Baigorria y Rosario articulan obras estratégicas para transformar Remanso Valerio

El proyecto contempla infraestructura básica como calles, servicios, espacios públicos y mejoras habitacionales para garantizar condiciones de vida dignas

27 de septiembre 2025 · 17:05hs
Con esta intervención, Remanso Valerio se incorpora al mapa de obras estratégicas que impulsan una transformación profunda en la trama urbana de Baigorria, con impacto directo en la calidad de vida de cientos de familias.

El secretario de Obras Públicas de Granadero Baigorria, Martín Tartarelli, mantuvo reuniones en la sede de Gobierno de la Provincia de Santa Fe con el objetivo de avanzar en los lineamientos técnicos y definiciones estratégicas vinculadas a la urbanización del barrio Remanso Valerio.

Los trabajos comenzaron a tomar forma en los últimos días con la llegada de equipos técnicos al territorio. A la par, se desarrollan encuentros entre autoridades locales y representantes de la Secretaría de Obras Públicas de Rosario, en el marco de una articulación intermunicipal que busca consolidar un proyecto de alto impacto regional.

“La urbanización de Remanso Valerio implica un reordenamiento que va más allá de nuestro municipio. Es una obra que transformará un espacio clave de la región, incluso en articulación con Rosario”, destacó Tartarelli tras la última reunión realizada la semana pasada.

El proyecto contempla intervenciones integrales en infraestructura básica, apertura de calles, redes de servicios, espacios públicos y mejoras habitacionales, con el objetivo de garantizar condiciones de vida dignas y promover la integración urbana.

Desde el municipio de Granadero Baigorria se reafirma el compromiso con la planificación territorial, la gestión participativa y el desarrollo urbano sustentable. En ese sentido, Tartarelli subrayó que “cada paso que damos en Remanso Valerio responde a una visión de ciudad inclusiva, conectada y con mirada regional”.

Sectores postergados

La iniciativa se enmarca en una política pública que busca recuperar sectores postergados, consolidar vínculos con municipios vecinos y generar condiciones para el arraigo, la movilidad y el acceso equitativo a servicios esenciales.

Además de los equipos técnicos, se prevé la participación de la provincia, instituciones barriales y vecinos en distintas instancias de consulta y seguimiento. “La obra no es solo infraestructura: es comunidad, es planificación, es futuro”, concluyó Tartarelli.

Con esta intervención, Remanso Valerio se incorpora al mapa de obras estratégicas que impulsan una transformación profunda en la trama urbana de Baigorria, con impacto directo en la calidad de vida de cientos de familias.

>> Leer más: Donde el río abraza la esperanza: así renacerá Remanso Valerio en Granadero Baigorria

Alvear se posicionó estratégicamente en el corredor productivo, con una diversidad industrial que abarca desde la metalmecánica hasta la biotecnología.

Alvear celebrará su historia mientras se consolida como ciudad y proyecta el futuro industrial

El primer fin de semana de septiembre colocaron asfalto por la noche en la autopista.

Con tareas de noche, avanza la obra del tercer carril de la autopista Rosario - Santa Fe

El cuento que se filmará en General Lagos, es parte de las historias que componen el libro Gol gana de Damián Andreoli.

"Gol gana": General Lagos será set de filmación con historias que nacen del barrio

Roldán. El lugar donde se produjo el presunto ataque de un puma está ubicado muy cerca del cruce de las rutas A012 y 9.

Roldán: hallaron cuatro animales mutilados y creen que fueron atacados por un puma

