fondo Provincial de Obras Menores, destinados a la mejora de servicios, infraestructura y adquisición de equipamiento. Estos recursos estarán disponibles para las 17 localidades del departamento y podrán ser administrados por municipios y comunas para la ejecución de obras públicas, compra de equipamiento y rodados, con el objetivo de fortalecer los servicios y mejorar la calidad de vida de los vecinos.

"Vamos a contar con más de 2.600 millones de pesos para localidades"

“Durante 2026 vamos a contar con más de 2.600 millones de pesos para las localidades del departamento. Es una herramienta fundamental que permite a cada gobierno local decidir en qué invertir, según las necesidades de su comunidad”, señaló el senador Motta.

El legislador destacó que estos fondos representan una oportunidad concreta para dar un salto de calidad en la gestión local: “Estos recursos permiten realizar obras y adquirir equipamiento que impactan directamente en la vida cotidiana de los vecinos. Sumados a otros programas provinciales, nos permiten seguir desarrollando el departamento de manera equilibrada y sostenida”, expresó. Desde la senaduría resaltaron que el Fondo de Obras Menores es uno de los instrumentos más importantes con los que cuentan municipios y comunas, ya que brinda autonomía.

  “Trabajamos para que cada localidad tenga herramientas reales para crecer. La inversión en obras y equipamiento es invertir en futuro, en igualdad de oportunidades y en bienestar para todos”, concluyó Esteban Motta.

