Cayeron 290 milímetros en María Teresa, la localidad más castigada por las lluvias en Santa Fe

Hay numerosas familias evacuadas y autoevacuadas. La comuna, bomberos voluntarios y Protección Civil trabajan intensamente para asistir a los vecinos.

aLa localidad santafesina de María Teresa (a 179 kilómetros de Rosario) atraviesa una grave situación tras las intensas precipitaciones registradas entre la jornada de este sábado y este domingo. En apenas 24 horas cayeron 290 milímetros , un volumen extraordinario que provocó el anegamiento de gran parte del casco urbano y obligó a evacuar a varias familias.

Desde la comuna del sur provincial se informó que se trabaja junto a Bomberos Voluntarios, Protección Civil y organismos provinciales en tareas de asistencia, rescate y relevamiento, priorizando la seguridad de los vecinos.

El presidente comunal, Gonzalo Goyechea , describió la magnitud del temporal: “No te puedo precisar la cantidad de evacuados, centenares de casas que están algunas con más, otras con menos agua, pero muchísimas. No hay ningún caso problemático de salud, pero son muchos evacuados y autoevacuados que se alojan en casas de familiares. En los centros comunales habrá unas diez familias, pero son muchísimas más”.

Goyechea advirtió que, aunque la lluvia cesó en horas de la mañana, el nivel del agua continúa en aumento: “En algunos lugares hace tres horas que paró de llover, pero sigue subiendo. Como estamos en un pozo, ingresa mucha agua de los campos, de unas 20 mil hectáreas, y no tenemos referencia de cuánto puede seguir entrando” .

Trabajo conjunto y pedidos a la población

En las últimas horas, la comuna difundió comunicados en los que solicitó a los vecinos no salir de sus hogares hasta que el agua comience a retirarse y mantenerse informados únicamente a través de los canales oficiales. Asimismo, se dispusieron teléfonos de emergencia para quienes necesiten asistencia.

En el parte oficial se remarcó: “La situación en María Teresa es muy complicada, pero estamos trabajando intensamente junto a Bomberos Voluntarios de María Teresa y de la región, Defensa Civil y el Gobierno provincial. Agradecemos especialmente a los bomberos y empleados comunales, que a pesar de tener agua en sus propias casas, están trabajando sin descanso desde la madrugada”.

Estado de alerta en el pueblo

La comunidad de María Teresa permanece en estado de alerta, con la mirada puesta en el cielo y en los campos circundantes, de donde sigue ingresando agua.

Mientras en María Teresa la cifra de agua caída superó los 290 mm, en Venado Tuerto el registro acumulado hasta el mediodía de este domingo se acercó a los 160 mm, también con complicaciones en algunos barrios.

También las localidades de La Chispa y Christophersen se cuentan entre las más afectadas por el fuerte temporal de las últimas horas.