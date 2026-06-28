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Ante la posible llegada de El Niño, Santa Fe refuerza los protocolos y realiza simulacros para responder a emergencias

Frente a los pronósticos que anticipan lluvias por encima de lo habitual a partir del segundo semestre del año, se reunió a referentes de organismos nacionales y de municipios y comunas

28 de junio 2026 · 13:47hs
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La jornada sirvió para reforzar protocolos para la atención de posibles emergencias causadas por el fenómeno El Niño.

La jornada sirvió para reforzar protocolos para la atención de posibles emergencias causadas por el fenómeno El Niño.

Frente a la alta probabilidad de que la primavera y el verano lleguen a Santa Fe con un incremento de lluvias abundantes en cortos periodos de tiempo, consecuencia del fenómeno conocido como El Niño, la provincia refuerza sus protocolos para la atención de posibles emergencias.

Para esto se realizó una jornada de capacitación y simulación de emergencias hídricas con la participación de las fuerzas que integran el Comando Operativo Unificado, organismos nacionales, municipios y comunas.

La actividad se desarrolló en el Batallón de Ingenieros 1 de Santo Tomé y fue organizada por la Secretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos, junto con la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y el Ministerio de Defensa de la Nación.

Durante el encuentro se trabajó sobre planes de contingencia, protocolos de actuación y simulacros de escenarios complejos, con el objetivo de coordinar la respuesta de los distintos organismos ante eventuales inundaciones u otras situaciones derivadas de intensas precipitaciones.

El secretario de Protección Civil y Gestión de Riesgos, Marcos Escajadillo, explicó que la capacitación apunta a fortalecer la preparación de todas las áreas que podrían intervenir ante una emergencia.

"Las agencias técnicas anticipan la eventual llegada del fenómeno de El Niño entre 2026 y 2027. Por eso es fundamental tener coordinación, actualización de conocimientos y protocolos de acción, tanto en la teoría como a través de simulaciones de lo que podría suceder en diferentes regiones de la provincia", señaló.

La primera respuesta, en los gobiernos locales

Del encuentro participaron representantes de organismos provinciales y nacionales, Bomberos Zapadores, la Federación Santafesina de Bomberos Voluntarios, fuerzas de seguridad, Fuerzas Armadas, Cruz Roja y autoridades de municipios y comunas de toda la provincia.

Escajadillo destacó además el trabajo conjunto con la Agencia Federal de Emergencias y el Ministerio de Defensa, que aportó las instalaciones y el personal del Batallón de Ingenieros y del Batallón Anfibio con asiento en Santo Tomé.

El funcionario remarcó que, además de las inversiones en infraestructura que lleva adelante la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, la Provincia también apuesta al fortalecimiento del recurso humano.

En ese sentido, explicó que las acciones frente a una emergencia se dividen entre las estructurales, como la limpieza de canales o el refuerzo de defensas, y las no estructurales, vinculadas a la capacitación y planificación de los gobiernos locales.

"La primera respuesta en una emergencia siempre es local, con sus planes de contingencia, hipótesis de riesgo y juntas locales de Protección Civil", subrayó.

Coordinación entre Provincia, Nación y municipios

El director nacional de Operaciones de la Agencia Federal de Emergencias, Martín Guerra, destacó que el trabajo conjunto con Santa Fe se viene desarrollando desde antes de que surgieran los pronósticos sobre El Niño.

Según indicó, el objetivo es consolidar protocolos comunes, fortalecer el trabajo territorial y definir la intervención coordinada de las fuerzas federales de seguridad y de las Fuerzas Armadas ante eventuales contingencias.

Por su parte, el intendente de Santo Tomé, Miguel Weiss Ackerley, sostuvo que el municipio busca anticiparse a posibles escenarios complejos y valoró la actualización de los protocolos de actuación a partir de la información científica que advierte sobre la posible presencia del fenómeno climático en la región.

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La jornada permitió además intercambiar experiencias y reflexionar sobre las políticas públicas orientadas a las infancias y adolescencias, analizando los desafíos actuales y las responsabilidades que involucran a todos los organismos que integran el sistema de protección de derechos. 

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