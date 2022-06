Alumnos de Esperanza harán un cortometraje con directores de cine

En Junio de 2019, el equipo del programa El Cine Argentino va a la Escuela visitó el establecimiento educativo por un pedido que realizó la profesora Gisela Albrecht. Así fue que se organizó una proyección de la película "Días de vinilo", de Gabriel Nesci, acompañada por el actor Nacho Tosselli, uno de sus protagonistas. La escuela participó de dos concursos abiertos por el programa, y como resultado los alumnos y alumnas produjeron un trabajo escrito y un video que registró la función.

La escuela resultó una de las dos ganadoras de ese año, y el premio adjudicado fue un taller de capacitación audiovisual a desarrollarse durante tres jornadas, que recién puede ser entregado ahora a raíz de la pandemia del Covid-19. Conversando con los docentes se acordó que los chicos escribirían un guión para un cortometraje, y los directores de cine a cargo del taller les guiarían vía zoom, hasta el momento del rodaje.

Este miércoles llegará a Esperanza un equipo conformado por Ricky Piterbarg y Dieguillo Fernández, cineastas del programa El Cine Argentino va a la Escuela, para desarrollar durante tres jornadas el acompañamiento en el rodaje.

EL CINE ARGENTINO VA A LA ESCUELA.jpg El Cine Argentino va a la Escuela es un programa de cineastas nacionales.

El Cine Argentino Va a la Escuela se realiza desde 2014, cuando la asociación de directores recibió varios informes de que muchos estudiantes secundarios no iban al cine por razones culturales, geográficas y económicas. Entre las primeras está el mayor apego a la televisión, los celulares y las computadoras. Algunos no tienen cines cerca porque muchas salas han cerrado, otros no tienen dinero para ir al cine, y si van, no ven películas argentinas.

La idea de ir a escuelas en lugares recónditos es llevar el cine como si estuvieran en el cine: una pantalla grande, todo en silencio y a oscuras, con un buen sonido, sin que nadie pause la película y en compañía de compañeros y docentes. Después de la proyección se hace una charla debate con alguno de los protagonistas de la película, una actriz, un actor; o alguien que haya participado en la producción: el director, un técnico, un guionista o un productor.

El Programa está pensado para estudiantes de secundaria, aunque a veces en las escuelas rurales o indígenas juntan a los chicos de todas las edades, por lo que se incorporaron dos películas más a la caja de filmes que en cada visita dejan como regalo a la escuela: "Metegol" y "El Arca" se suman a "Relatos Salvajes", "Camila", "Kamchatka", "Cordero de Dios", "Luna de Avellaneda", "El secreto de sus ojos", "Días de vinilo", "Sin retorno", "Tesis sobre un homicidio", "Hermanas", "Tiempo de valientes", "Tango feroz", "Igualita a mí", "Un cuento chino", "Betibú", "Vino para robar", "Refugiado" y "Corazón de León".