Volver a la secundaria más de 20 años después y recibirse para seguir estudiando

La historia de Soledad Cassina es similar. "Me invitaron sin ninguna gentileza a cambiarme de escuela a mediados de noviembre, cuando estaba cursando cuarto año. Creo que en la institución en la que estaba se deshicieron de mi, aunque no era una buena alumna, tampoco era tremendamente mala. Supongo que habrán influido algunas cuestiones de conducta, pero tampoco era tan mala en ese sentido", recuerda.

Aún así, ninguno de los dos se rindió tan fácil. Soledad probó suerte en algunas escuelas secundarias para adultos (Empas) y ambos se anotaron en el Plan Fines, una propuesta lanzada en 2008 por el Ministerio de Educación de la Nación para concluir la escuela primaria o secundaria. Pero la excesiva burocracia los desalentó.

"Casi ya me había resignado a no terminar el secundario, pero decidí intentarlo una vez más", confiesa David, no docente en la UNR y empleado en una ferretería en zona norte, que ahora no quiere perder más tiempo y se anotó para cursar bioquímica. Para Soledad "el gran descubrimiento" de terminar la escuela media fue darse cuenta de cuántas propuestas le interesaban.

"En las últimas clases, con los docentes empezamos a ver la cantidad de cosas que hay para estudiar y me sorprendió ver la cantidad de cosas que me atraían, fue como despertarme de una siesta muy larga. Así que me decidí por probar suerte en una carrera, veré de acá a un par de meses qué puedo hacer y cómo lo puedo hacer", cuenta y confiesa que se inscribió en el programa después de que una amiga le mandara una foto de una nota publicada en La Capital y la alentara a anotarse. "Sinceramente no tenía mucha expectativas, pero la experiencia fue buenísima", remata.

Aliados fundamentales

Tanto David como Soledad consideran que la posibilidad de cursar las clases en forma virtual fue "fundamental" para lograr el título. "Es una propuesta que se ajusta a las necesidades y horarios de los estudiantes", dicen y destacan la conveniencia de experimentar en el uso de nuevas plataformas y aplicaciones.

Y también destacan el rol de los docentes y los tutores territoriales. "Sin esa ayuda no sé si hubiera logrado recibirme", se sincera David y Soledad suma que tanto los profesores como los acompañantes territoriales fueron "maravillosos".

Pero, sobre todo, destaca Soledad, "es una manera de encarar el colegio secundario completamente diferente al que tuvimos muchos, que en plena adolescencia nos encontramos con una escuela que no fue muy formadora. Realmente puedo decir que he aprendido un montón, que de todo el contenido que teníamos había cosas que sabía y que estuvo bueno revisitar, pero también hubo cosas que no sabía, que las he aprendido. Y también fueron muy interesantes los debates que se armaron en las clases, eso también fue muy diferente de mi experiencia en el colegio secundario, hemos tenido mucho espacio para discutir y fue muy enriquecedor".

La graduación

La semana pasada, en el Patio de la Madera, se montó el acto donde los nueve graduados del programa recibieron sus diplomas. La propuesta se inició el año pasado con 3 aulas y casi 60 estudiantes y actualmente cuenta con 5 aulas 100% virtuales y otras 7 aulas ubicadas en distintos puntos de la ciudad.

Para el rector de la UNR, Franco Bartolacci, se trata de "multiplicar las posibilidades de acceso a la educación como un derecho", un acto que consideró "revolucionario y transformador en un mundo hostil como el que estamos viviendo".

Durante el acto, el rector agradeció a los estudiantes por el esfuerzo “porque en este momento de la vida, cuando hay muchas cosas por atender y otros compromisos que asumir, cuesta tomar la decisión de volver a estudiar y sostenerla en el tiempo” y destacó que "la Universidad es mucho más que una institución que acredita formación de excelencia en distintas profesiones, más que la investigación y producción de conocimiento. Es sobre todo una herramienta que ayuda a transformar la vida de nuestra sociedad. Creemos que no hay nada que nos ayude a solucionar mejor los problemas que mucha más educación pública y de excelencia”, apuntó.

unr otra vuelta1.JPG

La coordinadora del Programa, Carina Gerlero, felicitó a todos los que cursaron este año y a quienes egresaron de su educación secundaria. “En un momento en el que la educación y el valor de lo público parece ponerse en jaque, para esta Universidad es una decisión política poder avanzar en garantizar derechos en propuestas que permitan a toda la ciudadanía ser parte de esta Universidad”, sostuvo.

El programa

El programa Otra Vuelta es un trayecto de educación a distancia de nivel secundario y se conforma como el primero de su tipo en el marco del sistema de Universidades Nacionales del país, según se destaca desde la UNR.

El plan de estudios del Bachiller en Ciencias Sociales, modalidad de educación permanente de jóvenes y adultos, prevé el despliegue de estrategias didácticas y curriculares que reconocen la diversidad de puntos de partida de los estudiantes.

Además, utilizan intensivamente las tecnologías digitales y los recursos audiovisuales con intencionalidad educativa. Por este motivo, Otra Vuelta plantea un formato de cursado mixto: 70% bajo modalidad virtual, mediante el campus de la Universidad, y 30% de encuentros territoriales presenciales, que tienen lugar en distintos puntos de la ciudad.

El plan se organiza a partir de la estructuración de dos ciclos de formación que proponen múltiples abordajes a través de situaciones problemáticas multi e interdisciplinares para producir aprendizajes socialmente significativos: el Ciclo de Formación Básica, que incluye cuatro módulos globalizadores, y el Ciclo de Formación Orientada que presenta un módulo globalizador. La totalidad culmina en dos años y medio.