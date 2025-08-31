La Capital | La Región | María Teresa

Cayeron 290 milímetros en María Teresa, la localidad más castigada por las lluvias en Santa Fe

Hay numerosas familias evacuadas y autoevacuadas. La comuna, bomberos voluntarios y Protección Civil trabajan intensamente para asistir a los vecinos.

31 de agosto 2025 · 16:12hs
Cayeron 290 milímetros en María Teresa, la localidad más castigada por las lluvias en Santa Fe

aLa localidad santafesina de María Teresa (a 179 kilómetros de Rosario) atraviesa una grave situación tras las intensas precipitaciones registradas entre la jornada de este sábado y este domingo. En apenas 24 horas cayeron 290 milímetros, un volumen extraordinario que provocó el anegamiento de gran parte del casco urbano y obligó a evacuar a varias familias.

Desde la comuna del sur provincial se informó que se trabaja junto a Bomberos Voluntarios, Protección Civil y organismos provinciales en tareas de asistencia, rescate y relevamiento, priorizando la seguridad de los vecinos.

El presidente comunal, Gonzalo Goyechea, describió la magnitud del temporal: “No te puedo precisar la cantidad de evacuados, centenares de casas que están algunas con más, otras con menos agua, pero muchísimas. No hay ningún caso problemático de salud, pero son muchos evacuados y autoevacuados que se alojan en casas de familiares. En los centros comunales habrá unas diez familias, pero son muchísimas más”.

teresa

Goyechea advirtió que, aunque la lluvia cesó en horas de la mañana, el nivel del agua continúa en aumento: “En algunos lugares hace tres horas que paró de llover, pero sigue subiendo. Como estamos en un pozo, ingresa mucha agua de los campos, de unas 20 mil hectáreas, y no tenemos referencia de cuánto puede seguir entrando”.

Trabajo conjunto y pedidos a la población

En las últimas horas, la comuna difundió comunicados en los que solicitó a los vecinos no salir de sus hogares hasta que el agua comience a retirarse y mantenerse informados únicamente a través de los canales oficiales. Asimismo, se dispusieron teléfonos de emergencia para quienes necesiten asistencia.

En el parte oficial se remarcó: “La situación en María Teresa es muy complicada, pero estamos trabajando intensamente junto a Bomberos Voluntarios de María Teresa y de la región, Defensa Civil y el Gobierno provincial. Agradecemos especialmente a los bomberos y empleados comunales, que a pesar de tener agua en sus propias casas, están trabajando sin descanso desde la madrugada”.

Estado de alerta en el pueblo

La comunidad de María Teresa permanece en estado de alerta, con la mirada puesta en el cielo y en los campos circundantes, de donde sigue ingresando agua.

Mientras en María Teresa la cifra de agua caída superó los 290 mm, en Venado Tuerto el registro acumulado hasta el mediodía de este domingo se acercó a los 160 mm, también con complicaciones en algunos barrios.

También las localidades de La Chispa y Christophersen se cuentan entre las más afectadas por el fuerte temporal de las últimas horas.

Noticias relacionadas
Vista aérea de San Lorenzo iluminada por luces Led

El 95% de San Lorenzo ya cuenta con luces Led: una ciudad más moderna y segura

La terapia que necesita Tomás, consiste en 28 sesiones que estimulan la generación de nuevas masas neuronales que ya mostró resultados positivos en otros niños con diagnósticos similares y abre una esperanza de mejora en la calidad de vida del niño.

Una familia de Timbúes necesita reunir 35 mil dólares antes del 18 de octubre para la terapia de su hijo

El Programa Fonres (Fondo para la Reparación de Efectores de Salud) fue creado por el Ministerio de Salud de Santa Fe para agilizar la preservación, conservación y mantenimiento de los edificios que forman parte de la red de salud pública

Rufino pone en valor los servicios de los centros de salud de atención primaria

Los créditos Nido cuentan con una de las tasas de interés más bajas del país y están compuestos por cuatro líneas de préstamos: construcción, adquisición, finalización de viviendas y modalidades colectivas.

Ya son 251 los beneficiarios de créditos Nido en el departamento General López

Ver comentarios

Las más leídas

El electrodoméstico que hay que desenchufar sí o sí durante las tormentas

El electrodoméstico que hay que desenchufar sí o sí durante las tormentas

Saga de homicidios, venganzas y sicarios en la zona sudoeste

Saga de homicidios, venganzas y sicarios en la zona sudoeste

La foto premiada de un casamiento icónico en Rosario

La foto premiada de un casamiento icónico en Rosario

Cómo es el camino del tráfico de aves que baja del norte argentino y pasa por Santa Fe

Cómo es el camino del tráfico de aves que baja del norte argentino y pasa por Santa Fe

Lo último

La llamativa respuesta del gobernador de Corrientes cuando le preguntaron por Loan: Lo seguimos buscando como a Nisman

La llamativa respuesta del gobernador de Corrientes cuando le preguntaron por Loan: "Lo seguimos buscando como a Nisman"

Boleto educativo gratuito: dificultades para completar la actualización exigida por Nación

Boleto educativo gratuito: dificultades para completar la actualización exigida por Nación

Pasado por agua: Argentino viajó hasta Luján, pero se volvió sin jugar por las lluvias

Pasado por agua: Argentino viajó hasta Luján, pero se volvió sin jugar por las lluvias

El centro sigue siendo el corazón inmobiliario de Rosario: suben los precios de casas y departamentos

Un relevamiento confirma que el área central lidera el interés de quienes buscan comprar o alquilar propiedades. La conectividad y los servicios de la zona sostienen su atractivo frente a otros sectores de la ciudad.
El centro sigue siendo el corazón inmobiliario de Rosario: suben los precios de casas y departamentos
Boleto educativo gratuito: dificultades para completar la actualización exigida por Nación
La Ciudad

Boleto educativo gratuito: dificultades para completar la actualización exigida por Nación

Paro UNR: los docentes retoman la medida de fuerza por 48 horas a partir de este lunes
La Ciudad

Paro UNR: los docentes retoman la medida de fuerza por 48 horas a partir de este lunes

La provincia de Santa Fe perdió 125 tambos en un año: crece la preocupación en el sector
Economía

La provincia de Santa Fe perdió 125 tambos en un año: crece la preocupación en el sector

Cómo es el camino del tráfico de aves que baja del norte argentino y pasa por Santa Fe

Por Tomás Barrandeguy

La Región

Cómo es el camino del tráfico de aves que baja del norte argentino y pasa por Santa Fe

Ovidio Lagos, a 200 años de su nacimiento: por qué quería que Rosario fuera la capital argentina

Por Mila Kobryn
La Ciudad

Ovidio Lagos, a 200 años de su nacimiento: por qué quería que Rosario fuera la capital argentina

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El electrodoméstico que hay que desenchufar sí o sí durante las tormentas

El electrodoméstico que hay que desenchufar sí o sí durante las tormentas

Saga de homicidios, venganzas y sicarios en la zona sudoeste

Saga de homicidios, venganzas y sicarios en la zona sudoeste

La foto premiada de un casamiento icónico en Rosario

La foto premiada de un casamiento icónico en Rosario

Cómo es el camino del tráfico de aves que baja del norte argentino y pasa por Santa Fe

Cómo es el camino del tráfico de aves que baja del norte argentino y pasa por Santa Fe

Central chapoteó como pudo hasta que el árbitro Merlos paró la pelota en el entretiempo en Junín

Central chapoteó como pudo hasta que el árbitro Merlos paró la pelota en el entretiempo en Junín

Ovación
El fastidio de Franco Colapinto con Alpine: qué dijo el piloto argentino
Ovación

El fastidio de Franco Colapinto con Alpine: qué dijo el piloto argentino

El fastidio de Franco Colapinto con Alpine: qué dijo el piloto argentino

El fastidio de Franco Colapinto con Alpine: qué dijo el piloto argentino

Franco Colapinto hizo una gran carrera y no sumó por culpa de su compañero Pierre Gasly

Franco Colapinto hizo una gran carrera y no sumó por culpa de su compañero Pierre Gasly

Fórmula 1: a qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Países Bajos

Fórmula 1: a qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Países Bajos

Policiales
Condenaron a dos personas que abandonaron una avioneta cerca de Rosario

Por Claudio Berón

Policiales

Condenaron a dos personas que abandonaron una avioneta cerca de Rosario

Saga de homicidios, venganzas y sicarios en la zona sudoeste

Saga de homicidios, venganzas y sicarios en la zona sudoeste

Le recriminó un abuso a su hermano, lo mató y fue condenada a 12 años de prisión

Le recriminó un abuso a su hermano, lo mató y fue condenada a 12 años de prisión

Los nuevos fiscales ya ocuparon sus lugares en el Ministerio Público de la Acusación de Rosario

Los nuevos fiscales ya ocuparon sus lugares en el Ministerio Público de la Acusación de Rosario

La Ciudad
Boleto educativo gratuito: dificultades para completar la actualización exigida por Nación
La Ciudad

Boleto educativo gratuito: dificultades para completar la actualización exigida por Nación

Paro UNR: los docentes retoman la medida de fuerza por 48 horas a partir de este lunes

Paro UNR: los docentes retoman la medida de fuerza por 48 horas a partir de este lunes

El centro sigue siendo el corazón inmobiliario de Rosario: suben los precios de casas y departamentos

El centro sigue siendo el corazón inmobiliario de Rosario: suben los precios de casas y departamentos

Sigue a toda marcha la obra de avenida Jorge Newbery: ya tiene un 60% de avance

Sigue a toda marcha la obra de avenida Jorge Newbery: ya tiene un 60% de avance

Robo en barrio Abasto: engañaron a una pareja mayor que tenía miles de dólares en su casa
Policiales

Robo en barrio Abasto: engañaron a una pareja mayor que tenía miles de dólares en su casa

Cómo será el imponente edificio de la nueva Estación Policial Norte
Policiales

Cómo será el imponente edificio de la nueva Estación Policial Norte

Concejo: facilitan el trámite de licencias para pasar música en salones y bares

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Concejo: facilitan el trámite de licencias para pasar música en salones y bares

El Amargo Obrero enamoró a un reconocido director de cine internacional: Mi rollo
Zoom

El Amargo Obrero enamoró a un reconocido director de cine internacional: "Mi rollo"

Proponen un circuito seguro para ciclistas en el hipódromo de Rosario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Proponen un circuito seguro para ciclistas en el hipódromo de Rosario

El juicio por el crimen de Popito Zalazar concluyó con condenas a prisión perpetua
Policiales

El juicio por el crimen de Popito Zalazar concluyó con condenas a prisión perpetua

Para cosas buenas: Erreway anunció un show en Rosario y Lali brilló como su invitada
Zoom

Para cosas buenas: Erreway anunció un show en Rosario y Lali brilló como su invitada

Espionaje ilegal: Pullaro pidió que Sain sea condenado a diez años de prisión
politica

Espionaje ilegal: Pullaro pidió que Sain sea condenado a diez años de prisión

Cadena de la felicidad para quebrar

Por Jorge Asís
Política

Cadena de la felicidad para quebrar

Científicos rosarinos descubren un mecanismo que puede frenar al parásito del Chagas

Por Florencia O’Keeffe

La Ciudad

Científicos rosarinos descubren un mecanismo que puede "frenar" al parásito del Chagas

El negocio del cine repunta con Homo Argentum: ¿cómo vienen los números este 2025?

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

El negocio del cine repunta con Homo Argentum: ¿cómo vienen los números este 2025?

Lo que le faltaba a Newells: perdió con gol de Tapia, tras un polémico penal a favor de Barracas

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Lo que le faltaba a Newell's: perdió con gol de Tapia, tras un polémico penal a favor de Barracas

Cuándo jugarán Newells y Central las fechas 8, 9 y 10 del torneo Clausura
Ovación

Cuándo jugarán Newell's y Central las fechas 8, 9 y 10 del torneo Clausura

Reforma constitucional: la Convención blindó la Caja de Jubilaciones de Santa Fe

Por Thamina Habichayn
Política

Reforma constitucional: la Convención blindó la Caja de Jubilaciones de Santa Fe

El tiempo en Rosario: fin de semana pasado por agua y con alertas amarillo y naranja
La Ciudad

El tiempo en Rosario: fin de semana pasado por agua y con alertas amarillo y naranja

El gobierno anunció reintegros para jubilados en supermercados, pero un detalle llamó la atención
Economía

El gobierno anunció reintegros para jubilados en supermercados, pero un detalle llamó la atención

Lo único rescatable en Newells: el coraje de Cocoliso en un equipo que se quedó sin nafta

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Lo único rescatable en Newell's: el coraje de Cocoliso en un equipo que se quedó sin nafta

Vassalli: la empresa intenta trasladar el conflicto al Ministerio de Trabajo de la Nación
Economía

Vassalli: la empresa intenta trasladar el conflicto al Ministerio de Trabajo de la Nación

Qué tiene de particular el alerta amarillo que llega este fin de semana a Rosario
La Ciudad

Qué tiene de particular el alerta amarillo que llega este fin de semana a Rosario

Gendarmes irán a juicio por balear a un hombre al que dejaron con una severa discapacidad
Policiales

Gendarmes irán a juicio por balear a un hombre al que dejaron con una severa discapacidad