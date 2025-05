Aumento salarial y recategorizaciones a los trabajadores municipales de Puerto General San Martín

“A los dirigentes sociales nos duele cuando el trabajador se queda sin laburo, como está pasando en nuestra ciudad, como en empresas Dow, Minera Alumbrera, u otras pequeñas. Y están 20 o 30 personas quedando afuera de otra empresa por estas horas. A los que luchamos y trabajamos fuerte por la justicia social nos duele”, describió De Grandis sobre el contexto nacional y regional.

Además, manifestó: “A mí me toca gobernar esta ciudad, y me siento orgulloso. El mejor premio que me ha dado la ciudad es ser intendente. Doy todo y la amo. He perdido los mejores años de mi familia por eso. Es más fuerte mi vocación. La familia me apoyó para volver a ser candidato de nuevo. Trabajar seriamente, no con promesas falsas que a muchos han convencido. No van a llegar”.