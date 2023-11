Verano en Rosario: cuánto cuesta mantener una lancha para disfrutar del río y las islas

Consultado por La Capital , comenta que posee una "lancha clásica ", de marca Arcoiris 550, capaz de trasladar al piloto y cinco tripulantes. En el mercado del usado, los precios oscilan entre los U$S 6.500 hasta los U$S 27 mil en promedio . La misma posee un motor Yamaha 115HP de dos tiempos (los hay de cuatro tiempos también) cuyo consumo estimado para cruzar al banquito San Andrés oscila entre los 7 y 8 litros de nafta súper sumado el litro de aceite.

Ocurre que el costo del combustible al cargarlo de manera fluvial cuesta casi el doble que en un surtidor terrestre y ahí está el tema del encarecimiento. "En mi caso —comenta— el litro me cuesta $650 y necesito casi unos 8 litros para ir y venir de la isla" . Es por eso que señala que en la mayoría de los casos, muchos navegantes acostumbran a cargar bidones de nafta en estaciones de servicios y luego llevan provisiones a la guardería para cargar combustible previo a la salida.

En general las embarcaciones que se guardan en Rosario permanecen todo el año en las llamadas camas y no sólo durante la temporada estival, como solía acostumbrarse.

En tanto otra fuente consultada, que se dedica al traslado de pasajeros a las islas entrerrianas, apunta: "Para un paseíto que implica usar 20 litros de nafta tenés $10 mil, además del aceite, sólo para una distancia estimada desde la desembocadura del arroyo Ludueña hasta el Pimpollal, nada más osado que eso".

Cuánto cuesta el alquiler de una guardería

Los precios de los alquileres en las guarderías de Rosario oscilan de acuerdo a la ubicación, servicios y comodidades a la hora del remolque y otros detalles. En el caso de la guardería ubicada en la costa central, uno de los lugares predilectos, para una lancha tipo hay que pensar en más de $65 mil, aunque en otras guarderías más alejadas del centro de Rosario ese valor puede ser menor y el mismo ronda los $45 mil en adelante. Sin embargo, vale una aclaración no menor: si el propietario de la embarcación no posee una cuna, debe adquirirla y la misma, hoy por hoy, tiene un valor de U$S 10 mil.

Insumos de una lancha: cuánto cuesta un service

Al igual que los vehículos terrestres, las embarcaciones a motor también cuentan con una mantenimiento para que el mismo pueda perdurar en el tiempo. En el caso de lo que respecta al motor y algunos compartimentos de la planta propulsora, los mismos suelen ser también algo costosos.

"Lo de los insumos es una locura", acota Luis, una fuente consultada por este medio. El mismo suele trasladar pasajeros hacia las islas, algo que ya comenzó desde hace algunos días, y es por eso que tiene al tanto lo que verdaderamente cuesta su herramienta de trabajo.

bajante remeros caleta02.jpg Embarcaciones sobre el barro en el Club Remeros Alberdi. Foto: Twitter @GBelluati

Según señaló, un filtro de nafta se ubica en el orden de los $42 mil, un filtro de aceite para un motor de unas 115 HP suele valer por encima de los $50 mil y una bomba de agua está en unos $300 mil. En tanto acota: "Un service vale arriba de $220 mil e incluye cambio de aceite completo y filtros".

Qué se necesita para navegar una embarcación a motor

Para una embarcación de uso privado, la misma ostenta una patente náutica que se abona dos veces al año, mientras que la lancha debe poseer por razones de seguridad dos bengalas (valuadas en $8 mil, ambas), un matafuego y el carné de navegación, cuyo trámite cuesta alrededor de los $40 mil.

Amarrar en un parador: otra aventura

Durante los días soleados y, precisamente con la llegada de la primavera y en mayor expansión en verano, gran cantidad de lanchas suelen amarrar frente las costas entrerrianas donde se encuentran los paradores más codiciados y concurridos por rosarinos y rosarinas para alejarse del pavimento y la mole de hormigón de la gran ciudad.

Isla paradores123.jpg

A la hora de amarrar una embarcación de este tipo, por lo general los paradores suelen cobrar a razón de mil pesos por persona hasta el momento, aunque estiman que con la llegada de la temporada en todo su esplendor esa tarifa se incrementará y costará alrededor de $1.500.

"El amarre es sin cargo, lo único que cobramos es por persona y eso incluye todos los servicios del parador (baños, parrilleros, mesas, etc) durante todo el día", comentaron a La Capital desde Puerto Pirata, uno de los paradores más visitados junto al banquito San Andrés; el Embudo, donde practicarse deportes tales como wakeboard y los ubicados en el Paraná Viejo.