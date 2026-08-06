La Capital | Agro | Super Niño

Leo De Benedictis, el campo y el posible impacto del "Súper Niño"

El meteorólogo Leonardo De Benedictis pasó este jueves por el stand móvil de Multimedios La Capital. Habló sobre El Niño fuerte y dijo que el momento más crítico sobre la cuenca del Paraná será entre diciembre y enero

6 de agosto 2026 · 15:08hs
Google Seguir a La Capital en Google
Leo De Benedictis

Leo De Benedictis, este jueves, en el estudio móvil de LT8 desde el Congreso Aapresid

El meteorólogo Leonardo De Benedictis pasó este jueves por el estudio móvil de LT8, desde el Congreso Aapresid, donde lo entrevistaron Lucas Ameriso y Mariano Darrigo, luego de su disertación a sala llena el último día del evento. De Benedectis habló sobre el fenómeno "Súper Niño" y de lo que puede significar para la producción agropecuaria.

"El término 'Súper Niño' en realidad es un evento de El Niño muy fuerte. Esa es la verdadera categoría que tiene y comúnmente ha generado alturas de río importantes porque llueve mucho en toda la zona de la cuenca del Paraná", explicó.

Consultado sobre los meses más complicados para Rosario y la región, señaló que hay que mirar dos cosas al mismo tiempo: la lluvia que cae acá y el agua que baja del río. “Yo estimo que el momento crítico, por la combinación de los mayores niveles de lluvia y el agua que va a llover en la cuenca del Paraná, podría llegar a ser entre diciembre y enero”, dijo.

El especialista aclaró que el ciclo del río suele marcar su pico entre marzo y abril, y que después de un primer máximo puede darse un segundo repunte antes de la caída lenta durante el invierno.

Animales en islas: la sugerencia de "empezar a sacar", sin prisa, pero "de a poco"

Para el productor agropecuario, anticiparse tiene un impacto económico directo. Quienes producen en zona de islas hoy están preocupados por una posible crecida. "No hace falta que salgas corriendo hoy sin saber a dónde llevar la hacienda; empezá a tener una previsibilidad, empezá a sacar de a poco, empezá a pensar a dónde poder llevarlo y hacer negocios también con eso", sugirió, en lugar de "malgastar todos los recursos porque empezás con el agua al cuello".

Sobre el impacto que este fenómeno podría tener en los caminos rurales y la maquinaria, dijo: "Va a ser un tema. En realidad, ya es un tema", respondió. El invierno húmedo ya dejó una transitabilidad acotada y el problema se agrava con equipos cada vez más pesados.

"Si bien es cierto que este año se está trabajando bastante, justamente por la amenaza del evento de El Niño, desde el productor más chico hasta situaciones municipales y gubernamentales, los caminos siguen siendo un tema complicado", agregó.

La relación entre el meteorólogo y el hombre de campo se tornó imprescindible. Según De Benedictis, el objetivo no es cambiar la decisión agronómica, que corresponde a los ingenieros agrónomos, sino ajustarla con base en la previsibilidad climática para reducir la incertidumbre y potenciar los resultados económicos de cada campaña.

"No vamos a poder inventar la lluvia, pero sí podemos anticipar al productor que quizás no va a ser una gran campaña", cerró.

Noticias relacionadas
Inmaculada Montero Luque, jefa de la Sección Economía y Comercio de la Delegación de la UE en Argentina, durante su presentación en el Congreso Aapresid.

Acuerdo Mercosur-UE: "Si hay un país que hizo la tarea, es Argentina"

El congreso tuvo su jornada más concurrida este miércoles y entrar y salir fue toda una odisea

Aapresid a pleno: las postales del segundo día del congreso

El dragado y balizamiento de la hidrovía fue concesionado a la empresa Jan De Nul.

Hidrovía: el viernes se constituirá el órgano de control

La guía técnica para la recuperación de suelos degradados estará disponible de forma gratuita en formato digital.

Del diagnóstico a la acción: lanzan una guía para recuperar la salud de los suelos argentinos

Ver comentarios

Las más leídas

Cómo se vivió la tragedia de Salta 2141 desde el interior del edificio

Cómo se vivió la tragedia de Salta 2141 desde el interior del edificio

El venezolano que debutó en Newells, jugó con Mastantuono y Echeverri y emigró a Nacional

El venezolano que debutó en Newell's, jugó con Mastantuono y Echeverri y emigró a Nacional

Tierras en manos extranjeras: qué departamento de Santa Fe ya supera el límite legal

Tierras en manos extranjeras: qué departamento de Santa Fe ya supera el límite legal

Rosario Central vs. Aldosivi por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs. Aldosivi por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Lo último

Ley de tierras: Sturzenegger lamentó el retiro del capítulo de extranjerización

Ley de tierras: Sturzenegger lamentó el retiro del capítulo de extranjerización

Bullrich defendió a Milei por sus críticas a Lula Da Silva, pero marcó diferencias

Bullrich defendió a Milei por sus críticas a Lula Da Silva, pero marcó diferencias

Central: qué decisión tomó el técnico Almirón con Campaz para el partido contra Aldosivi

Central: qué decisión tomó el técnico Almirón con Campaz para el partido contra Aldosivi

La Casa Gris le hace un guiño al nombre que propone Milei para juez federal de Rosario

En el gobierno de Pullaro reconocen al fiscal Franco Carbone como un funcionario de acción y que conoce la calle. Su rol en la pelea contra el narcomenudeo

La Casa Gris le hace un guiño al nombre que propone Milei para juez federal de Rosario

Por Mariano D'Arrigo
Media sanción del Senado provincial a la emergencia hídrica por El Niño
La Ciudad

Media sanción del Senado provincial a la emergencia hídrica por El Niño

Tres balaceras en dos días en Villa Banana: trasfondo de un conflicto anunciado

Por Martín Stoianovich
Policiales

Tres balaceras en dos días en Villa Banana: trasfondo de un conflicto anunciado

La influencer rosarina declaró tras el escándalo con Facundo Moyano: No hubo violencia
Información General

La influencer rosarina declaró tras el escándalo con Facundo Moyano: "No hubo violencia"

Tierras en manos extranjeras: qué departamento de Santa Fe ya supera el límite legal
Política

Tierras en manos extranjeras: qué departamento de Santa Fe ya supera el límite legal

El tiempo en Rosario: un viernes con marcado descenso de temperatura
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un viernes con marcado descenso de temperatura

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Cómo se vivió la tragedia de Salta 2141 desde el interior del edificio

Cómo se vivió la tragedia de Salta 2141 desde el interior del edificio

El venezolano que debutó en Newells, jugó con Mastantuono y Echeverri y emigró a Nacional

El venezolano que debutó en Newell's, jugó con Mastantuono y Echeverri y emigró a Nacional

Tierras en manos extranjeras: qué departamento de Santa Fe ya supera el límite legal

Tierras en manos extranjeras: qué departamento de Santa Fe ya supera el límite legal

Rosario Central vs. Aldosivi por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs. Aldosivi por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Principio de incendio en un colegio del centro de Rosario: solo un susto

Principio de incendio en un colegio del centro de Rosario: solo un susto

Ovación
Las claves para pensar que hay Franco Colapinto para rato en la Fórmula 1 y en Alpine

Por Gustavo Conti
Ovación

Las claves para pensar que hay Franco Colapinto para rato en la Fórmula 1 y en Alpine

Las claves para pensar que hay Franco Colapinto para rato en la Fórmula 1 y en Alpine

Las claves para pensar que hay Franco Colapinto para rato en la Fórmula 1 y en Alpine

La reserva de Central tuvo la victoria en las manos, pero no pudo sostener la ventaja

La reserva de Central tuvo la victoria en las manos, pero no pudo sostener la ventaja

El equipo de los Messi, con nuevo entrenador: tiene la misión de levantar a Leones FC

El equipo de los Messi, con nuevo entrenador: tiene la misión de levantar a Leones FC

Policiales
Robaban materiales de construcción en Alvear: cayeron cuatro sospechosos tras una persecución
Policiales

Robaban materiales de construcción en Alvear: cayeron cuatro sospechosos tras una persecución

Tres balaceras en dos días en Villa Banana: trasfondo de un conflicto anunciado

Tres balaceras en dos días en Villa Banana: trasfondo de un conflicto anunciado

Imputaron a un hombre por prender fuego a su pareja: quedó preso por intento de femicidio

Imputaron a un hombre por prender fuego a su pareja: quedó preso por intento de femicidio

Procesan a un colaborador de Alvarado que participó del plan de fuga de Ezeiza en helicóptero

Procesan a un colaborador de Alvarado que participó del plan de fuga de Ezeiza en helicóptero

La Ciudad
El tiempo en Rosario: un viernes con marcado descenso de temperatura
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un viernes con marcado descenso de temperatura

Media sanción del Senado provincial a la emergencia hídrica por El Niño

Media sanción del Senado provincial a la emergencia hídrica por El Niño

Teatro por la Identidad: llega un nuevo ciclo pensado para las escuelas

Teatro por la Identidad: llega un nuevo ciclo pensado para las escuelas

Miles de fieles se congregarán este viernes para celebrar el Día de San Cayetano

Miles de fieles se congregarán este viernes para celebrar el Día de San Cayetano

Tragedia de Salta 2141: el dolor de Adrián Gianángelo y una lucha que no termina
La Capital+

Tragedia de Salta 2141: el dolor de Adrián Gianángelo y una lucha que no termina

Cómo se vivió la tragedia de Salta 2141 desde el interior del edificio

Por Diego Veiga
La Ciudad

Cómo se vivió la tragedia de Salta 2141 desde el interior del edificio

Falleció el actor y director rosarino Diego Ullúa
Zoom

Falleció el actor y director rosarino Diego Ullúa

Quini 6 aniversario: pozo récord de $20 mil millones con extraordinario premio en el Siempre Sale
Información General

Quini 6 aniversario: pozo récord de $20 mil millones con extraordinario premio en el Siempre Sale

Una balacera en la zona oeste de Rosario terminó con dos personas heridas
Policiales

Una balacera en la zona oeste de Rosario terminó con dos personas heridas

Procesan a un colaborador de Alvarado que participó del plan de fuga de Ezeiza en helicóptero
Policiales

Procesan a un colaborador de Alvarado que participó del plan de fuga de Ezeiza en helicóptero

Doble alerta por fuertes tormentas y vientos para este jueves en Rosario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Doble alerta por fuertes tormentas y vientos para este jueves en Rosario

Gastronomía: vuelve la discusión por el alto costo de la recolección diferencial de residuos

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Gastronomía: vuelve la discusión por el alto costo de la recolección diferencial de residuos

Candela Arizaga habló tras el episodio con Facundo Moyano: Tengo errores, como cualquiera
Información General

Candela Arizaga habló tras el episodio con Facundo Moyano: "Tengo errores, como cualquiera"

Quién es la niñera argentina detenida por ICE en Estados Unidos hace casi un mes
Información General

Quién es la niñera argentina detenida por ICE en Estados Unidos hace casi un mes

Violento choque en zona oeste: un motociclista herido y un automovilista prófugo
La Ciudad

Violento choque en zona oeste: un motociclista herido y un automovilista prófugo

Paro docente: El 95,6 % de los maestros no adhirió a la medida, dice el Gobierno
La ciudad

Paro docente: "El 95,6 % de los maestros no adhirió a la medida", dice el Gobierno

Luego del paro en los puertos, se oficializó la suspensión de la desregulación de servicios
Economía

Luego del paro en los puertos, se oficializó la suspensión de la desregulación de servicios

Trece años de cárcel para un gendarme que mató a un cartonero que robaba cables
Policiales

Trece años de cárcel para un gendarme que mató a un cartonero que robaba cables

Los clubes de la costa rosarina se preparan para la llegada de El Niño

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Los clubes de la costa rosarina se preparan para la llegada de El Niño

Aeropuerto: abren los sobres para concesionar 11 locales comerciales

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Aeropuerto: abren los sobres para concesionar 11 locales comerciales