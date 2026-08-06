Leo De Benedictis, el campo y el posible impacto del "Súper Niño"

El meteorólogo Leonardo De Benedictis pasó este jueves por el stand móvil de Multimedios La Capital. Habló sobre El Niño fuerte y dijo que el momento más crítico sobre la cuenca del Paraná será entre diciembre y enero

Leo De Benedictis, este jueves, en el estudio móvil de LT8 desde el Congreso Aapresid

El meteorólogo Leonardo De Benedictis pasó este jueves por el estudio móvil de LT8, desde el Congreso Aapresid, donde lo entrevistaron Lucas Ameriso y Mariano Darrigo , luego de su disertación a sala llena el último día del evento. De Benedectis habló sobre el fenómeno "Súper Niño" y de lo que puede significar para la producción agropecuaria.

"El término 'Súper Niño' en realidad es un evento de El Niño muy fuerte. Esa es la verdadera categoría que tiene y comúnmente ha generado alturas de río importantes porque llueve mucho en toda la zona de la cuenca del Paraná" , explicó.

Consultado sobre los meses más complicados para Rosario y la región, señaló que hay que mirar dos cosas al mismo tiempo: la lluvia que cae acá y el agua que baja del río. “Yo estimo que el momento crítico, por la combinación de los mayores niveles de lluvia y el agua que va a llover en la cuenca del Paraná, podría llegar a ser entre diciembre y enero”, dijo.

El especialista aclaró que el ciclo del río suele marcar su pico entre marzo y abril, y que después de un primer máximo puede darse un segundo repunte antes de la caída lenta durante el invierno.

Animales en islas: la sugerencia de "empezar a sacar", sin prisa, pero "de a poco"

Para el productor agropecuario, anticiparse tiene un impacto económico directo. Quienes producen en zona de islas hoy están preocupados por una posible crecida. "No hace falta que salgas corriendo hoy sin saber a dónde llevar la hacienda; empezá a tener una previsibilidad, empezá a sacar de a poco, empezá a pensar a dónde poder llevarlo y hacer negocios también con eso", sugirió, en lugar de "malgastar todos los recursos porque empezás con el agua al cuello".

Sobre el impacto que este fenómeno podría tener en los caminos rurales y la maquinaria, dijo: "Va a ser un tema. En realidad, ya es un tema", respondió. El invierno húmedo ya dejó una transitabilidad acotada y el problema se agrava con equipos cada vez más pesados.

"Si bien es cierto que este año se está trabajando bastante, justamente por la amenaza del evento de El Niño, desde el productor más chico hasta situaciones municipales y gubernamentales, los caminos siguen siendo un tema complicado", agregó.

La relación entre el meteorólogo y el hombre de campo se tornó imprescindible. Según De Benedictis, el objetivo no es cambiar la decisión agronómica, que corresponde a los ingenieros agrónomos, sino ajustarla con base en la previsibilidad climática para reducir la incertidumbre y potenciar los resultados económicos de cada campaña.

"No vamos a poder inventar la lluvia, pero sí podemos anticipar al productor que quizás no va a ser una gran campaña", cerró.